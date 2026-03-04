Πάτρα: Ευχάριστα νέα για βρέφος που νοσηλεύεται με μηνιγγίτιδα στο Ρίο - «Η ζωή νίκησε τον θάνατο»

Καλά νέα για το βρέφος πέντε μηνών που νοσηλεύεται με μηνιγγίτιδα στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρίο.

Ο διευθυντής της ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Πάτρας Ανδρέας Ηλιάδης, έκανε μία ανάρτηση στην οποία ανέφερε τα τελευταία νέα για την υγεία του βρέφους. Όπως αναφέρει στην ανάρτησή του ο κ. Ηλιάδης που συνόδευσε με μία φωτογραφία, «μετά από 11 μέρες νοσηλείας στην απομόνωση της ΜΕΘ Παίδων η ζωή τελικά νίκησε τον θάνατο».

Αναλυτικά η ανάρτηση του Ανδρέα Ηλιάδη στο facebook:

«Μια όμορφη μέρα για την εντατική μας. Μετά από 11 μέρες νοσηλείας στην απομόνωση της ΜΕΘ Παίδων η ζωή τελικά νίκησε τον θάνατο....μια μικρή νίκη ακόμα του ΕΣΎ .

Γιατί αν σωθεί ένα παιδί σώζεται ο κόσμος όλος

Ευχόμαστε στον μικρό μας ήρωα από δω και πέρα μόνο χαρές».

Διαβάστε επίσης