Ο ΣΥΡΙΖΑ αποπληρώνει εργαζόμενους Κόκκινου κι Αυγής - Νέα εποχή αισιοδοξίας στα ΜΜΕ του κόμματος

Κομβικής σημασίας για την πορεία των κομματικών ΜΜΕ του ΣΥΡΙΖΑ ήταν η χθεσινή ημέρα, καθώς ανακοινώθηκε και επισήμως, κάτι για το οποίο η Κουμουνδούρου εργαζόταν εδώ και μήνες, δηλαδή η πλήρης αποκατάσταση της ροής αποπληρωμής των δεδουλευμένων των εργαζομένων στον ρ/σ «Στο Κόκκινο» και στην εφημερίδα «Αυγή».

Σε μια χαλαρή συνάντηση στο μπαρ Στυλ, την οποία διοργάνωσε η διοίκηση των ΜΜΕ του ΣΥΡΙΖΑ, ο πρόεδρος του κόμματος Σωκράτης Φάμελλος σχολίασε ότι «το αρνητικό πρόσημο για τα ΜΜΕ της Αριστεράς έγινε θετικό». Η συνάντηση έγινε με αφορμή τα 20 χρόνια από την έναρξη της λειτουργίας του Κόκκινου, αλλά και για να σηματοδοτηθεί η έναρξη της αποπληρωμής όλων των οφειλών σε δεδουλευμένα.

Ο κ. Φάμελλος τόνισε ότι η συγκυρία είναι αισιόδοξη καθώς «δεν είναι μόνο τα 20 χρόνια του «Κόκκινου» μας, αλλά είναι και μια στιγμή στην οποία τα μέσα του ΣΥΡΙΖΑ, τα μέσα ενημέρωσης, το Κόκκινο και η Αυγή γυρίζουν σελίδα και από το αρνητικό πρόσημο γυρίζουν στο θετικό πρόσημο. [Γιατί αυτό νομίζω ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Δεν θέλω να πω ότι έχουν όλα λυθεί και πλέον ζούμε σε μια κατάσταση πλήρους αισιοδοξίας και χαράς. Αλλά είναι πολύ σημαντικό ότι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα και για μας το πιο ουσιώδες ταυτοτικά για τον ΣΥΡΙΖΑ πλέον, δρομολογείται εδώ και ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, πάνω από ένα εξάμηνο».

Όπως μεταφέρει η Αυγή, ο κ. Φάμελλος σχολίασε: «Οφείλω να σας πω ότι όπως δεν μπορούσα ποτέ να διανοηθώ τον Σύριζα χωρίς την Αυγή και το Κόκκινο, ξέρετε κι εσείς πολύ καλά ότι η Αυγή και το Κόκκινο χωρίς τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία δεν μπορούν να απαντήσουν στα μεγάλα ερωτήματα της επόμενης μέρας. Σας καλούμε λοιπόν να δώσουμε μαζί τις επόμενες μάχες, να αναβαθμίσουμε την ανεξάρτητη, δυνατή, δυναμική και συγκρουσιακή ενημέρωση».

Ξεκαθάρισε επίσης ότι «εμείς δεν θέλουμε μέσα ενημέρωσης τα οποία να είναι παπαγαλάκια του ΣΥΡΙΖΑ. Με τίποτα δεν θέλουμε ένα μοντέλο καθοδηγούμενης ενημέρωσης και καπέλωμα της ενημέρωσης. Αλλά μας δίνετε την ευκαιρία μαζί σας να πούμε ότι αντέχουμε, ότι είμαστε όρθιοι, ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Να διαψεύσουμε πολλές Κασσάνδρες που θέλανε και πιθανά με την αποτυχία των μέσων ενημέρωσης να πουν ότι δεν υπάρχει μέλλον για την Αριστερά και την προοδευτική παράταξη.»

Μπουλέκος: Ανοίγονται νέοι δρόμοι στη λειτουργία των ΜΜΕ

Ο Γενικός Διευθυντής των ΜΜΕ του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Μπουλέκος, ένα πρόσωπο που πιστώνεται σε μεγάλο βαθμό την οικονομική εξυγίανση των δύο μέσων του ΣΥΡΙΖΑ, ευχήθηκε «χρόνια πολλά» στο «Στο Κόκκινο», και μίλησε για τις δυσκολίες που πέρασαν τα δύο Μέσα αλλά κυρίως στους νέους δρόμους που ανοίγονται για τη λειτουργία τους τα επόμενα χρόνια.

Όπως είπε, τα ΜΜΕ κάνουν τώρα μια μεγάλη προσπάθεια εξωστρέφειας, ενώ συμπλήρωσε ότι βασικός συντελεστής αυτής της προσπάθειας ήταν ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος που «από την πρώτη στιγμή δήλωσε την ολόπλευρη στήριξη του και το απέδειξε στην πράξη».

