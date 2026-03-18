Οι σποραδικές αποχωρήσεις από τον ΣΥΡΙΖΑ και ο φόβος για «τσουνάμι»

Φόβοι για μετατροπή των σποραδικών μεν, αλλά συστηματικών, αποχωρήσεων στελεχών από την Κουμουνδούρου με τελικό προορισμό τη λεωφόρο Αμαλίας, επικρατούν τις τελευταίες ημέρες στον ΣΥΡΙΖΑ.



Το τελευταίο «κρούσμα» είναι η αποχώρηση του αναπληρωτή εκπροσώπου Τύπου Γρηγόρη Θεοδωράκη, ο οποίος εδώ και αρκετό καιρό είχε μειώσει σημαντικά τη δραστηριότητά του εντός της Κουμουνδούρου. Πληροφορίες θέλουν τον κ. Θεοδωράκη να βρίσκεται σε ανοιχτή επικοινωνία με το επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα και η αποχώρησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ να σχετίζεται άμεσα με την πρόθεσή του να μεταπηδήσει στον πολιτικό φορέα που ετοιμάζει ο κ. Τσίπρας.



Η αποχώρηση του Γρηγόρη Θεοδωράκη ακολουθεί εκείνη του Στέλιου Αποστόλου, στενού συνεργάτη του άλλοτε «πολιτικού πατέρα» του Αλέξη Τσίπρα, του αείμνηστου Αλέκου Φλαμπουράρη. Ο κ. Αποστόλου κατείχε τη θέση του συντονιστή Επιτροπών Παρακολούθησης Κοινοβουλευτικού Έργου του ΣΥΡΙΖΑ.



Οι τάσεις φυγής, εκφράστηκαν μεν από αυτά τα δύο στελέχη, ωστόσο, φαίνεται ότι η μεταπήδηση στο ακόμη μη ανακοινωμένο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα απασχολεί όλο και περισσότερους εντός του ΣΥΡΙΖΑ.



Αυτό είναι και ένα από τα «αγκάθια» που προκαλούν εντάσεις στην Κουμουνδούρου, καθώς η αντιμετώπιση του φαινομένου αποτελεί γρίφο, τόσο για την ηγεσία του κόμματος, όσο και της εσωκομματικής «αντιπολίτευσης». Άλλωστε, το ζήτημα της σχέσης που θα έχει ο ΣΥΡΙΖΑ με τον φορέα Τσίπρα αναμένεται να είναι και το βασικό θέμα σύγκρουσης, τόσο στη σημερινή συνεδρίαση της ΠΓ του ΣΥΡΙΖΑ, όσο και στη συνεδρίαση της ΚΕ που θα γίνει το ερχόμενο Σάββατο.



Η γραμμή που χαράσσει ο πρόεδρος του κόμματος σχετικά με μελλοντική συνεργασία του ΣΥΡΙΖΑ με τον φορέα του Αλέξη Τσίπρα φαίνεται να έχει και ως στόχο το να ανακόψει αυτό το κύμα αποχωρήσεων, δίνοντας ουσιαστικά μια «υπόσχεση» ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα μπορέσει να ενταχθεί συνολικά στον νέο φορέα χωρίς κατ' ανάγκη να χάσει την αυτοτέλειά του. Η πιθανότητα αυτό το σχέδιο να επιτευχθεί, θα μπορούσε να καθησυχάσει τους... υποψήφιους προς αποχώρηση.

Από την άλλη, η πιο σκληρή γραμμή Πολάκη που δεν επιθυμεί καμία συνεργασία με τον Αλέξη Τσίπρα και κινείται σε γραμμή αυτόνομης καθόδου του ΣΥΡΙΖΑ, δεν παραβλέπει το φαινόμενο των αποχωρήσεων μεσαίων και μικρότερων στελεχών, ούτε και το γεγονός ότι ενδεχομένως αυτό να επεκταθεί και σε πιο κεντρικά στελέχη. Ωστόσο, αυτή η σκληρότερη γραμμή φαίνεται πως εκτιμά ότι οι αποχωρήσεις πρέπει να γίνουν, ώστε να συνεχίσουν στον ΣΥΡΙΖΑ μόνο όσοι πιστεύουν ακόμη στο συγκεκριμένο εγχείρημα και όχι όσοι έχουν το βλέμμα στραμμένο σε άλλους, υπαρκτούς ή μη, πολιτικούς σχηματισμούς.

Σε κάθε περίπτωση, αξίζει να σημειωθεί ότι η πλευρά του Αλέξη Τσίπρα δεν έχει κάνει κάποιο «νεύμα» προς τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να αποχωρήσουν για να «επιβεβαστούν» στο «καράβι προς την Ιθάκη». Συνεπώς οι αποχωρήσεις αποτελούν περισσότερο πολιτικές πρωτοβουλίες, παρά αποτέλεσμα κάποιου «καλέσματος» του πρώην πρωθυπουργού.

Διαβάστε επίσης