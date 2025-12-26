Αγγλία: Δύο άτομα αγνοούνται αφού πήγαν για χριστουγεννιάτικο κολύμπι σε παραλία

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές της νοτιοδυτικής Αγγλίας, όταν μια ομάδα ανθρώπων που πήγε για Χριστουγεννιάτικο κολύμπι σε μια παραλία αντιμετώπισε άγρια νερά, με αποτέλεσμα να χρειαστούν άμεση διάσωση, σύμφωνα με την τοπική αστυνομία.

Οι αρμόδιες Αρχές έφτασαν στις 10:25 π.μ. (τοπική ώρα) στην παραλία του Budleigh Salterton λόγω κλήσης που δέχτηκαν από ομάδα ανθρώπων που αντιμετώπισε δύσκολες συνθήκες στη θάλασσα, σύμφωνα με τις Αρχές των κομητειών Ντέβον και Κορνουάλης.

Αρκετοί άνθρωποι διασώθηκαν με ασφάλεια και μεταφέρθηκαν στην ακτή, όπου εξετάστηκαν είτε από παραϊατρικό προσωπικό στο σημείο είτε μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο ως προληπτικό μέτρο, σύμφωνα με την αστυνομία.

Ωστόσο, δύο άνδρες, ηλικίας 40 και 60 ετών, δεν διασώθηκαν και εξακολουθούν να αγνοούνται.

Η αστυνομία πραγματοποίησε «εκτενείς» έρευνες για τους άνδρες, αλλά οι προσπάθειες σταμάτησαν με το σούρουπο.

«Οι σκέψεις μας παραμένουν σταθερά με τις οικογένειες και τους φίλους των δύο ανδρών που αγνοούνται και με όλους όσους μπορεί να έχουν δει και να έχουν επηρεαστεί από το περιστατικό», δήλωσε η επιθεωρητής Hayley Costar σε μια δήλωση.

Η Costar είπε ότι αυτή την εβδομάδα εκδόθηκαν αρκετές προειδοποιήσεις για τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, οι οποίες οδήγησαν στην ακύρωση ορισμένων κολυμβητικών αγώνων.

Η Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε προειδοποίηση για «ισχυρούς και θυελλώδεις ανατολικούς έως βορειοανατολικούς ανέμους» την ημέρα των Χριστουγέννων, με ριπές που θα φτάνουν τα 55-65 μίλια ανά ώρα.