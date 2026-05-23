Ισπανία: Μαζική διαδήλωση στη Μαδρίτη κατά του πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ

Δεκάδες χιλιάδες πολίτες κατέκλυσαν τους δρόμους της Μαδρίτης, συμμετέχοντας σε μεγάλη αντικυβερνητική διαδήλωση κατά του Ισπανού πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ, με βασικό αίτημα την παραίτησή του εν μέσω των συνεχιζόμενων σκανδάλων διαφθοράς που πλήττουν την κυβέρνησή του. Οι διοργανωτές υποστήριξαν ότι στις κινητοποιήσεις συμμετείχαν περίπου 80.000 άνθρωποι, ενώ οι αρχές της Μαδρίτης έκαναν λόγο για περίπου 40.000 διαδηλωτές.

Η πορεία, που πραγματοποιήθηκε υπό το σύνθημα «Για την Αξιοπρέπεια της Ισπανίας», συγκέντρωσε διαδηλωτές από διάφορες περιοχές της χώρας, πολλοί από τους οποίους κρατούσαν ισπανικές σημαίες και πανό με συνθήματα όπως «Παραίτηση της σοσιαλιστικής μαφίας» και «Σάντσεθ, φύγε τώρα».

Κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης, μικρή ομάδα διαδηλωτών προσπάθησε να παραβιάσει τα κιγκλιδώματα γύρω από την πρωθυπουργική κατοικία στο Moncloa Palace, όπου διαμένει ο Σάντσεθ με την οικογένειά του. Η αστυνομία επενέβη άμεσα και προχώρησε σε προσαγωγές ατόμων που είχαν καλυμμένα τα πρόσωπά τους, σύμφωνα με εικόνες που μετέδωσαν ισπανικά μέσα ενημέρωσης.

Στην πορεία συμμετείχαν επίσης στελέχη του αντιπολιτευόμενου Λαϊκού Κόμματος (PP) αλλά και του ακροδεξιού Vox, τα οποία κατηγορούν ανοιχτά τον Ισπανό πρωθυπουργό ότι έχει επιτρέψει τη δημιουργία ενός μηχανισμού πολιτικής συγκάλυψης σκανδάλων. Ο ηγέτης του PP, Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχόο, έκανε λόγο για «πρακτικές μαφίας» και κάλεσε τον Σάντσεθ να προκηρύξει πρόωρες εκλογές.

Η πίεση προς την κυβέρνηση εντείνεται το τελευταίο διάστημα, καθώς στο μικροσκόπιο της ισπανικής Δικαιοσύνης βρίσκονται πρόσωπα του στενού περιβάλλοντος του πρωθυπουργού. Ανάμεσα στις υποθέσεις που ερευνώνται είναι εκείνες που αφορούν τη σύζυγό του Μπεγκόνια Γκόμεθ, τον αδελφό του, αλλά και πρώην κορυφαία στελέχη των Σοσιαλιστών, όπως ο πρώην υπουργός Μεταφορών Χοσέ Λουίς Άμπαλος.