Καλπάκης: «Όχι σε μοναχική πορεία - Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν απομονώνεται και δεν περιχαρακώνεται»

Αντώνης Ρηγόπουλος

Συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, στο Divani Caravel (2025)

Eurokinissi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε μια δήλωση που θα συζητηθεί, ιδιαίτερα εν όψει της συνεδρίασης της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ το ερχόμενο Σάββατο, προχώρησε ο Γραμματέας του κόμματος Στέργιος Καλπάκης, μιλώντας στην Αυγή και τη δημοσιογράφο Κατερίνα Μπρέγιαννη.

Ο κ. Καλπάκης τόνισε ότι όσοι συμμετέχουν στην ηγεσία του κόμματος «οφείλουμε να κάνουμε τον σχεδιασμό μας για το επόμενο διάστημα, με στόχο να συμβάλλουμε στην αναγκαία ενότητα και ανασύνθεση του αριστερού, προοδευτικού χώρου και όχι με στόχο μια μοναχική πορεία του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. ή ακόμα χειρότερα νέες αντιπαραθέσεις από τις οποίες έχει τόσο κουραστεί ο κόσμος της Αριστεράς. Το μήνυμα που πρέπει να εκπέμψει καθαρά η Κ.Ε. είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. δεν απομονώνεται και δεν περιχαρακώνεται».

Μάλιστα, ο κ. Καλπάκης σχολίασε ότι «η παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα, όμως, είναι ένα γεγονός που επηρεάζει πάρα πολύ τον ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. - και πολιτικά και ως προς τη λειτουργία του και καταλαμβάνει αντικειμενικά μεγάλο μέρος και στις εσωτερικές μας συζητήσεις».

Ο Γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ μίλησε ανοιχτά και για τις πολιτικές δυνάμεις στις οποίες απευθύνεται το κόμμα όταν μιλά για ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων, ξεκαθαρίζοντας ότι «όταν μιλάμε για ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων, μιλάμε για μια εξίσωση με πολύ συγκεκριμένους παράγοντες. Τον ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ., τη Νέα Αριστερά, το ΠΑΣΟΚ και τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν αφορά ούτε το ΚΚΕ, ούτε το ΜέΡΑ25, ούτε την Πλεύση Ελευθερίας, ούτε γενικά δυνάμεις με τις οποίες υπάρχουν στρατηγικές διαφωνίες».

Συγκεκριμένα, όσον αφορά το ΠΑΣΟΚ εξήγησε ότι «από αυτή την εξίσωση το ΠΑΣΟΚ φαίνεται να απομακρύνεται επιμένοντας στην αυτόνομη πορεία. Να δούμε τι θα αποφασίσουν και στο συνέδριό τους· κάνουν, όμως, ένα ιστορικό λάθος. Πολύ περισσότερο όταν η συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων -σε όλες τις έρευνες- είναι το σενάριο που συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες να κερδίσει τη Ν.Δ. Άρα, το βάρος της ευθύνης για προοδευτική διέξοδο πέφτει στους υπόλοιπους παράγοντες· με απλά λόγια στον χώρο του πρώην ενιαίου ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. Και εκεί, όμως, χρειάζεται να γίνουν περισσότερα βήματα».

«Ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα είναι πολύ σημαντικός και οι κινήσεις του συγκεντρώνουν μεγάλο ενδιαφέρον. Για να έχει, όμως, αυτή η προσπάθεια θετικά αποτελέσματα χρειάζεται και ενότητα, γιατί ο κατακερματισμός αφαιρεί δυνάμεις, και ανασύνθεση» ανέφερε ο Στέργιος Καλπάκης.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
