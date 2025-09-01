Με ενισχυμένα δρομολόγια και καινούριους οδηγούς ξεκινά ο Σεπτέμβριος για τον ΟΑΣΘ

Από σήμερα, 1η Σεπτεμβρίου, τίθεται σε εφαρμογή το χειμερινό πρόγραμμα δρομολόγησης, ενώ οι νέοι οδηγοί που προσλήφθηκαν από τον οργανισμό πιάνουν επίσημα δουλειά, σηματοδοτώντας μια νέα περίοδο για τις αστικές συγκοινωνίες της Θεσσαλονίκης.

«Καλωσορίζουμε τους νέους επαγγελματίες οδηγούς, που όπως είχαμε δεσμευτεί, ξεκινούν σήμερα. Τους υποδεχόμαστε με χαρά στην οικογένεια του ΟΑΣΘ και στις αστικές συγκοινωνίες της πόλης», αναφέρει ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΑΣΘ Κώστας Ταγγίρης, σε σημερινή ανακοίνωση του οργανισμού.

Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι η έναρξη της εργασίας των νέων οδηγών συμπίπτει χρονικά με την επιστροφή στο χειμερινό πρόγραμμα, το οποίο περιλαμβάνει περισσότερα δρομολόγια και μεγαλύτερη κάλυψη.

«Από σήμερα, στους δρόμους της Θεσσαλονίκης θα κυκλοφορούν περισσότερα λεωφορεία - καλοσυντηρημένα, καινούρια και αξιόπιστα, για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των πολιτών και επισκεπτών της πόλης», σημειώνει ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΑΣΘ, ευχόμενος «καλά δρομολόγια» στους οδηγούς.

Ο στόλος: 156 νέα λεωφορεία ήδη στους δρόμους

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση του ΟΑΣΘ, ο οργανισμός ξεκινά τη φθινοπωρινή περίοδο με επαρκή στόλο και σημαντική ανανέωση. Πάνω από το 50% των λεωφορείων που δρομολογούνται καθημερινά είναι καινούρια.

Συγκεκριμένα, 110 ηλεκτροκίνητα ιδιόκτητα λεωφορεία κυκλοφορούν από τον Μάιο 2024, 41 ντιζελοκίνητα leasing εντάχθηκαν στις αρχές του έτους και πέντε επιπλέον ντιζελοκίνητα που θα κυκλοφορήσουν στους δρόμους μέσα στις επόμενες ημέρες.

«Συνολικά ο ΟΑΣΘ διαθέτει 156 νέα λεωφορεία, που εξυπηρετούν καθημερινά το επιβατικό κοινό της Θεσσαλονίκης», τονίζεται στην ανακοίνωση του οργανισμού.

Έρχονται ακόμα 50 ηλεκτροκίνητα λεωφορεία

Το επόμενο μεγάλο βήμα για τον ΟΑΣΘ αναμένεται τον Ιούνιο του 2026, όταν ο στόλος του οργανισμού θα ενισχυθεί με 50 νέα ιδιόκτητα ηλεκτροκίνητα λεωφορεία 18 μέτρων, που θα τα προμηθευτεί μέσω διεθνούς διαγωνισμού του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Στόχος του ΟΑΣΘ και του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών «είναι έως το τέλος του 2027, το σύνολο των λεωφορείων του οργανισμού να είναι καινούργιο», επισημαίνεται.