Νέο «μέτωπο» στον ΣΥΡΙΖΑ: Σε θέσεις μάχης για την ΚΕ του Σαββάτου με το βλέμμα στραμμένο στον Τσίπρα

Σε ολόκληρη την κεντροαριστερά επικρατεί η αίσθηση του «κατεπείγοντος», αυξάνοντας τις εσωκομματικές εντάσεις

Αντώνης Ρηγόπουλος

INTIME NEWS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τεταμένη είναι για άλλη μια φορά η κατάσταση στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, μετά από μια πολύμηνη περίοδο σχετικής ηρεμίας που είχε ακολουθήσει την εκλογή του Σωκράτη Φάμελλου στην ηγεσία του κόμματος.

Πλέον, οι πολιτικές εξελίξεις φέρνουν όλα τα κόμματα της κεντροαριστεράς σε κρίσιμα σταυροδρόμια που ενδεχομένως να τα επηρεάσουν ακόμη και σε υπαρξιακό επίπεδο. Σε αυτό το σημείο βρίσκεται εξ' ορισμού ο ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος όσο δεν καταφέρνει να πείσει τη Νέα Αριστερά να προχωρήσουν σε ενοποίηση, ενώ ταυτόχρονα ο Αλέξης Τσίπρας εμφανίζεται όλο και πιο κοντά στη δημιουργία νέου φορέα, βλέπει τα ποσοστά του στις δημοσκοπήσεις να καταρρέουν, παρά τη μεγάλη κινητικότητα που παρουσιάζει ο Σωκράτης Φάμελλος, αλλά και άλλα στελέχη.

Καθώς, λοιπόν, τα περιθώρια δείχνουν να στενεύουν, στον ΣΥΡΙΖΑ ανοίγει όλο και πιο έντονα το θέμα της εκλογικής στρατηγικής του κόμματος και των ενδεχόμενων συνεργασιών.

Η αρχή έγινε με τη δήλωση του εκπροσώπου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστα Ζαχαριάδη, ο οποίος υπογράμμισε πριν λίγες μέρες ότι «στόχος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεν είναι η αυτόνομη κάθοδος, αλλά μια μεγάλη συμμαχία στον προοδευτικό χώρο προκειμένου να υπάρξει αλλαγή πολιτικής».

Ακόμη μεγαλύτερη αίσθηση προκάλεσε και η δήλωση του Γραμματέα του κόμματος Στέργιο Καλπάκη, ο οποίος σε συνέντευξή του στην Αυγή, όπου τόνισε ότι όσοι συμμετέχουν στην ηγεσία του κόμματος «οφείλουμε να κάνουμε τον σχεδιασμό μας για το επόμενο διάστημα, με στόχο να συμβάλλουμε στην αναγκαία ενότητα και ανασύνθεση του αριστερού, προοδευτικού χώρου και όχι με στόχο μια μοναχική πορεία του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. ή ακόμα χειρότερα νέες αντιπαραθέσεις από τις οποίες έχει τόσο κουραστεί ο κόσμος της Αριστεράς. Το μήνυμα που πρέπει να εκπέμψει καθαρά η Κ.Ε. είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. δεν απομονώνεται και δεν περιχαρακώνεται».

Μάλιστα, ο κ. Καλπάκης σχολίασε ότι «η παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα, όμως, είναι ένα γεγονός που επηρεάζει πάρα πολύ τον ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. - και πολιτικά και ως προς τη λειτουργία του και καταλαμβάνει αντικειμενικά μεγάλο μέρος και στις εσωτερικές μας συζητήσεις».

Οι δηλώσεις προκάλεσαν ιδιαίτερη αίσθηση εντός του ΣΥΡΙΖΑ, βρίσκοντας πολύ θετική ανταπόκριση σε κάποια μέλη και στελέχη, αλλά και μεγάλες αντιστάσεις από άλλα.

Στο φόντο αυτής της αντιπαράθεσης βρίσκεται φυσικά το πρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα. Ο πρώην πρόεδρος του κόμματος μετατρέπεται σε μήλον της έριδος καθώς από τις δικές του κινήσεις αναμένεται να καθοριστεί για μία ακόμη φορά και το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ. Σε κάθε περίπτωση, τόσο στο επιτελείο Τσίπρα, όσο και εντός του ΣΥΡΙΖΑ, φαίνεται να επικρατεί μια αίσθηση «κατεπείγοντος», ώστε να καθοριστούν άμεσα οι συνθήκες με τις οποίες ο χώρος της κεντροαριστεράς θα δώσει την εκλογική μάχη. Εφόσον και το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται λίγες μέρες πριν το Συνέδριό του, όπου και εκεί θα διεξαχθεί περίπου η ίδια συζήτηση, γίνεται εμφανές ότι ολόκληρη η κεντροαριστερά βρίσκεται σε αναβρασμό ακριβώς επειδή τις επόμενες εβδομάδες θα κριθούν πολλά για τον πολιτικό χάρτη των επόμενων μηνών.

Η αντιπαράθεση αναμένεται να κορυφωθεί το ερχόμενο Σάββατο στη συνεδρίαση της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ, όπου αναμένεται να υπάρξει έντονη αντιπαράθεση μεταξύ των στελεχών που επιδιώκουν ο ΣΥΡΙΖΑ να μην κινηθεί αυτόνομα αλλά να ενσωματωθεί σε έναν ευρύτερο πολιτικό φορέα, ενδεχομένως και υπό την ηγεσία Τσίπρα, και εκείνων που διαφωνούν κάθετα με κάθε ενδεχόμενο που είτε τυπικά, είτε ουσιαστικά θα εξομοιώνεται με «ρευστοποίηση» του κόμματος.

Το πρώτο «επεισόδιο» της αντιπαράθεσης θα δοθεί την Τετάρτη στη συνεδρίαση της ΠΓ, όμως η συνεδρίαση της ΚΕ το Σάββατο αναμένεται να είναι κρίσιμη για τις εξελίξεις της επόμενης μέρας στον ΣΥΡΙΖΑ.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
