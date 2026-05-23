Μυστήριο 4.600 ετών: Πώς η Πυραμίδα του Χέοπα αντέχει σεισμούς και αιώνες

Νέα μελέτη αποκαλύπτει πιθανό «αντισεισμικό σύστημα» στην αρχαία κατασκευή

Newsbomb

Μυστήριο 4.600 ετών: Πώς η Πυραμίδα του Χέοπα αντέχει σεισμούς και αιώνες
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μια νέα επιστημονική έρευνα επιχειρεί να εξηγήσει γιατί η Μεγάλη Πυραμίδα του Χέοπα παραμένει σχεδόν άθικτη εδώ και περισσότερα από 4.600 χρόνια, αντέχοντας ακόμη και ισχυρές σεισμικές δονήσεις που έχουν πλήξει την περιοχή της Αιγύπτου ανά τους αιώνες.

Η πυραμίδα, το μοναδικό σωζόμενο θαύμα του αρχαίου κόσμου, φαίνεται, σύμφωνα με τους ερευνητές, να διαθέτει έναν συνδυασμό δομικών και γεωλογικών χαρακτηριστικών που λειτουργούν σαν φυσικός μηχανισμός απορρόφησης σεισμικής ενέργειας.

Οι δονήσεις «σβήνουν» μέσα στη δομή

Σύμφωνα με τα ευρήματα της μελέτης, η συμπεριφορά της πυραμίδας κατά τις σεισμικές δονήσεις διαφέρει σημαντικά από αυτή του υπεδάφους. Το έδαφος της περιοχής ταλαντώνεται περίπου στα 0,6 Hz, ενώ η ίδια η πυραμίδα παρουσιάζει ταλάντωση μεταξύ 2 και 2,6 Hz.

Αυτή η απόκλιση θεωρείται κρίσιμη, καθώς αποτρέπει το φαινόμενο του συντονισμού, μια κατάσταση που μπορεί να ενισχύσει επικίνδυνα τις δονήσεις σε σύγχρονες κατασκευές. Αντίθετα, η ενέργεια φαίνεται να διαχέεται χωρίς να προκαλεί καταστροφικές ενισχύσεις.

Ο ρόλος των εσωτερικών θαλάμων

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται και στις λεγόμενες «θαλάμες εκφόρτισης» πάνω από τον Θάλαμο του Βασιλιά. Οι χώροι αυτοί είχαν αρχικά σχεδιαστεί για να κατανέμουν το τεράστιο βάρος της κατασκευής, ωστόσο πλέον οι επιστήμονες εκτιμούν ότι συμβάλλουν και στη μείωση των σεισμικών τάσεων.

Οι μετρήσεις δείχνουν ότι στις συγκεκριμένες περιοχές οι δονήσεις μειώνονται αισθητά, γεγονός που ενισχύει την άποψη πως λειτουργούν ως «αμορτισέρ» που απορροφούν και εξασθενούν τα σεισμικά κύματα.

Θεμέλια, γεωμετρία και απόλυτη συμμετρία

Εξίσου σημαντικά θεωρούνται τα συμπαγή βραχώδη θεμέλια, η ομοιόμορφη κατανομή του βάρους και η απόλυτα συμμετρική γεωμετρία της πυραμίδας. Ο συνδυασμός αυτών των στοιχείων προσφέρει υψηλή δομική ακαμψία και μεγάλη αντοχή σε στρεπτικές καταπονήσεις.

Η κατασκευή, που αποτελείται από εκατομμύρια λίθινους όγκους ασβεστόλιθου και γρανίτη, έχει έτσι τη δυνατότητα να διατηρεί εξαιρετική σταθερότητα παρά τη φθορά του χρόνου και τις φυσικές καταπονήσεις.

Διεθνής επιστημονική έρευνα

Η μελέτη πραγματοποιήθηκε από διεθνή ομάδα με επικεφαλής επιστήμονες του National Research Institute of Astronomy and Geophysics στο Κάιρο. Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν επιταχυνσιόμετρα και προηγμένες τεχνικές σεισμικής ανάλυσης, πραγματοποιώντας μετρήσεις τόσο εντός της πυραμίδας όσο και στο περιβάλλον έδαφος.

