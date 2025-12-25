Το μήνυμα της Κέιτ Μίντλετον για τα Χριστούγεννα: «Αλληλοβοήθεια με γενναιοδωρία, κατανόηση, ελπίδα»

Η Κέιτ Μίντλετον και η κόρη της, πριγκίπισσα Σάρλοτ ερμηνεύσαν μαζί ένα ντουέτο στο πιάνο για την χριστουγεννιάτικη εκδήλωση, «Together at Christmas».

Στο βίντεο, το οποίο εμφανίστηκε στους τηλεοπτικούς δέκτες των Βρετανών πριν την προβολή της Χριστουγεννιάτικης συναυλίας, οι δύο τους εμφανίζονται να κάθονται μαζί στο πιάνο και να παίζουν το Holm Sound, ένα κομμάτι που έγραψε ο Έρλαντ Κούπερ, με την Κέιτ να χρησιμοποιεί μόνο το αριστερό της χέρι, ενώ η Σάρλοτ μόνο το δεξί της.

«Σε μια εποχή που η ζωή μπορεί μερικές φορές να φαίνεται κατακερματισμένη ή αβέβαιη, η περίοδος των Χριστουγέννων μας καλεί να θυμηθούμε τη δύναμη της αλληλοβοήθειας με γενναιοδωρία καρδιάς, κατανόηση και ελπίδα», ακούγεται να λέει η πριγκίπισσα της Ουαλίας.

Δείτε το βίντεο: