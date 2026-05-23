The New Yorker: Γιατί η Ισπανία αντιστέκεται στον Ντόναλντ Τραμπ

Ο Πέδρο Σάντσεθ, ο σοσιαλιστής πρωθυπουργός της Ισπανίας, ηγήθηκε της ευρωπαϊκής αντίθεσης στον πόλεμο κατά του Ιράν από την αρχή.

Σε άρθρο που δημοσιεύθηκε στο «The New Yorker», ο Ishaan Tharoon αναλύει την «κόντρα» που έχει ξεσπάσει μεταξύ του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Ισπανού πρωθυπουργού, Πέδρο Σάντσεθ, εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Εξηγεί τις πολιτικές και ιδεολογικές αντιθέσεις των δύο, αλλά και τις ιστορικές στιγμές που οι δύο δυνάμεις ήρθαν σε αντιπαράθεση.

Όπως αναφέρει ο Tharoon, ο Ευρωπαίος ηγέτης ήταν από τους πρώτους που τοποθετήθηκαν εναντίον της Αμερικανο-ισραηλινής επίθεσης στο Ιράν, προειδοποιώντας για μία κλιμάκωση που θα μπορούσε να οδηγήσει σε εχθρική διεθνή τάξη, ενώ καταδίκασε και τη στάση του Ντόναντ Τραμπ, απαγορεύοντας στις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν τις βάσεις τους στην Ισπανία για τον πόλεμο.

Ο Τραμπ, ως αντίποινα, απείλησε να «διακόψει όλο το εμπόριο» με την Ισπανία, παρόλο που δεν ήταν καθόλου σαφές πώς η κυβέρνησή του θα μπορούσε να στοχεύσει επιλεκτικά ένα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο Σάντσεθ από τη μεριά του δήλωσε: «Δεν πρόκειται να είμαστε συμμέτοχοι σε κάτι που είναι κακό για τον κόσμο και είναι επίσης αντίθετο με τις αξίες και τα συμφέροντά μας, μόνο από φόβο για αντιποίνα από κάποιον», δήλωσε σε μια τηλεοπτική ομιλία. Στις αρχές Απριλίου, μετά τη συμφωνία της κυβέρνησης για προσωρινή ανακωχή με το Ιράν, ο Πρωθυπουργός δεν υποχώρησε. «Η κυβέρνηση της Ισπανίας δεν θα επευφημήσει εκείνους που βάζουν φωτιά στον κόσμο μόνο και μόνο επειδή εμφανίζονται με έναν κουβά», ανάρτησε. Η κριτική του Σάντσεθ για τον πόλεμο τον έχει θέσει ως ένα εμφανές αντίβαρο στον Τραμπ.

Οι αντιθέσεις Τραμπ - Σάντσεθ

Όπως αναφέρει το άρθρο του The New Yorker, «ο Σάντσεθ, ένας φωτογενής Σοσιαλιστής που είναι στην εξουσία από το 2018, δημιουργεί έντονη πολιτική αντίθεση». Σύμφωνα με το άρθρο, ο Τραμπ έχει απορρίψει ως «απάτη» την στροφή της εποχής του Τζο Μπάιντεν προς την επένδυση στην ανανεώσιμη ενέργεια, ενώ ο Σάντσεθ έχει προεδρεύσει στο διπλασιασμό της παραγωγής ηλιακής και αιολικής ενέργειας στην Ισπανία από το 2019. Ο Τραμπ δαιμονοποιεί τους μετανάστες και έχει ξεκινήσει μια εκτεταμένη εκστρατεία μαζικών απελάσεων που επικροτήθηκε από την ακροδεξιά στην Ευρώπη· ο Σάντσεθ αντιστέκεται σε τέτοιο εθνικισμό, και η κυβέρνησή του βρίσκεται εν μέσω ενός προγράμματος για να δώσει νόμιμη κατάσταση σε περίπου μισό εκατομμύριο αδήλωτους μετανάστες που ζουν στην Ισπανία.

Ο Τραμπ έχει χλευάσει διεθνείς θεσμούς και βλέπει τα Ηνωμένα Έθνη ως εμπόδιο στα συμφέροντα των ΗΠΑ· ο Σάντσεθ απέρριψε την πρόσκληση του Τραμπ να συμμετάσχει στην πρωτοβουλία του «Συμβούλιο της Ειρήνης», προσφέροντας παράλληλα μια δυναμική υπεράσπιση του συστήματος του ΟΗΕ και του πολυπολικού κόσμου που βοηθά να διαμορφωθεί.

