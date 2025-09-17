Αποκλειστικό: Οικιακή βοηθός στη Γλυφάδα νάρκωσε τον εργοδότη της και τον έκλεψε

Απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στη Γλυφάδα, όταν άνδρας κατήγγειλε ότι η οικιακή βοηθός που είχε προσλάβει μέσω Facebook, τον υπνώτισε και στη συνέχεια τον λήστεψε.

Σύμφωνα με την καταγγελία, η γυναίκα, με καταγωγή από τη Βουλγαρία, τού πρόσφερε ένα ποτήρι κρασί στο οποίο φέρεται να είχε ρίξει υπνωτική ουσία. Ο άνδρας έχασε τις αισθήσεις του και όταν συνήλθε διαπίστωσε ότι έλειπαν από το σπίτι του τρία κινητά τηλέφωνα καθώς και 300 ευρώ σε μετρητά.

Το θύμα μεταφέρθηκε στο Ασκληπείο Βούλας, όπου και νοσηλεύτηκε για προληπτικούς λόγους.