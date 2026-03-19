ΣΥΡΙΖΑ:Οι αντιπαραθέσεις στην ΠΓ για Τσίπρα και η ατάκα του πρώην πρωθυπουργού για την αντιπολίτευση

Αντώνης Ρηγόπουλος

Ο Αλέξης Τσίπρας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οι εκτιμήσεις για εχθρικό κλίμα ή ακόμη και ρήξεις εντός της ΠΓ του ΣΥΡΙΖΑ τελικά δεν επιβεβαιώθηκαν, παρά το γεγονός ότι αντιπαραθέσεις υπήρξαν και μάλιστα σε σοβαρά για τη βιωσιμότητα του κόμματος ζητήματα.

Κεντρικό θέμα δεν ήταν άλλο από το αν ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να επιμείνει στη γραμμή που έχει χαράξει ο πρόεδρος του κόμματος και που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο εκλογικής συνεργασίας με πολλά κόμματα, μεταξύ των οποίων και του φορέα του Αλέξη Τσίπρα, ή αν θα πρέπει να οριοθετηθεί χρονικά αυτή η διαθεσιμότητα του ΣΥΡΙΖΑ.

Στο θέμα αναφέρθηκε ήδη από την εισαγωγική του τοποθέτηση ο Σωκράτης Φάμελλος, ο οποίος τόνισε ότι επέκρινε τα κόμματα της αντιπολίτευσης που δεν δείχνουν διάθεση συνεργασίας σημειώνοντας ότι «δεν έχει υπάρξει μέχρι σήμερα η πολιτική βούληση να γίνουν ουσιαστικά βήματα συμπόρευσης από άλλες δυνάμεις του προοδευτικού χώρου».

Για το ΠΑΣΟΚ, είπε ότι αν η στρατηγική της αυτόνομης πορείας επιβεβαιωθεί και στο συνέδριό του, τότε θα έχει κάνει ένα ιστορικό λάθος, ενώ για τη ΝΕΑΡ σημείωσε ότι αν και μιλάει για Λαϊκό Μέτωπο, οφείλει, «να ξεκαθαρίσει αν θα συμβάλει σε έναν ισχυρό προοδευτικό πόλο» στον οποίο ήδη συμπράττουν κόμματα, κινήσεις και προσωπικότητες του προοδευτικού χώρου όπως ο ΚΟΣΜΟΣ, το ΠΡΑΤΤΩ, η Λούκα Κατσέλη, κ.α..

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε επίσης στο πρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα, καθώς σε αυτό θέμα επικεντρώνεται και η εσωκομματική κριτική που απαιτεί ρητές και γρήγορες αποφάσεις προκειμένου να καθοριστεί με σαφήνεια η πορεία του κόμματος προς τις εκλογές.

Ο κ. Φάμελλος τονισε ότι «σε αυτό το πλαίσιο ενότητας και ανασύνθεσης, ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα είναι καθοριστικός και οι κινήσεις του αντικειμενικά έχουν δημιουργήσει νέα δεδομένα για όλο τον προοδευτικό χώρο. Θέλω όμως να ξεκαθαρίσω ότι δεν αποτελούν λύση οι μοναχικές πορείες, η περιχαράκωση, η εσωστρέφεια και οι νέες αντιπαραθέσεις από τις οποίες έχει κουραστεί ο κόσμος της Αριστεράς».

Σωκράτης Φάμελλος

Ο Σωκράτης Φάμελλος / Αρχείο Eurokinissi



Αντίθετα, στελέχη όπως ο Παύλος Πολάκης, ο Νίκος Παππάς και άλλοι επεσήμαναν ότι θα πρέπει ο ΣΥΡΙΖΑ να απευθυνθεί ρητά με επιστολή προς τα κόμματα και τις ευρύτερες δυνάμεις της κεντροαριστεράς καλώντας τα ευθέως σε συνεργασία και σε περίπτωση που δεν ανταποκριθούν, τότε ο ΣΥΡΙΖΑ να ακολουθήσει εκ των πραγμάτων αυτόνομη πορεία προς τις εκλογές.

