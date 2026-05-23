Πάνος Ιωαννίδης: Η σπάνια φωτογραφία με τον τεσσάρων ετών γιο του

Μια ιδιαίτερα τρυφερή στιγμή με τον γιο του μοιράστηκε ο Πάνος Ιωαννίδης μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Ο γνωστός σεφ και κριτής του MasterChef, κάνοντας ένα μικρό διάλειμμα από τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις, πέρασε χρόνο με τον τετράχρονο γιο του, Κωνσταντίνο, σε ένα από τα καταστήματα εστίασης που διατηρεί στο Περιστέρι.

Στη φωτογραφία που δημοσίευσε, πατέρας και γιος απολαμβάνουν ήρεμες και χαλαρές στιγμές πίνοντας καφέ στον χώρο του σεφ. Ο Πάνος Ιωαννίδης, ο οποίος φροντίζει να προστατεύει την προσωπική και οικογενειακή του ζωή από τη δημοσιότητα, φαίνεται να δίνει προτεραιότητα στον ουσιαστικό χρόνο με το παιδί του και στις απλές καθημερινές στιγμές που τους φέρνουν πιο κοντά.

Στη λεζάντα της ανάρτησής του έγραψε: «Οι πιο σημαντικές στιγμές στη ζωή μας… είναι πάντα οι πιο απλές».

Ο Πάνος Ιωαννίδης έγινε πατέρας για πρώτη φορά τον Μάιο του 2022, μαζί με τη σύντροφό του, Τζο Κουτρουμάνου.