Σέρρες: Γνώριζε την περιοχή που εξαφανίστηκε ο διοικητής Πυροσβεστικής - Συνεχίζονται οι έρευνες

Φορούσε στο χέρι του ένα smartwatch, το οποίο ίσως βοηθήσει στις έρευνες για τον εντοπισμό του, σύμφωνα με μαρτυρίες

Κανένα ίχνος του διοικητή του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Ποροΐων στις Σέρρες δεν έχει εντοπιστεί μέχρι στιγμής, καθώς ο ίδιος αγνοείται από το πρωί της Τρίτης, 23 Δεκεμβρίου.

Οι έρευνες ξεκίνησαν με το πρώτο φως της ημέρας σήμερα, στο Μπέλες των Σερρών, ενώ επικεντρώνονται τόσο στον εντοπισμό του ίδιου όσο και του οχήματός του σε δύσβατα σημεία και σε μια περιοχή που ο ίδιος ήξερε πολύ καλά και ως πυροσβέστης αλλά και ως περιπατητής.

Οι άσχημες καιρικές συνθήκες δεν επέτρεψαν στα drones να καταγράψουν καθαρές εικόνες, κάτι που αναμένεται να γίνει σήμερα.

Στην επιχείρηση εντοπισμού του, για τρίτη συνεχόμενη ημέρα, παίρνουν μέρος ειδικά κλιμάκια της ΕΜΑΚ και εκπαιδευμένος σκύλος, πυροσβέστες, εθελοντές πυροσβέστες, αστυνομικοί, εθελοντές του ΟΦΚΑΘ (με 10 εθελοντές από το ορειβατικό τμήμα, 2 χειριστές Drone και οχήματα 4χ4), η ΕΠΟΜΕΑ Σιντικής, η Πολιτική Προστασία του Δήμου Σιντικής, και ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ροδόπολης.

Ο 45χρονος έφυγε από το σπίτι του, στο οποίο διαμένει με τη σύζυγο του και τα δύο παιδιά του, προς άγνωστη κατεύθυνση χωρίς το κινητό του και τραπεζικές κάρτες ενώ φορούσε στο χέρι του ένα smartwatch, το οποίο ίσως βοηθήσει στις έρευνες για τον εντοπισμό του. Την ίδια ώρα, η οικογένεια του 45χρονου ζει ώρες αγωνίας, όπως και συνάδελφοι του αλλά και η τοπική κοινωνία. Όλοι μιλούν για έναν άνθρωπο που είναι υπόδειγμα πυροσβέστη, αφοσιωμένος στην υπηρεσία αλλά και καλό οικογενειάρχη.