Η μεταστροφή τους Ευρωπαίους ηγέτες

Τώρα, δυόμιση μήνες μετά την έναρξη του πολέμου, οι απογοητεύσεις του Σάντσεθ συμμερίζονται ευρέως από τους ομολόγους του στην Ευρώπη. Η κυβέρνηση της Ιταλίδας Πρωθυπουργού, Τζόρτζια Μελόνι, που θεωρείται ευρέως η πιο ένθερμη υποστηρίκτρια του Τραμπ μεταξύ των ηγετών της Δυτικής Ευρώπης, απέτρεψε αμερικανικές βομβαρδιστικές επιθέσεις που προορίζονταν για τη Μέση Ανατολή από το να χρησιμοποιήσουν μια στρατιωτική βάση που βρίσκεται στη Σικελία από το 2019.

Η Μελόνι υπεράσπισε επίσης τον Πάπα Λέο XIV, στον οποίο ο Τραμπ έχει επιτεθεί για τις εκκλήσεις του για ειρήνη, λέγοντας ότι τα σχόλια του Προέδρου ήταν «απαράδεκτα». (Ο Τραμπ, όταν ρωτήθηκε αν θα σκεφτόταν τότε να μειώσει τον αριθμό των Αμερικανών στρατιωτών στην Ισπανία και την Ιταλία, είπε, «Πιθανώς.») Εν τω μεταξύ, ο Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, της Γαλλίας, εξέφρασε τη λύπη του για την «ακατάστατη» προσέγγιση του Τραμπ στον πόλεμο, υποδεικνύοντας ότι του λείπει σοβαρότητα και αποτελεί πηγή γεωπολιτικής αστάθειας.

Ο Γερμανός καγκελάριος, Φρίντριχ Μέρτζ, το παρουσίασε ως πηγή αμερικανικής ταπείνωσης, ενώ ο υπουργός Οικονομικών του, Λαρς Κλίνγκμπάιλ, κατηγόρησε τον «ανεύθυνο πόλεμο» του Τραμπ και τον συνεχιζόμενο αποκλεισμό του Στενού του Ορμούζ για την αύξηση των τιμών της ενέργειας και για την πρόκληση χαοτικών οικονομικών επιπτώσεων σε όλο τον κόσμο.

«Αυτός είναι ένας μονομερής πόλεμος» για τον οποίο «κανένας σύμμαχος δεν ερωτήθηκε ή ενημερώθηκε», δήλωσε ο Χοσέ Μανουέλ Αλμπάρες, υπουργός Εξωτερικών της Ισπανίας, σε μια συνέντευξη την περασμένη εβδομάδα. «Αν δείτε τι λένε άλλες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, σήμερα λένε αυτό που η Ισπανία λέει από την πρώτη μέρα». Στην εκδοχή του Albares, η στάση της κυβέρνησής του είναι ζήτημα αρχής, συνέπειας και προσήλωσης στη σημασία του διεθνούς δικαίου. Οι πεποιθήσεις της προηγούνται του πολεμοχαρούς τρόπου δράσης του Τραμπ στη Μέση Ανατολή.

Η Ισπανία, το Ισραήλ και ο πόλεμος

Η Ισπανία έχει ασκήσει κριτική στον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία και στους πολέμους του Ισραήλ στη Γάζα και τον Λίβανο, και έχει στηρίξει την υπόθεση της Νότιας Αφρικής στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, που κατηγορεί το Ισραήλ για γενοκτονία. Ήταν μία από τις πρώτες χώρες της Δυτικής Ευρώπης που αναγνώρισε το παλαιστινιακό κράτος το 2024. Τον περασμένο Απρίλιο, καθώς ο Sánchez συγκάλεσε μια συνάντηση προοδευτικών ηγετών του κόσμου, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου της Βραζιλίας, Luiz Inácio Lula da Silva, κάλεσε την Ε.Ε. να αναστείλει τη συμφωνία σύνδεσης με το Ισραήλ.

Ενώ η κυβέρνηση Τραμπ επέβαλε κυρώσεις στη Francesca Albanese, ειδική εισηγήτρια των Η.Ε. για θέματα Παλαιστίνιων, επειδή είχε καλέσει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο να ερευνήσει εταιρείες των Η.Π.Α. και του Ισραήλ καθώς και άτομα για τη φερόμενη συνενοχή σε παραβιάσεις ανθρώπινων δικαιωμάτων και πιθανά εγκλήματα πολέμου στη Γάζα, ο Σάντσεθ της απένειμε το Τάγμα του Πολιτικού Αξιώματος, μία από τις υψηλότερες διακρίσεις της Ισπανίας, νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Όταν ο Τραμπ πέρυσι παρακινούσε τα κράτη μέλη του ΝΑΤΟ να αυξήσουν τις αμυντικές τους δαπάνες στο πέντε τοις εκατό του Α.Ε.Π., ο Σάντσεθ ήταν ο μόνος ηγέτης που αντιστάθηκε σε αυτό το αίτημα. «Μερικές φορές βλέπω ανθρώπους να λένε, "Λοιπόν, υπάρχει μια παλιά τάξη και υπάρχει μια νέα τάξη"» είπε ο Άλμπαρες. «Όχι, υπάρχει μια τάξη βασισμένη σε κανόνες, ή υπάρχει το χάος του πολέμου, και αυτή είναι μια επιλογή. Υπάρχει ένας τρόπος συμπεριφοράς στον κόσμο που είναι ενάρετος, όπου κάθε ενδιαφέρον προάγεται, ή υπάρχει ο νόμος της ζούγκλας, και ο ισχυρότερος τρώει τον ασθενέστερο».

