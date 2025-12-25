Σε εξέλιξη οι έρευνες για τον διοικητή της Πυροσβεστικής στις Σέρρες - Έφυγε με το αυτοκίνητό του

Κορυφώνεται η αγωνία για την εξαφάνιση του 45χρονου Κωνσταντίνου Γκίνη, διοικητή του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Ποροΐων στις Σέρρες, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν από το πρωί της Τρίτης, 23 Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με τη «Γραμμή Ζωής» που εξέδωσε silver alert, ο άνδρας έφυγε από το σπίτι του με το αυτοκίνητό του και έκτοτε αγνοείται. Η εξαφάνισή του δηλώθηκε στην Αστυνομία την επόμενη ημέρα, παραμονή Χριστουγέννων, το πρωί, από τη σύζυγό του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, παρότι ο 45χρονος βρισκόταν σε άδεια, συνήθιζε να επισκέπτεται το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, πραγματοποιώντας εκτεταμένους ελέγχους σε ορεινές, αγροτικές και δύσβατες περιοχές. Οι έρευνες επικεντρώνονται τόσο στον εντοπισμό του ίδιου όσο και του οχήματός του, ενώ στην επιχείρηση συμμετέχει και η Αστυνομία.

Συγγενής του 45χρονου ανέφερε στο Mega πως ο άντρας δεν έχει μαζί του προσωπικά αντικείμενα, ενώ λείπει το αυτοκίνητό του. «Δεν ξέρουμε εάν τον απασχολούσε κάτι, δεν τον είδε κανείς», ανέφερε.

«Από χθες (σ.σ. 23.12.2025) στις 9:30 το πρωί που αγνοείται δεν έχουμε κανένα σημάδι», λέει ο σύζυγος της αδελφής του 45χρονου και πρόσθεσε: «Δεν πήρε μαζί του προσωπικά αντικείμενα, ούτε κινητό, ούτε πορτοφόλι. Όμως πήρε το αυτοκίνητο του. Πριν φύγει δεν είπε σε κανέναν τίποτα. Δεν γνωρίζει κανείς τίποτα, δεν είδε κανείς τίποτα. Δεν φαινόταν να τον απασχολεί κάτι».

Οι έρευνες συνεχίζονται σήμερα ανήμερα Χριστούγεννα, όπως μεταδίδει το τοπικό Μέσο epiloges.tv, χωρίς μέχρι στιγμής, κάποιο αποτέλεσμα.

Διαβάστε επίσης