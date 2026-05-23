Θρίλερ στην Κίνα: Τέσσερις ανθρακωρύχοι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 90 παγιδεύτηκαν κάτω από τη γη
Από τους 90 ανθρώπους που παγιδεύτηκαν στα έγκατα της γης, 16 βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση
Τέσσερις ανθρακωρύχοι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 90 παγιδεύτηκαν κάτω από τη γη σε ορυχείο στη βορειοανατολική Κίνα, όπου το επίπεδο μονοξειδίου του άνθρακα ξεπέρασε το επιτρεπόμενο όριο, μετέδωσε σήμερα το επίσημο κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων.
Συνολικά, 247 εργαζόμενοι βρίσκονταν στο ορυχείο, στη Λιουσενγιού, όταν ενέσκηψε το δυστύχημα το βράδυ της Παρασκευής (τοπική ώρα), διευκρίνισε το Νέα Κίνα.
Οι τέσσερις αποβιώσαντες ήταν ανάμεσα στους 157 εργαζόμενους που βγήκαν στην επιφάνεια.
Από τους 90 ανθρώπους που παγιδεύτηκαν στα έγκατα της γης, 16 βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με την ίδια πηγή.
Το ορυχείο αυτό βρίσκεται κάπου 500 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Πεκίνου, στην επαρχία Σανσί, επίκεντρο της εκμετάλλευσης κοιτασμάτων άνθρακα στην Κίνα.
Η ασιατική δύναμη κατατάσσεται πρώτη παγκοσμίως στις εκλύσεις CO2, όπως και στην κατανάλωση άνθρακα, πρώτης ύλης που θεωρείται πιο αξιόπιστη λύση σε σύγκριση με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας λόγω των διαλείψεων στην παροχή.
Η εργασιακή ασφάλεια στα κινεζικά ορυχεία θεωρείται πως έχει βελτιωθεί τις τελευταίες δεκαετίες, χάρη σε σειρά μέτρων των αρχών. Μολαταύτα, τα δυστυχήματα παραμένουν συχνά στον τομέα αυτόν δραστηριότητας, καθώς η εφαρμογή των πρωτοκόλλων ασφαλείας συχνά χαρακτηρίζεται χαλαρή.