Κίνα: Στους 90 οι νεκροί από την έκρηξη στο ανθρακωρυχείο - Εννέα άτομα αγνοούνται

Τραγωδία σημειώθηκε στη βορειοανατολική Κίνα, όπου σημειώθηκε ισχυρή έκρηξη σε ανθρακωρυχείο, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 90 άνθρωποι, σύμφωνα με το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV, καθιστώντας την, την πιο θανατηφόρα καταστροφή σε ορυχείο της χώρας την τελευταία δεκαετία.

Συνολικά, 247 εργαζόμενοι βρίσκονταν στο ορυχείο στην πόλη Λιουσενγιού, όταν συνέβη το δυστύχημα το βράδυ της Παρασκευής.

«Οι προσπάθειες διάσωσης συνεχίζονται. Ο αριθμός των θυμάτων εξακολουθεί να καταγράφεται», μετέδωσε το CCTV, προσθέτοντας ότι εννέα άτομα εξακολουθούν να αγνοούνται.

Νωρίτερα, το Xinhua ανέφερε ότι τα επίπεδα μονοξειδίου του άνθρακα «υπερέβαιναν τα όρια» στο εσωτερικό του ανθρακωρυχείου.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι αρχές συνέλαβαν τους υπεύθυνους του ανθρακωρυχείου, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες.

Νωρίτερα, ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ έδωσε εντολή να κινητοποιηθούν «όλα τα μέσα» για τη φροντίδα των τραυματιών και ζήτησε να διενεργηθεί έρευνα για τα αίτια του τραγικού δυστυχήματος.

Το ορυχείο που σημειώθηκε η έκρηξη βρίσκεται περίπου 500 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Πεκίνου, στην επαρχία Σανσί, η οποία είναι στο επίκεντρο της εκμετάλλευσης κοιτασμάτων άνθρακα στην Κίνα.

Η εργασιακή ασφάλεια στα κινεζικά ορυχεία θεωρείται βελτιωμένη τις τελευταίες δεκαετίες, χάρη σε σειρά μέτρων των αρχών. Παρόλα αυτά, τα δυστυχήματα παραμένουν συχνά στον τομέα, καθώς η εφαρμογή των πρωτοκόλλων ασφαλείας πολλές φορές χαρακτηρίζεται υπερβολικά χαλαρή.