Τα αποτελέσματα ενισχύουν την άποψη ότι οι αρχαίοι Αιγύπτιοι διέθεταν εντυπωσιακή κατανόηση της στατικής και της μηχανικής των κατασκευών, ακόμη κι αν δεν είναι βέβαιο ότι είχαν σχεδιάσει συνειδητά ένα «αντισεισμικό σύστημα».

Ένα διαχρονικό μυστήριο της μηχανικής

Η Πυραμίδα του Χέοπα συνεχίζει να αποτελεί αντικείμενο θαυμασμού και μελέτης, με τους ειδικούς να εκτιμούν ότι η δομή της μπορεί να συνεχίσει να αντέχει μελλοντικές σεισμικές δονήσεις με περιορισμένες φθορές.

Η νέα έρευνα ενισχύει την εικόνα ενός εξαιρετικά εξελιγμένου αρχιτεκτονικού επιτεύγματος, που αποδεικνύει πως οι αρχαίοι πολιτισμοί διέθεταν τεχνικές πολύ πιο προηγμένες από ό,τι συχνά θεωρείται σήμερα.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:43ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ στο Axios: «50-50» οι πιθανότητες για συμφωνία με το Ιράν – Αποφάσεις πιθανότατα την Κυριακή

18:34ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Ποτάμια οι δρόμοι και πάλι στον Τσούτσουρα – Ζημιές από την δυνατή μπόρα

18:31ΚΟΣΜΟΣ

Εμφανίστηκε ξανά το μοναδικό γιγάντιο λευκό πάντα στα δάση της Κίνας - Δείτε εικόνες

18:25ΥΓΕΙΑ

Αλκοόλ και οργανισμός: Οι βλάβες που μπορούν — και δεν μπορούν — να αντιστραφούν

18:19ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μυστήριο 4.600 ετών: Πώς η Πυραμίδα του Χέοπα αντέχει σεισμούς και αιώνες

18:08ΣΕΙΣΜΟΙ

Διπλή σεισμική δόνηση κοντά στην Κάσο

18:05ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Πέντε αστυνομικοί και ένας έφηβος σκοτώθηκαν σε ισραηλινό πλήγμα

18:04ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ανήλικοι οι δράστες της ένοπλης ληστείας σε ψιλικατζίδικο στην Τριανδρία - Χειροπέδες σε 15χρονο, 17χρονο και 16χρονο

18:00ΚΟΣΜΟΣ

Αινιγματική ανάρτηση Τραμπ με χάρτη: «Ηνωμένες Πολιτείες της Μέσης Ανατολής;»

17:55ΕΛΛΑΔΑ

Metallica ή Iron Maiden: Ποια από τις δύο συναυλίες θα κάνει περισσότερο «σεισμό» στο ΟΑΚΑ

17:43ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Τραγική αυλαία στην εξαφάνιση του 50χρονου Μανώλη

17:35ΚΟΣΜΟΣ

FT: ΗΠΑ και Ιράν κοντά σε παράταση της εκεχειρίας - Τεχεράνη: Προσέγγιση προς μια συμφωνία

17:30ΕΛΛΑΔΑ

Υπερτουρισμός: Από τη Σαντορίνη στη Βενετία, πόλεις και νησιά «πνίγονται» από τους επισκέπτες

17:28ΚΟΣΜΟΣ

Ρούμπιο: Έχει σημειωθεί πρόοδος στο θέμα του Ιράν

17:27ΚΟΣΜΟΣ

Η Αφρική αντιμέτωπη με τον εφιάλτη του Έμπολα - Δέκα χώρες σε άμεσο κίνδυνο

17:21ΕΛΛΑΔΑ

Θανατηφόρο τροχαίο στην Ιεράπετρα: Νεκρός άνδρας μετά από σφοδρή σύγκρουση δύο αυτοκινήτων

17:08ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Ζημιές σε ελαιόδεντρα και αμπέλια από την έντονη χαλαζόπτωση

17:02ΕΛΛΑΔΑ

Ισπανία: Μαζική διαδήλωση στη Μαδρίτη κατά του πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ - Προσπάθησαν να εισβάλλουν στην οικία του

