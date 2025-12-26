Ο πρίγκιπας Λούις έκλεψε την παράσταση στη χριστουγεννιάτικη βόλτα της βασιλικής οικογένειας

Η αυθόρμητη αντίδρασή του σε ένα σοκολατένιο δώρο έκανε τον γύρο του διαδικτύου

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Ο μικρός πρίγκιπας Λούις απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι ξέρει πώς να τραβά τα βλέμματα, κατά τη διάρκεια της παραδοσιακής χριστουγεννιάτικης εμφάνισης της βρετανικής βασιλικής οικογένειας στο Σάντριγχαμ.

Ο 7χρονος γιος του πρίγκιπα Ουίλιαμ και της Κέιτ Μίντλετον παρευρέθηκε στη χριστουγεννιάτικη λειτουργία, μαζί με τον βασιλιά Κάρολο, τη βασίλισσα Καμίλα, τα αδέλφια του, πρίγκιπα Τζορτζ και πριγκίπισσα Σάρλοτ, καθώς και άλλα μέλη της οικογένειας, χαιρετώντας το πλήθος που είχε συγκεντρωθεί έξω από την εκκλησία.

Την παράσταση, ωστόσο, έκλεψε η αντίδρασή του όταν ένας παρευρισκόμενος του πρόσφερε ένα τεράστιο σοκολατένιο αυγό. Ο πρίγκιπας Λούις αγκάλιασε με ενθουσιασμό το γλυκό δώρο, δείχνοντας τη χαρά του μπροστά στους φωτογράφους.

Τα στιγμιότυπα που κυκλοφόρησαν δείχνουν πως ο πρίγκιπας Ουίλιαμ ήταν εκείνος που αρχικά παρέλαβε το δώρο, όμως ο μικρός Λούις δεν άργησε να το πάρει από τα χέρια του πατέρα του, προκαλώντας το χαμόγελό του.

Ο πρίγκιπας Τζορτζ, 12 ετών, και η πριγκίπισσα Σάρλοτ, 10 ετών, δέχθηκαν επίσης δώρα και λουλούδια από το πλήθος, με πιο συγκρατημένες αντιδράσεις.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο πρίγκιπας Λούις γίνεται viral για τις αυθόρμητες κινήσεις του σε επίσημες εκδηλώσεις. Στη στέψη του βασιλιά Καρόλου το 2023 είχε σχολιαστεί έντονα για τις γκριμάτσες και τα χασμουρητά του, ενώ σε παλαιότερες παρελάσεις είχε απαθανατιστεί να δείχνει εμφανώς ανυπόμονος.

Οι εμφανίσεις του νεότερου μέλους της οικογένειας συνεχίζουν να προσφέρουν πιο ανθρώπινες και χαλαρές στιγμές στις αυστηρά τυπικές βασιλικές υποχρεώσεις, κερδίζοντας τη συμπάθεια του κοινού.

