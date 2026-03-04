Λάρισα: Καταδικάστηκε αλλά αφέθηκε ελεύθερος 42χρονος για την κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας

Μία φρικιαστική υπόθεση παιδικής πορνογραφίας εκδικάστηκε σήμερα στην αίθουσα του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Λάρισας.

Ένας 42χρονος άνδρας με καταγωγή από τον Βόλο, καταδικάστηκε σε κάθειρξη 8 ετών, ωστόσο άσκησε έφεση κατά της απόφασης και τελικά αφέθηκε ελεύθερος.

Πρόκειται για άνδρα από την Ν. Ιωνία, υπεράνω πάσης υποψίας, ο οποίος έπεσε στα χέρια της ΕΛΑΣ to 2024, έπειτα από κατεπείγον σήμα της σήμα της Europol.

Ο 42χρονος εντοπίστηκε να κατέχει στον υπολογιστή του φωτογραφίες και βίντεο με σεξουαλική κακοποίηση παιδιών κάτω των 12 ετών, ενώ επιπλέον εντοπίστηκε και κατασχέθηκε στο κινητό του πορνογραφικό υλικό αλλά και σε κάρτες SIM που βρέθηκαν στο σπίτι του. Συνολικά στην κατοχή του 42χρονου βρέθηκαν 29 φωτογραφίες και δύο βίντεο.

Οι αστυνομικοί της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Βορείου Ελλάδας, έπειτα από σάρωση που πραγματοποίησαν στο διαδίκτυο με ειδικό λογισμικό που εντοπίζει αρχεία παιδικής πορνογραφίας, ονόματι Child Protection System, εντόπισαν ηλεκτρονικά ίχνη από την Νέα Ιωνία.

Το εργαλείο αυτό «μαρκάρει» τέτοιου είδους βίντεο κατά τη διαδικασία download από τους χρήστες του διαδικτύου, ώστε να μπορούν να αναζητηθούν τα ίχνη τους στη συνέχεια.

Τον είχε εντοπίσει η Europol

Το «σήμα» για να ελεγχθεί ο δράστης δόθηκε μετά από κατάλληλη αξιοποίηση δεδομένων και πληροφοριών μέσω της EUROPOL. Έτσι εντοπίστηκε ο 42χρονος, ο οποίος φέρεται μέσω των social media να διακινούσε το πορνογραφικό υλικό, σε δεκάδες άλλους χρήστες.

Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του, στις 14 Μαΐου 2024, παρουσία δικαστικού λειτουργού, αποκάλυψε υλικό φρίκης. Τα κατασχεθέντα ψηφιακά πειστήρια είχαν σταλεί στην Υποδιεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος για εργαστηριακή εξέταση.

Σε βάρος του άνδρα ασκήθηκε δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για παιδική πορνογραφία και σήμερα η υπόθεση εκδικάστηκε από το ΜΟΔ Λάρισας.

Ο 42χρονος κατά την απολογία του υποστήριξε ότι πρόκειται για φωτογραφίες και βίντεο που βρέθηκαν τυχαία στην κατοχή του. Όπως υποστήριξε το υλικό κατέβασε κατά λάθος και φρόντισε να το διαγράψει, όμως αποθηκεύτηκε στο icloud κι έτσι παγιδεύτηκε.

Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο και τον καταδίκασε σε κάθειρξη οκτώ ετών, του έδωσε όμως το δικαίωμα να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης με αναστέλλουσα ιδιότητα.

Ο ίδιος έκανε έφεση και αφέθηκε ελεύθερος.

Με πληροφορίες από taxydromos.gr