Οι κίνδυνοι για τον Σάντσεθ

Κάποιοι εγχώριοι επικριτές κατηγορούν την κυβέρνηση Σάντσεθ για ευκαιριακή επίδειξη μεγαλείου. Όπως συνέβη με κεντροαριστερούς πολιτικούς από τον Καναδά έως την Αυστραλία, μια αντιπαράθεση με τον Τραμπ θα μπορούσε να ενισχύσει απώλειες περιουσίας του Ισπανού Πρωθυπουργού στο εσωτερικό. Οι εκλογές αναμένονται τον επόμενο χρόνο και ο Σάντσεθ τεχνικά ηγείται μιας μειονοτικής κυβέρνησης που λαμβάνει υποστήριξη από περιφερειακά κόμματα, αλλά ένας πιθανός δεξιός συνασπισμός κεντρώων και ακροδεξιών κομμάτων θα μπορούσε να έχει σαφή κοινοβουλευτική πλειοψηφία και να εκδιώξει τους Σοσιαλιστές της κυβέρνησης Σάντσεθ.

Ο Αλμπάρες επικαλέστηκε έναν κόσμο όπου οι δημοκρατικές «αξίες βρίσκονται πραγματικά υπό απειλή εκτός Ευρώπης και εντός Ευρώπης, με δυνάμεις της ακροδεξιάς που δεν πιστεύουν στην ανεκτικότητα, στον πλουραλισμό, στην πολυμορφία — δεν πιστεύουν στον πυρήνα της δημοκρατίας».

Αλλά η θητεία του Σάντσεθ έχει στιγματιστεί από μια σειρά σκανδάλων που σχετίζονται με έναν μικρό κύκλο στενών συνεργατών, περιλαμβάνοντας ξεχωριστές κατηγορίες για διαφθορά, εκμετάλλευση επιρροής και σεξουαλική παρενόχληση. Και οι Ισπανοί ψηφοφόροι είναι ανήσυχοι για μια κρίση στέγασης, συζητήσεις για τις υπηρεσίες προς τους μετανάστες και την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών από την κυβέρνηση, συμπεριλαμβανομένων των πλημμυρών τα τελευταία χρόνια που άφησαν εκατοντάδες ανθρώπους νεκρούς.

Υπό τη διακυβέρνηση του Σάντσεθ, η ισπανική οικονομία έχει γίνει μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες στην Ευρώπη, αν και πολλοί αναλυτές εξακολουθούν να θεωρούν ότι δεν θα μπορούσε πλέον να αποτρέψει τη δεξιά. Αλλά η αντιπάθεια προς τον Αμερικανό Πρόεδρο υπάρχει σε όλο το υπόλοιπο πολωμένο πολιτικό φάσμα της χώρας. «Πριν από μερικούς μήνες, οι πιθανότητες να ανανεώσει τη θητεία του ήταν πολύ λίγες», μου είπε ο Miguel Otero-Iglesias, ανώτερος συνεργάτης στο Βασιλικό Ινστιτούτο Elcano, μια εξέχουσα δεξαμενή σκέψης στη Μαδρίτη. «Αλλά νομίζω ότι πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι ο Sánchez έχει δίκιο που αντιστέκεται στον Trump».

Η Ισπανία δεν οφείλει πολλά στις ΗΠΑ

Η Ισπανία έχει μια σαφώς διαφορετική σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες από χώρες όπως η Βρετανία, η Γαλλία και η Γερμανία. Οι πολιτικές ελίτ της Ισπανίας μερικές φορές βλέπουν το έθνος τους «ως μία από τις νότιες χώρες του Παγκόσμιου Βορρά», είπε ο Otero-Iglesias, καλύτερα προσαρμοσμένο στις φιλοδοξίες και την πολιτική της Λατινικής Αμερικής και του Αραβικού κόσμου, περιοχές με τις οποίες η Ισπανία έχει βαθιές συνδέσεις. Η Ισπανία δεν οφείλει τόσα πολλά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στην αλλαγή του προηγούμενου αιώνα, έχασε τις αποικιακές της κτήσεις στην Καραϊβική και τον Ειρηνικό υπέρ των Η.Π.Α., κατά τον Ισπανο-Αμερικανικό Πόλεμο.

Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η Ισπανία δεν επωφελήθηκε από το σχέδιο Μάρσαλ, καθώς σε μεγάλο βαθμό έμεινε εκτός πολέμου υπό την ηγεσία του φασιστικού ηγέτη Φρανθίσκο Φράνκο. Ο Χοσέπ Μπορέλ, Ισπανός πρώην υπουργός Εξωτερικών και κορυφαίος διπλωμάτης της Ε.Ε., παρατήρησε ότι, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Καθολική Εκκλησία συνέβαλαν στην εισαγωγή της δημοκρατίας στην Πολωνία, οι ίδιες δυνάμεις είχαν ενισχύσει δεκαετίες μεταπολεμικού φασισμού και δικτατορίας στην Ισπανία. Ωστόσο, η Ισπανία δεν βλέπει τον εαυτό της ως μια ηπειρωτική εξαίρεση αλλά ως πρωτοπόρο.

Ενάντια στον προστατευτισμό του Τραμπ

Σύμφωνα με τον Αλμπάρες, η κυβέρνησή του ευθυγραμμίζεται με τους ευρωπαϊκούς συμμάχους της όσον αφορά τη συγκέντρωση στην ενίσχυση της ικανότητας και της «κυριαρχίας» της ηπείρου απέναντι σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο και μια ολοένα και λιγότερο αξιόπιστη Αμερική. Αυτή η προσπάθεια μπορεί να περιλαμβάνει αυξημένες δαπάνες για την άμυνα και μια ώθηση προς τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου Ευρωπαϊκού Στρατού, ανεξάρτητου από το ΝΑΤΟ—ένα βήμα που θα μπορούσε να υποστηριχθεί από πολλούς στο στρατόπεδο του Τραμπ. Αλλά σημαίνει επίσης διαφοροποίηση των συμφερόντων και των επενδύσεων μακριά από την Ηνωμένες Πολιτείες. «Πρέπει να αναζητήσουμε νέους εταίρους» σε απάντηση στον προστατευτισμό του Τραμπ, δήλωσε ο Albares, σημειώνοντας τη διευρυνόμενη εμπορική διπλωματία με τη Λατινική Αμερική, την Ινδία και την Κίνα.

Ο Tharoon αναφέρει ότι κατά τη συνέντευξή του με τον Σάντσεθ στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, δήλωσε πώς η Ευρώπη πρέπει να είναι πιο ενωμένη και θαρραλέα και να «δημιουργεί περισσότερη ισορροπία» στην παγκόσμια πολιτική. Η ανάγκη για αυτήν την γεωπολιτική ανάδειξη, είπε, απλά «εντάθηκε» με την άφιξη του Τραμπ στη διεθνή σκηνή. Η δεύτερη θητεία του Τραμπ έχει βαθύνει την επείγουσα ανάγκη, και ο Σάντσεθ, ως ένας από τους ηγέτες των λεγόμενων μεσαίων δυνάμεων—χώρες που, σύμφωνα με τη διατύπωση του Καναδού Πρωθυπουργού, Mark Carney, θα πρέπει να συνεννοούνται υπό τη σκιά της αναστάτωσης του Τραμπ—μπορεί να προσπαθεί να διαμορφώσει ένα νέο είδος παγκόσμιας ηγεσίας.

Τον Απρίλιο, ο Sánchez συναντήθηκε με τον Κινέζο Πρόεδρο, Σι Τζινπινγκ στο Πεκίνο και κάλεσε την Κίνα να αναλάβει μεγαλύτερη πρωτοβουλία για την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων όπως η κλιματική αλλαγή και τους κινδύνους από νέες πανδημίες. Σε αντίθεση με άλλους δυτικούς ηγέτες—και το ιμπεριαλιστικό κατεστημένο εξωτερικής πολιτικής στην Ουάσινγκτον—ο Sánchez βλέπει την Κίνα με πιο ρεαλιστικούς όρους και όχι αναγκαστικά ως στρατηγικό αντίπαλο.

Ο Albares υποστήριξε ότι τίποτε από όλα αυτά δεν πρέπει να απειλεί τους πολλούς δεσμούς της Ισπανίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. «Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ο ιστορικός, φυσικός σύμμαχος της Ευρώπης. Θα θέλαμε να συνεχίσουν να παραμένουν έτσι», είπε, προσθέτοντας μια επιφυλακτική σημείωση: «Η διατλαντική σχέση βασίζεται σε αξίες—αξίες υπεράσπισης της δημοκρατίας, του διεθνούς δικαίου, της ειρήνης και της ασφάλειας. Έτσι σκοπεύουμε να προχωρήσουμε». Αλλά, όπως είπε, αυτή η σχέση, για να συνεχιστεί, χρειάζεται χώρες που μοιράζονται αυτές τις αξίες «από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού».

