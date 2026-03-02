Καιρός αύριο: Ανοιξιάτικο σκηνικό με άνοδο της θερμοκρασίας

Γενικά αίθριος καιρό προβλέπει για αύριο η ΕΜΥ με αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα, οι οποίες στα δυτικά και βόρεια της χώρας τις πρωινές ώρες θα είναι πρόσκαιρα πιο πυκνές.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα δυτικά με τοπικές ομίχλες στα ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο και το μεσημέρι - απόγευμα στο Ιόνιο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει τους 17 με 19 και τοπικά στα κεντρικά ηπειρωτικά τους 20 βαθμούς Κελσίου.

Γενικά αίθριος καιρός στην Αττική με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 6 έως 19 βαθμούς κελσίου.

Παρόμοιο θα είναι το σκηνικό του καιρού και στη Θεσσαλονίκη με γενικά αίθριο καιρό και πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ και από το απόγευμα νοτιοανατολικοί με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμαίνεται μεταξύ 5 και 17 βαθμούς κελσίου.

Ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα

Μακεδονία, Θράκη

Γενικά αίθριος, με λίγες τοπικές νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις πρωινές ώρες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 5 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, δυτική Στερεά, δυτική Πελοπόννησος

Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα, οι οποίες τις πρωινές ώρες θα είναι πρόσκαιρα πιο πυκνές.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και το μεσημέρι - απόγευμα δυτικοί βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ στα νότια.

Θερμοκρασία: Από 6 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία, ανατολική Στερεά, Εύβοια, ανατολική Πελοπόννησος

Γενικά αίθριος, με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα νότια δυτικοί βορειοδυτικοί πρόσκαιρα το μεσημέρι - απόγευμα έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 5 έως 19 και τοπικά στα βόρεια έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες, Κρήτη

Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 9 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα

Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και από το βράδυ στα νότια έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 9 έως 19 βαθμούς Κελσίου, στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Διαβάστε επίσης