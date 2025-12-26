Μουγκοπέτρος: Πήρε αναβολή - Τη Δευτέρα στο αυτόφωρο για την ενδοοικογενειακή απειλή

Αναβολή για τη Δευτέρα πήρε ο μουσικός Άρης Μουγκοπέτρος, που οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Τρίπολης τη Δεύτερη Ημέρα των Χριστουγέννων, μετά από μήνυση της συζύγου του για ενδοοικογενειακή απειλή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Άρης Μουγκοπέτρος θα δικαστεί τη Δευτέρα στο αυτόφωρο, απολογούμενος για τις κατηγορίες περί ενδοικογενειακής απειλής που κατέθεσε εναντίον του η σύζυγός του και μητέρα των δύο παιδιών τους. Η γυναίκα φέρεται να κατέθεσε τη μήνυση διότι κατά την τελευταία συνάντησή της, όπως ισχυρίζεται μέσω του δικηγόρου της, ο μουσικός εκτόξευσε εναντίον της απειλές, με αποτέλεσμα να φοβάται για τη ζωή της και την ασφάλεια των παιδιών.

Ο ίδιος ωστόσο, ισχυρίζεται πως το μόνο που ήθελε ήταν να δει τα παιδιά του και πως «από τότε που σταμάτησα να δουλεύω, λόγω της αναπηρίας μου, έχει αλλάξει όλη η οικογενειακή μας κατάσταση επειδή δεν μπορώ να φέρω χρήματα στην οικογένειά μου. Ο μόνος στόχος είναι να δω τα παιδιά μου. Είναι Χριστούγεννα ήθελα να δω τα παιδιά μου».

Μουγκοπέτρος: Την τρόμαξε και γι' αυτό κατέθεσε τη μήνυση, λέει ο δικηγόρος της συζύγου

Της έλεγε πράγματα που την τρόμαζαν και γι' αυτό έκανε την καταγγελία που οδήγησε στη σύλληψη του Άρη Μουγκοπέτρου, είπε στην ΕΡΤ ο δικηγόρος Κώστας Παπαναστασίου που εκπροσωπεί τη σύζυγο του μουσικού. Ο ίδιος επέμεινε ότι ο λόγος που η γυναίκα έκανε την καταγγελία για ενδοοικογενειακή απειλή ήταν επειδή φοβήθηκε για την δική της ασφάλεια αλλά και των παιδιών της.

Όσον αφορά το τι έχει να χωρίσει αυτή η οικογένεια, που θα οδηγηθεί στα δικαστήρια, ο κ. Παπαναστασίου, εξήγησε ότι: «Το μόνο που έχουν να χωρίσουν είναι την επιμέλεια και την επικοινωνία των τέκνων και τίποτα άλλο», αποκαλύπτοντας ότι το ζευγάρι χώρισε στις 15 Δεκεμβρίου.

Όπως εξήγησε ο κ. Παπαναστασίου, το ζευγάρι βρίσκεται σε διάσταση εδώ και περίπου 10 ημέρες, αλλά και οι πλευρές διατηρούν καθημερινή επαφή με τα παιδιά. «Η μητέρα επέλεξε να μην αλλάξει η καθημερινότητα των παιδιών, επιτρέποντας στον πατέρα να τα επισκέπτεται κατόπιν συνεννοήσεως στο σπίτι», εξήγησε ο ίδιος.

Στην συνέχεια, αναφέρθηκε στο περιστατικό που οδήγησε στην καταγγελία. Όπως περιέγραψε στην ΕΡΤ, το πρωί της Πέμπτης, ενώ η εν διαστάσει σύζυγός του μουσικού είχε ανοίξει την πόρτα για να αεριστεί ο χώρος -καθώς τα παιδιά έπαιζαν στο σαλόνι- ο κ. Μουγκοπέτρος εισήλθε στο σπίτι παρέα με συγγενικό του πρόσωπο, και άρχισε να απευθύνεται προς εκείνη λέγοντας διάφορα, μπροστά στα παιδιά.

