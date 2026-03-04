Πάτρα: Ευχάριστα νέα για βρέφος που νοσηλεύεται με μηνιγγίτιδα στο Ρίο - «Η ζωή νίκησε τον θάνατο»
Η ανάρτηση που έκανε ο Διευθυντής της ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Πάτρας Ανδρέας Ηλιάδης
Καλά νέα για το βρέφος πέντε μηνών που νοσηλεύεται με μηνιγγίτιδα στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρίο.
Ο διευθυντής της ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Πάτρας Ανδρέας Ηλιάδης, έκανε μία ανάρτηση στην οποία ανέφερε τα τελευταία νέα για την υγεία του βρέφους. Όπως αναφέρει στην ανάρτησή του ο κ. Ηλιάδης που συνόδευσε με μία φωτογραφία, «μετά από 11 μέρες νοσηλείας στην απομόνωση της ΜΕΘ Παίδων η ζωή τελικά νίκησε τον θάνατο».
Αναλυτικά η ανάρτηση του Ανδρέα Ηλιάδη στο facebook:
«Μια όμορφη μέρα για την εντατική μας. Μετά από 11 μέρες νοσηλείας στην απομόνωση της ΜΕΘ Παίδων η ζωή τελικά νίκησε τον θάνατο....μια μικρή νίκη ακόμα του ΕΣΎ .
Γιατί αν σωθεί ένα παιδί σώζεται ο κόσμος όλος
Ευχόμαστε στον μικρό μας ήρωα από δω και πέρα μόνο χαρές».