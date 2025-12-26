Μουγκοπέτρος: Πήρε αναβολή - Τη Δευτέρα στο αυτόφωρο για την ενδοοικογενειακή απειλή

Ο μουσικός οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Τρίπολης τη Δεύτερη Ημέρα των Χριστουγέννων, μετά από μήνυση της συζύγου του

Newsbomb

Μουγκοπέτρος: Πήρε αναβολή - Τη Δευτέρα στο αυτόφωρο για την ενδοοικογενειακή απειλή
ΕΛΛΑΔΑ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Αναβολή για τη Δευτέρα πήρε ο μουσικός Άρης Μουγκοπέτρος, που οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Τρίπολης τη Δεύτερη Ημέρα των Χριστουγέννων, μετά από μήνυση της συζύγου του για ενδοοικογενειακή απειλή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Άρης Μουγκοπέτρος θα δικαστεί τη Δευτέρα στο αυτόφωρο, απολογούμενος για τις κατηγορίες περί ενδοικογενειακής απειλής που κατέθεσε εναντίον του η σύζυγός του και μητέρα των δύο παιδιών τους. Η γυναίκα φέρεται να κατέθεσε τη μήνυση διότι κατά την τελευταία συνάντησή της, όπως ισχυρίζεται μέσω του δικηγόρου της, ο μουσικός εκτόξευσε εναντίον της απειλές, με αποτέλεσμα να φοβάται για τη ζωή της και την ασφάλεια των παιδιών.

Ο ίδιος ωστόσο, ισχυρίζεται πως το μόνο που ήθελε ήταν να δει τα παιδιά του και πως «από τότε που σταμάτησα να δουλεύω, λόγω της αναπηρίας μου, έχει αλλάξει όλη η οικογενειακή μας κατάσταση επειδή δεν μπορώ να φέρω χρήματα στην οικογένειά μου. Ο μόνος στόχος είναι να δω τα παιδιά μου. Είναι Χριστούγεννα ήθελα να δω τα παιδιά μου».

Μουγκοπέτρος: Την τρόμαξε και γι' αυτό κατέθεσε τη μήνυση, λέει ο δικηγόρος της συζύγου

Της έλεγε πράγματα που την τρόμαζαν και γι' αυτό έκανε την καταγγελία που οδήγησε στη σύλληψη του Άρη Μουγκοπέτρου, είπε στην ΕΡΤ ο δικηγόρος Κώστας Παπαναστασίου που εκπροσωπεί τη σύζυγο του μουσικού. Ο ίδιος επέμεινε ότι ο λόγος που η γυναίκα έκανε την καταγγελία για ενδοοικογενειακή απειλή ήταν επειδή φοβήθηκε για την δική της ασφάλεια αλλά και των παιδιών της.

Όσον αφορά το τι έχει να χωρίσει αυτή η οικογένεια, που θα οδηγηθεί στα δικαστήρια, ο κ. Παπαναστασίου, εξήγησε ότι: «Το μόνο που έχουν να χωρίσουν είναι την επιμέλεια και την επικοινωνία των τέκνων και τίποτα άλλο», αποκαλύπτοντας ότι το ζευγάρι χώρισε στις 15 Δεκεμβρίου.

Όπως εξήγησε ο κ. Παπαναστασίου, το ζευγάρι βρίσκεται σε διάσταση εδώ και περίπου 10 ημέρες, αλλά και οι πλευρές διατηρούν καθημερινή επαφή με τα παιδιά. «Η μητέρα επέλεξε να μην αλλάξει η καθημερινότητα των παιδιών, επιτρέποντας στον πατέρα να τα επισκέπτεται κατόπιν συνεννοήσεως στο σπίτι», εξήγησε ο ίδιος.

Στην συνέχεια, αναφέρθηκε στο περιστατικό που οδήγησε στην καταγγελία. Όπως περιέγραψε στην ΕΡΤ, το πρωί της Πέμπτης, ενώ η εν διαστάσει σύζυγός του μουσικού είχε ανοίξει την πόρτα για να αεριστεί ο χώρος -καθώς τα παιδιά έπαιζαν στο σαλόνι- ο κ. Μουγκοπέτρος εισήλθε στο σπίτι παρέα με συγγενικό του πρόσωπο, και άρχισε να απευθύνεται προς εκείνη λέγοντας διάφορα, μπροστά στα παιδιά.