«Υπήρξαν στιγμές που μιλούσε ήρεμα και άλλες που της έλεγε πράγματα που την τρόμαξαν», ανέφερε.

«Έτσι, η καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία έγινε επειδή φοβήθηκε. Εγώ της πρότεινα να πάει στις Αρχές. Όπως και κάθε γυναίκα που δέχεται λεκτική ή σωματική βία, όφειλε να απευθυνθεί στις Αρχές», σημειώνοντας πως στη σύζυγο του μουσικού έχει ήδη χορηγηθεί panic button, το οποίο έχει εγκατασταθεί στο κινητό της τηλέφωνο.

Ο δικηγόρος Κώστας Παπαναστασίου εξήγησε ότι έχει συγγενική σχέση με τη σύζυγο του μουσικού, Δήμητρα Παρασκευοπούλου, ξεκαθαρίζοντας τις φήμες περί αλλαγής «στρατοπέδου» καθώς ήταν ο νομικός του εκπρόσωπος στην υπόθεση του ακρωτηριασμού του Άρη Μουγκοπέτρου από κροτίδα. «Δεν είμαι αυτόκλητος σωτήρας ούτε, αλλάζω πλευρές κατά το δοκούν» πρόσθεσε, μιλώντας στην εκπομπή «Newsroom» της ΕΡΤ.

Μουγκοπέτρος: «Δεν μπορώ να φέρω χρήματα στην οικογένειά μου, ήθελα μόνο να δω τα παιδιά μου»

Μιλώντας στο MEGA ο μουσικός υποστήριξε πως όλα ξεκίνησαν όταν προσπάθησε να δει τα παιδιά του την ημέρα των Χριστουγέννων.

«Από τότε που σταμάτησα να δουλεύω, λόγω της αναπηρίας μου, έχει αλλάξει όλη η οικογενειακή μας κατάσταση επειδή δεν μπορώ να φέρω χρήματα στην οικογένειά μου. Ο μόνος στόχος είναι να δω τα παιδιά μου. Είναι Χριστούγεννα ήθελα να δω τα παιδιά μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Άρης Μουγκοπέτρος: Το χρονικό της σύλληψης

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο μουσικός προσήλθε ο ίδιος σε αστυνομικό τμήμα με σκοπό να καταγγείλει αρπαγή ανηλίκου. Όπως υποστηρίζει η πλευρά του, είχε επικοινωνήσει νωρίτερα με τη σύζυγό του, προκειμένου να μεταβεί στο σπίτι της οικογένειας στην Τρίπολη και να παραλάβει τα παιδιά τους στις 17:00. Ωστόσο, όταν έφτασε στο σημείο, δεν βρήκε κανέναν.

Στη συνέχεια, μετέβη στο κατάστημα του αδελφού της συζύγου του, χωρίς και εκεί να εντοπίσει κάποιο πρόσωπο, πριν καταλήξει στο αστυνομικό τμήμα, ζητώντας από τις αρχές να καλέσουν τη γυναίκα του.

Εκεί, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ενημερώθηκε ότι η σύζυγός του είχε ήδη καταθέσει μήνυση σε βάρος του για ενδοοικογενειακή απειλή. Μετά τη γνωστοποίηση της μήνυσης, συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση. Ο ίδιος φέρεται να δηλώνει ότι δεν επιθυμεί να καταθέσει από την πλευρά του μήνυση.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι το ζευγάρι αντιμετώπιζε προβλήματα στη σχέση του το τελευταίο διάστημα, με τον μουσικό να έχει αποχωρήσει από το κοινό σπίτι στις 15 Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με τη μήνυση της συζύγου του, ο Άρης Μουγκοπέτρος φέρεται να την προσέγγισε, συνοδευόμενος από συγγενικό του πρόσωπο, και να προχώρησε σε απειλές.

Διαβάστε επίσης