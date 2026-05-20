LIVE - Μητσοτάκης: Εντυπωσιακή η πρόοδος στις συγκοινωνίες της Αθήνας

Ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη σε εκδήλωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με τίτλο "Τα μέσα μαζικής μεταφοράς αλλάζουν την Αθήνα", στο Αμαξοστάσιο Σεπολίων, Τετάρτη 20 Μαΐου 2026.

Εντυπωσιακή χαρακτήρισε την πρόοδο που καταγράφεται στις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας τα τελευταία χρόνια, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην εκδήλωση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με τίτλο «Τα μέσα μαζικής μεταφοράς αλλάζουν την Αθήνα», στο Αμαξοστάσιο Σεπολίων.

Λίγο μετά τις 19:00, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έφτασε στο Αμαξοστάσιο Σεπολίων, συνοδευόμενος από τον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη.

Σε ομιλία του, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρεται στην ολοκλήρωση της γραμμής 2 του μετρό προς το Ήλιον και τη Βουλιαγμένη. Επίσης, για την 24ωρη λειτουργία του μετρό και του τραμ, καθώς και την επέκταση του Προαστιακού στη Δυτική Αττική.