«Υπήρξαν στιγμές που μιλούσε ήρεμα και άλλες που της έλεγε πράγματα που την τρόμαξαν», ανέφερε.

«Έτσι, η καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία έγινε επειδή φοβήθηκε. Εγώ της πρότεινα να πάει στις Αρχές. Όπως και κάθε γυναίκα που δέχεται λεκτική ή σωματική βία, όφειλε να απευθυνθεί στις Αρχές», σημειώνοντας πως στη σύζυγο του μουσικού έχει ήδη χορηγηθεί panic button, το οποίο έχει εγκατασταθεί στο κινητό της τηλέφωνο.

Ο δικηγόρος Κώστας Παπαναστασίου εξήγησε ότι έχει συγγενική σχέση με τη σύζυγο του μουσικού, Δήμητρα Παρασκευοπούλου, ξεκαθαρίζοντας τις φήμες περί αλλαγής «στρατοπέδου» καθώς ήταν ο νομικός του εκπρόσωπος στην υπόθεση του ακρωτηριασμού του Άρη Μουγκοπέτρου από κροτίδα. «Δεν είμαι αυτόκλητος σωτήρας ούτε, αλλάζω πλευρές κατά το δοκούν» πρόσθεσε, μιλώντας στην εκπομπή «Newsroom» της ΕΡΤ.

Μουγκοπέτρος: «Δεν μπορώ να φέρω χρήματα στην οικογένειά μου, ήθελα μόνο να δω τα παιδιά μου»

Μιλώντας στο MEGA ο μουσικός υποστήριξε πως όλα ξεκίνησαν όταν προσπάθησε να δει τα παιδιά του την ημέρα των Χριστουγέννων.

«Από τότε που σταμάτησα να δουλεύω, λόγω της αναπηρίας μου, έχει αλλάξει όλη η οικογενειακή μας κατάσταση επειδή δεν μπορώ να φέρω χρήματα στην οικογένειά μου. Ο μόνος στόχος είναι να δω τα παιδιά μου. Είναι Χριστούγεννα ήθελα να δω τα παιδιά μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Άρης Μουγκοπέτρος: Το χρονικό της σύλληψης

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο μουσικός προσήλθε ο ίδιος σε αστυνομικό τμήμα με σκοπό να καταγγείλει αρπαγή ανηλίκου. Όπως υποστηρίζει η πλευρά του, είχε επικοινωνήσει νωρίτερα με τη σύζυγό του, προκειμένου να μεταβεί στο σπίτι της οικογένειας στην Τρίπολη και να παραλάβει τα παιδιά τους στις 17:00. Ωστόσο, όταν έφτασε στο σημείο, δεν βρήκε κανέναν.

Στη συνέχεια, μετέβη στο κατάστημα του αδελφού της συζύγου του, χωρίς και εκεί να εντοπίσει κάποιο πρόσωπο, πριν καταλήξει στο αστυνομικό τμήμα, ζητώντας από τις αρχές να καλέσουν τη γυναίκα του.

Εκεί, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ενημερώθηκε ότι η σύζυγός του είχε ήδη καταθέσει μήνυση σε βάρος του για ενδοοικογενειακή απειλή. Μετά τη γνωστοποίηση της μήνυσης, συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση. Ο ίδιος φέρεται να δηλώνει ότι δεν επιθυμεί να καταθέσει από την πλευρά του μήνυση.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι το ζευγάρι αντιμετώπιζε προβλήματα στη σχέση του το τελευταίο διάστημα, με τον μουσικό να έχει αποχωρήσει από το κοινό σπίτι στις 15 Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με τη μήνυση της συζύγου του, ο Άρης Μουγκοπέτρος φέρεται να την προσέγγισε, συνοδευόμενος από συγγενικό του πρόσωπο, και να προχώρησε σε απειλές.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:24ΕΛΛΑΔΑ

