Μετρό: Ποιοι σταθμοί της Γραμμής 2 κλείνουν νωρίτερα από σήμερα - Πώς θα κινούνται οι συρμοί

Από την Κυριακή 15 Μαρτίου εφαρμόζονται προσωρινά μέτρα στη λειτουργία της Γραμμής 2, κατά τις νυχτερινές ώρες, στο τμήμα «Ομόνοια – Ακρόπολη», λόγω εργασιών αντικατάστασης σιδηροτροχιών και εγκατάστασης δικτύου 5G στο Μετρό της Αθήνας.

Σύμφωνα με τη ΣΤΑΣΥ, το διάστημα από 15 έως 23 Μαρτίου οι σταθμοί «Ομόνοια» (Γραμμή 2), «Πανεπιστήμιο», «Σύνταγμα» (Γραμμή 2) και «Ακρόπολη» θα κλείνουν από Κυριακή έως Πέμπτη στις 21:40, δηλαδή περίπου δυόμιση ώρες νωρίτερα από την κανονική λήξη της λειτουργίας.

Ο σταθμός «Σύνταγμα» θα συνεχίσει να εξυπηρετεί κανονικά τη Γραμμή 3, ενώ η «Ομόνοια» θα παραμένει ανοιχτή για τη Γραμμή 1.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, οι συρμοί της Γραμμής 2 θα κινούνται μόνο στα τμήματα «Ανθούπολη – Μεταξουργείο» και «Ελληνικό – Συγγρού Φιξ».

Για την εξυπηρέτηση των επιβατών στο τμήμα που δεν θα λειτουργεί, ο ΟΑΣΑ δρομολογεί την προσωρινή λεωφορειακή γραμμή Χ16, η οποία θα συνδέει τον σταθμό «Συγγρού Φιξ» με τον σταθμό «Μεταξουργείο» από τις 21:40 έως τη λήξη της κυκλοφορίας του Μετρό, πραγματοποιώντας στάσεις σε βασικά σημεία του κέντρου.

Η ΣΤΑΣΥ σημειώνει ότι η προσωρινή ταλαιπωρία για το επιβατικό κοινό είναι αναπόφευκτη, τονίζοντας ωστόσο ότι οι παρεμβάσεις κρίνονται απαραίτητες για την αναβάθμιση των υποδομών και τη βελτίωση της καθημερινής λειτουργίας του δικτύου.