17:00ΕΛΛΑΔΑ

«Εσένα τι σε νοιάζει;»: Η Tik Toker που βοήθησε τρία μόνα παιδιά στο κέντρο της Αθήνας μιλά στο Newsbomb για την κριτική που δέχθηκε στα social media

16:59ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Ένοπλη επίθεση δέχθηκε ο δήμαρχος Φετιγιέ - Τραυματίστηκε στο πόδι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:12ΕΛΛΑΔΑ

Αλέξης Τσικόπουλος: Ο 33χρονος γιατρός πέρασε καλώδιο στον λαιμό του κι αυτοκτόνησε - Γιατί δεν τον έβρισκαν τόσο καιρό

13:02WHAT THE FACT

Ψεκάζοντας ξίδι γύρω από τη λεκάνη: Γιατί το προτείνουν οι ειδικοί και σε τι βοηθά

16:57ΜΠΑΣΚΕΤ

Δημήτρης Γιαννακόπουλος σε Euroleague: «Τι σκ……α θα κάνετε, πάλι ο Γιαννακόπουλος φταίει;»

18:08ΣΕΙΣΜΟΙ

Διπλή σεισμική δόνηση κοντά στην Κάσο

17:43ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Τραγική αυλαία στην εξαφάνιση του 50χρονου Μανώλη

16:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Έτοιμος για μακελειό; Ο «Titi», οι 6 χειροβομβίδες και οι πυροβολισμοί στο Μικρολίμανο

16:26ΜΠΑΣΚΕΤ

White Veil: «Με τεράστια αγανάκτηση ενημερώνουμε για τις παραλείψεις της Euroleague»

17:02ΕΛΛΑΔΑ

Ισπανία: Μαζική διαδήλωση στη Μαδρίτη κατά του πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ - Προσπάθησαν να εισβάλλουν στην οικία του

17:00ΕΛΛΑΔΑ

«Εσένα τι σε νοιάζει;»: Η Tik Toker που βοήθησε τρία μόνα παιδιά στο κέντρο της Αθήνας μιλά στο Newsbomb για την κριτική που δέχθηκε στα social media

16:08ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Diamond League Σιαμέν: Εκπληκτικός Τεντόγλου με κορυφαία επίδοση στον κόσμο για φέτος!

11:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Γιατί η Ελλάδα είναι εκτός «heat dome» - Η ανάλυση του ECMWF και ο αφρικανικός αντικυκλώνας

13:34ΜΠΑΣΚΕΤ

Έξαλλοι στη Φενέρμπαχτσε: «Θα κινηθούμε νομικά» – Συγγνώμη στους φιλάθλους για την ταλαιπωρία

07:35LIFESTYLE

Ανακατεύεται η τράπουλα της ενημέρωσης στα κανάλια – Ποιοι φεύγουν, ποιοι έρχονται, ποιοι μένουν σταθεροί

17:35ΚΟΣΜΟΣ

FT: ΗΠΑ και Ιράν κοντά σε παράταση της εκεχειρίας - Τεχεράνη: Προσέγγιση προς μια συμφωνία

17:21ΕΛΛΑΔΑ

Θανατηφόρο τροχαίο στην Ιεράπετρα: Νεκρός άνδρας μετά από σφοδρή σύγκρουση δύο αυτοκινήτων

10:00ΕΥ ΖΗΝ

Μπορείτε να φάτε τις πατάτες με φύτρες; Πώς να καταλάβετε πότε να τις πετάξετε

16:33ΕΛΛΑΔΑ

Μυστήριο με την οσμή στην Αττική: Οι επιστήμονες «δείχνουν» τον Σαρωνικό, όλα τα σενάρια - Ειδικοί μιλάνε στο Newsbomb

08:03ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα θέρμανσης 2026: Πότε πληρώνεται η δεύτερη δόση

17:55ΕΛΛΑΔΑ

Metallica ή Iron Maiden: Ποια από τις δύο συναυλίες θα κάνει περισσότερο «σεισμό» στο ΟΑΚΑ

13:13ΕΘΝΙΚΑ

Αποκάλυψη Newsbomb φωτογραφίας ντοκουμέντο περί τουρκικής στοχοποίησης της Λήμνου: Ποιος ήταν ο πραγματικός στόχος της Άγκυρας; Ειδικός αναλυτής εξηγεί

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