Μουγκοπέτρος: Πήρε αναβολή - Τη Δευτέρα στο αυτόφωρο για την ενδοοικογενειακή απειλή

14:11ΚΟΣΜΟΣ

Αγγλία: Δύο άτομα αγνοούνται αφού πήγαν για χριστουγεννιάτικο κολύμπι σε παραλία

13:59ΕΛΛΑΔΑ

Φλώρινα: «Ο δήμαρχος διέκοψε συναυλία επειδή τραγουδούσαμε στα σλάβικα, θεατής ανέβηκε στη σκηνή και μας απειλούσε» καταγγέλλει το συγκρότημα Banda Entopica

13:56ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεταγραφές, Γιουβέντους: Σε ανοικτή γραμμή με Λάτσιο για Μανδά

13:50ΕΛΛΑΔΑ

Προσποιήθηκαν υπαλλήλους και άρπαξαν από 70χρονη 453 χρυσές λίρες Αγγλίας - Συνελήφθησαν δύο άνδρες

13:41ΚΟΣΜΟΣ

Ο πρίγκιπας Λούις έκλεψε την παράσταση στη χριστουγεννιάτικη βόλτα της βασιλικής οικογένειας

13:30ΥΓΕΙΑ

«Μεγάλη έξαρση της γρίπης Α: Αυξημένη προσοχή σε βρέφη και εγκύους»

13:25ΜΠΑΣΚΕΤ

Greek Basketball League: Οι διαιτητές της αγωνιστικής - Ποιοι σφυρίζουν Μαρούσι - Παναθηναϊκός AKTOR

13:20ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία: 14 άτομα τραυματίστηκαν από επίθεση με μαχαίρι σε εργοστάσιο - Συνελήφθη ένας άνδρας

13:10ΚΟΣΜΟΣ

Axios: Την Κυριακή η συνάντηση Τραμπ - Ζελένσκι

13:10ΚΟΣΜΟΣ

Σκάνδαλο 1MDB: Ο πρώην πρωθυπουργός της Μαλαισίας, Νατζίμπ Ραζάκ, ένοχος για κατάχρηση εξουσίας και ξέπλυμα χρήματος

13:08ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: «Συναγερμός» - Οκτώ παίκτες με γρίπη Α - Προς αναβολή με Μαρούσι

13:00LIFESTYLE

Χριστουγεννιάτικο ρεβεγιόν για Ζωή Κωνσταντοπούλου και Διαμαντή Καραναστάση με γαλοπούλα και κρασί

12:52ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεταγραφές: «Τελειώνει» από Σεβίλλη ο Βλαχοδήμος τον Γενάρη - Τα δεδομένα για τον Παναθηναϊκό

12:50ΕΘΝΙΚΑ

Μήνυμα Δένδια στην Τουρκία: Η Ελλάδα δεν απειλεί, αλλά είναι απολύτως αποφασισμένη να υπερασπιστεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα

12:30ΕΛΛΑΔΑ

Σύζυγος Άρη Μουγκοπέτρου: «Της έλεγε πράγματα που την τρόμαζαν» και έκανε την καταγγελία, ισχυρίζεται ο δικηγόρος της

12:30ΚΟΣΜΟΣ

Προσοχή στην παράδοση δεμάτων: Νέα απάτη κατακλύζει την Ευρώπη

12:23WHAT THE FACT

Στη Νορβηγία, ξεπαγώνουν τα αεροπλάνα πριν πετάξουν - Βίντεο του Newsbomb.gr από το Όσλο δείχνει το πώς

12:12ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό Θεσσαλονίκης: 24ωρη λειτουργία αύριο Σάββατο

12:00ΕΛΛΑΔΑ

Αναστασία: Το πρώτο μου μεροκάματο το έφαγα με φίλες μου στα Μέγαρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:55ΕΛΛΑΔΑ

