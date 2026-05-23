Αλέξης Τσικόπουλος: Ο 33χρονος γιατρός πέρασε καλώδιο στον λαιμό του κι αυτοκτόνησε

Σε αυτοκτονία αποδίδεται ο θάνατος του 33χρονου γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου, που είχε εξαφανιστεί εδώ και έξι μήνες και βρέθηκε χθες νεκρός (21/5) κοντά σε εκκλησάκι, ανάμεσα στα χωριά Φρες και Τζιτζιφές στον Αποκόρωνα της Κρήτης.

Σύμφωνα με τον Αστυνομικό Διευθυντή η μορφολογία του εδάφους και η πυκνή βλάστηση ήταν αυτά που δυσχέραιναν σημαντικά τον εντοπισμό του, που έγινε τελικά από έναν βοσκό.

Ωστόσο, όπως είπε στο Newsbomb ο πρόεδρος του Ομίλου Φίλων Κυνηγών Ακτής Θερμαϊκού, ΧρήστοςΡάμμος, «εμένα μου κάνει εντύπωση πώς οι κάτοικοι του χωριού εκεί δεν είδαν κάτι τόσο καιρό. Ακριβώς στα 20 μέτρα είναι μια ταβέρνα που γίνεται χαμός. Υπάρχουν σίγουρα ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν».

Είχε περάσει καλώδιο στον λαιμό του

Όπως αναφέρει το patris.gr ο ο ειδικευόμενος γιατρός του Βενιζέλειου Νοσοκομείου έδεσε ένα λεπτό καλώδιο στο λαιμό του, εξ ου και τα περί βρόγχου στη σχετική αναφορά ως αιτία θανάτου.

Τη νεκροψία νεκροτομή ανέλαβε ο ιατροδικαστής Κρήτης Γιώργος Μυλωνάκης. Αν και από την πρώτη στιγμή τονίστηκε ότι μετά από τουλάχιστον έξι μήνες η σορός ήταν σε αποσύνθεση, υπήρξαν κάποια στοιχεία που οδηγούσαν στον γιατρό και πάρθηκαν ως δείγμα DNA. Δίπλα του βρέθηκαν και τα κλειδιά του αυτοκινήτου του, που είχε εντοπιστεί λίγο πιο μακριά, κοντά στο χωριό Φρες.

Το χρονικό της εξαφάνισης

Ο 33χρονος γιατρός, που εργαζόταν στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, εξαφανίστηκε στις 7 Δεκεμβρίου 2025. Σύμφωνα με πληροφορίες, πριν χαθούν τα ίχνη του είχε επικοινωνήσει με τον πατέρα του, λέγοντάς του πως δεν αισθανόταν καλά και ζητώντας του να ταξιδέψει στην Κρήτη.

Λίγες ώρες αργότερα χάθηκε κάθε επαφή μαζί του, με την οικογένειά του να ενημερώνει άμεσα τις Αρχές. Το αυτοκίνητό του εντοπίστηκε εγκαταλελειμμένο σε περιοχή του Αποκόρωνα, γεγονός που οδήγησε τις έρευνες στο συγκεκριμένο σημείο.

Οι έρευνες και ο εντοπισμός της σορού

Από την πρώτη στιγμή στήθηκε μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό του 33χρονου, με τη συμμετοχή της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής, της ΕΜΑΚ, εθελοντών του ΟΦΚΑΘ και κατοίκων της περιοχής. Οι έρευνες επικεντρώθηκαν κυρίως γύρω από το σημείο όπου είχε βρεθεί το όχημά του, ενώ χρησιμοποιήθηκαν ακόμη και drones για την κάλυψη δύσβατων περιοχών.

Ωστόσο, η σορός εντοπίστηκε τελικά περίπου 3,5 χιλιόμετρα μακριά από το σημείο εκείνο, σε περιοχή με πυκνή βλάστηση, κάτω από την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στον Τζιτζιφέ.

