Εξαφάνιση πυροσβέστη στις Σέρρες: Άκαρπες παραμένουν οι έρευνες - Τον αναζητούν με drones

Άκαρπες παρέμειναν και σήμερα (25/12) οι έρευνες για την εξαφάνιση του διοικητή του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Άνω Ποροΐων, Κωσταντίνου Γκίνη.

Ο 45χρονος αγνοείται από το πρωί της Τρίτης, καθώς έφυγε από το σπίτι που διαμένει με τη σύζυγο και τα παιδιά του και έκτοτε αναζητείται. Άφησε στο σπίτι του τα προσωπικά του αντικείμενα, το κινητό του τηλέφωνο και το πορτοφόλι του, όμως έφυγε με το αυτοκίνητο του.

Κλιμάκιο της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Σιντικής, Πυροσβεστική, Αστυνομία, μέλη των εθελοντικών ομάδων της ΕΠΟΜΕΑ, του ΟΦΚΑΘ και του Κυνηγετικού Συλλόγου Ροδόπολης έψαξαν και σήμερα σε όλα δύσβατα σημεία. Το έργο βοήθησαν και drones.

Σύμφωνα με τη «Γραμμή Ζωής» που εξέδωσε silver alert, ο άνδρας έφυγε από το σπίτι του με το αυτοκίνητό του και έκτοτε αγνοείται. Η εξαφάνισή του δηλώθηκε στην Αστυνομία την επόμενη ημέρα, παραμονή Χριστουγέννων, το πρωί, από τη σύζυγό του. Σύμφωνα με πληροφορίες, παρότι ο 45χρονος βρισκόταν σε άδεια, συνήθιζε να επισκέπτεται το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο στο οποίο υπηρετούσε ως διοικητής.

