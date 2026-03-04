Διήμερο Συνέδριο: Μετανάστευση, Άσυλο, Ιθαγένεια: Υπό το πρίσμα των πρόσφατων νομοθετικών εξελίξεων

Η Νομική Σχολή του ελληνικού παραρτήματος του Πανεπιστημίου Λευκωσίας (UNIC Athens) σε συνεργασία με την Ένωση Δικαίου Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, διοργανώνουν, υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Εσωτερικών και του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, διήμερο συνέδριο με θέμα «Μετανάστευση, Άσυλο, Ιθαγένεια: Υπό το πρίσμα των πρόσφατων νομοθετικών εξελίξεων».

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 19 και την Παρασκευή 20 Μαρτίου, στο Αμφιθέατρο A1 του UNIC Athens (29η Οδός, Αρ. 17, Ελληνικό).

Δικαστές, πανεπιστημιακοί, δικηγόροι και μέλη της Κοινωνίας των Πολιτών, συζητούν για το Νέο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, για το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τις επιστροφές, για τις αλλαγές στη διαδικασία των μετακλήσεων και στις χορηγήσεις-ανανεώσεις αδειών παραμονής, και για το τελευταίο σκαλί της ενσωμάτωσης που είναι η κτήση Ελληνικής Ιθαγένειας.

Η συμμετοχή στο συνέδριο προϋποθέτει εγγραφή. Η είσοδος είναι δωρεάν.

Δείτε το πρόγραμμα του συνεδρίου εδώ.

Μαρία Άννα Ιωσηφίδου | T: 2114447221| E: iosifidou.ma@unic.ac.cy