Στο θέμα αυτό από την Κουμουνδούρου ξεκαθαρίζουν ότι έχει δοθεί ήδη απάντηση ότι ως ΣΥΡΙΖΑ «οφείλουμε να προχωρήσουμε με όσους θέλουν και μπορούν σε μια πορεία ενότητας και ανασύνθεσης του προοδευτικού χώρου. Οι υπόλοιποι ας αναλάβουν τις ευθύνες τους απέναντι στον προοδευτικό κόσμο».

Κατά την Κουμουνδούρου, η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ είναι ήδη γνωστή σε όλα τα εμπλεκόμενα στη συζήτηση μέρη και συνεπώς δεν υπάρχει κανένας λόγος αποστολής νέας ρητής επιστολής.

«Έχουμε κατοχυρώσει την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δημόσια για τη στρατηγική της προοδευτικής διεξόδου και για την ενότητα και ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου. Πλέον με βάση την πρότασή μας τοποθετούνται και τα υπόλοιπα κόμματα», είχε τονίσει άλλωστε στην εισαγωγική του τοποθέτηση ο Σωκράτης Φάμελλος.

Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με πληροφορίες, η εισήγηση του προέδρου πέρασε πολύ άνετα, ενώ δεν βρήκε υποστηρικτές ο κ. Παναγιωτόπουλος στην προσπάθειά του να παραπεμφεί στην επιτροπή Δεοντολογίας ο Κώστας Ζαχαριάδης για τη δήλωσή του ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα μπορούσε να ηγηθεί μιας ενωμένης παράταξης της κεντροαριστεράς.

Γενικότερα, ο Γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ Στέργιος Καλπάκης, ο εκπρόσωπος Τύπου Κώστας Ζαχαριάδης, ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος, ο Διονύσης Καλαματιανός και η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου έδωσαν τον τόνο στην πλειοψηφία κατά τη συνεδρίαση.

[385562] ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)

Eurokinissi



Καθώς βρισκόταν όμως σε εξέλιξη η συνεδρίαση της ΠΓ στην Κουμουνδούρου, ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος σε μεγάλο βαθμό ήταν και η «πέτρα του σκανδάλου» για τις αντιπαραθέσεις στον ΣΥΡΙΖΑ, έκανε τις δικές του αναφορές.

Χωρίς να αναφερθεί τελικά στη δημιουργία νέου κινήματος, ούτε και στο αν σε αυτό θα μετέχουν και στελέχη με πολιτική εμπειρία, ο κ. Τσίπρας έκανε και ξεχωριστή αναφορά και στις εξελίξεις στον χώρο της προοδευτικής αντιπολίτευσης, αφήνοντας μάλιστα αιχμές για τη μέχρι τώρα αποτελεσματικότητά της.

«Η προσπάθεια για την ανασυγκρότηση της επανίδρυση της δημοκρατικής παράταξης είναι αναγκαία όχι για την αριστερά και τη σοσιαλδημοκρατία αλλά για τον τόπο. Γιατί δεν μπορεί να υπάρξει δημοκρατία χωρίς αντιπολίτευση. Δεν μπορεί να υπάρξει δημοκρατία χωρίς δύο πόλους, ο ένας να ελέγχει τον άλλο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, πάντα χωρίς να δίνει το στίγμα των στρατηγικών και τακτικών κινήσεών του, τόνισε ότι «το επόμενο διάστημα να κάνουμε ό,τι περνάει απ’ το χέρι μας ώστε αυτή η ανισορροπία στο πολιτικό σύστημα να αποκατασταθεί. Και πιστεύω ότι θα αποκατασταθεί. Είναι στο χέρι μας να αποκατασταθεί. Είναι το στοίχημα της επόμενης μέρας, να ξαναφέρουμε την εμπιστοσύνη στην πολιτική, να δώσουμε προοπτική στην κοινωνία. Γιατί αυτή η κυβέρνηση μπορεί να έχει τελειώσει στη συνείδηση της κοινωνίας, αλλά η επόμενη μέρα δεν μπορεί να έρθει από μόνη της, θα έρθει μόνο αν εμείς προσπαθήσουμε να τη φέρουμε, όλοι μαζί».

Μάλιστα όταν κάποιος από το κοινό του φώναξε «βάλτε μπρος», ο Αλέξης Τσίπρας απάντησε: «Να βάλουμε μπρος. Αλλά δεν είναι ένας που θα βάλει μπρος! Εσείς θα βάλετε μπρος και εγώ θα ακολουθήσω».


Σχόλια