Κολωνάκι: Συνέλαβαν τον γιο της Ελένης Παπαδοπούλου για τη δολοφονία της

13:59ΕΛΛΑΔΑ

Φλώρινα: «Ο δήμαρχος διέκοψε συναυλία επειδή τραγουδούσαμε στα σλάβικα, θεατής ανέβηκε στη σκηνή και μας απειλούσε» καταγγέλλει το συγκρότημα Banda Entopica

10:27ΚΟΣΜΟΣ

Η Χριστουγεννιάτικη πράξη αγάπης ενός ζευγαριού στην Βρετανία: Το «έλα μέσα» για ένα βράδυ σε άστεγο που έμεινε σπίτι τους για 45 χρόνια

05:24ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 26 Δεκεμβρίου: Μεγάλη η σημερινή μέρα για την Ορθοδοξία – Ποιοι γιορτάζουν

13:08ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: «Συναγερμός» - Οκτώ παίκτες με γρίπη Α - Προς αναβολή με Μαρούσι

13:41ΚΟΣΜΟΣ

Ο πρίγκιπας Λούις έκλεψε την παράσταση στη χριστουγεννιάτικη βόλτα της βασιλικής οικογένειας

23:56ΚΟΣΜΟΣ

Η Τεχνητή Νοημοσύνη αλλάζει τη βιομηχανία: Εργοστάσιο χωρίς εργάτες στην Κίνα - Βίντεο

10:51ΕΛΛΑΔΑ

Αγία Παρασκευή: Τι συμβαίνει με το Χριστουγεννιάτικο παγοδρόμιο και την τιμή του εισιτηρίου

13:00LIFESTYLE

Χριστουγεννιάτικο ρεβεγιόν για Ζωή Κωνσταντοπούλου και Διαμαντή Καραναστάση με γαλοπούλα και κρασί

13:30ΥΓΕΙΑ

«Μεγάλη έξαρση της γρίπης Α: Αυξημένη προσοχή σε βρέφη και εγκύους»

10:00ΕΛΛΑΔΑ

Ροδόπη: Νεκρός ο 7χρονος, σε κρίσιμη κατάσταση ο μικρός αδελφός του μετά τη φωτιά στο σπίτι τους

09:55ΕΛΛΑΔΑ

Άρης Μουγκοπέτρος: «Δεν μπορώ να φέρω χρήματα στην οικογένειά μου, ήθελα μόνο να δω τα παιδιά μου»

12:30ΕΛΛΑΔΑ

Σύζυγος Άρη Μουγκοπέτρου: «Της έλεγε πράγματα που την τρόμαζαν» και έκανε την καταγγελία, ισχυρίζεται ο δικηγόρος της

12:23WHAT THE FACT

Στη Νορβηγία, ξεπαγώνουν τα αεροπλάνα πριν πετάξουν - Βίντεο του Newsbomb.gr από το Όσλο δείχνει το πώς

11:05ΚΟΣΜΟΣ

«Είναι θαύμα»: Μωρό γεννήθηκε μετά από εξαιρετικά σπάνια και επικίνδυνη εγκυμοσύνη έξω από τη μήτρα, αψηφώντας κάθε πιθανότητα

14:13ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός Πρωτοχρονιάς: Βίντεο του Θοδωρή Κουλυδά με την πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες

19:27ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία σε χριστουγεννιάτικο τραπέζι: Νεκρός 47χρονος που πνίγηκε από πανετόνε

10:45ΚΟΣΜΟΣ

87χρονη εργάζεται σε δύο δουλειές για 10 ευρώ την ώρα: «Δεν μπορώ ακόμη να συνταξιοδοτηθώ»

12:50ΕΘΝΙΚΑ

Μήνυμα Δένδια στην Τουρκία: Η Ελλάδα δεν απειλεί, αλλά είναι απολύτως αποφασισμένη να υπερασπιστεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα

10:50ΕΛΛΑΔΑ

Φωκίδα: Αγνοούνται τρεις ορειβάτες στο χωριό Αθανάσιος Διάκος - Ξεκίνησαν πεζοπορία το πρωί των Χριστουγέννων - Δεν λειτουργούν τα κινητά τους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