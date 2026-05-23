Θρίλερ στην Κίνα: Τέσσερις ανθρακωρύχοι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 90 παγιδεύτηκαν κάτω από τη γη

Ένα παλιό μηχάνημα εξόρυξης εκτίθεται στο Εθνικό Πάρκο Ορυχείων Jinhuagong, ένα μουσείο που δημιουργήθηκε από ένα πρώην τμήμα του ορυχείου Νο 9, στο Ντατόνγκ της Κίνας, την Παρασκευή 13 Μαρτίου 2026. (AP Photo/Ng Han Guan)

Η Κίνα είναι η πρώτη παγκοσμίως σε εκπομπές CO2 και κατανάλωση άνθρακα, που παραμένει βασική πηγή ενέργειας παρά τους κινδύνους.

Τέσσερις ανθρακωρύχοι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 90 παγιδεύτηκαν κάτω από τη γη σε ορυχείο στη βορειοανατολική Κίνα, όπου το επίπεδο μονοξειδίου του άνθρακα ξεπέρασε το επιτρεπόμενο όριο, μετέδωσε σήμερα το επίσημο κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων.

Συνολικά, 247 εργαζόμενοι βρίσκονταν στο ορυχείο, στη Λιουσενγιού, όταν ενέσκηψε το δυστύχημα το βράδυ της Παρασκευής (τοπική ώρα), διευκρίνισε το Νέα Κίνα.

Four people died and 90 others remained trapped after carbon monoxide poisoning at a coal mine in Changzhi, in China’s Shanxi province, on Friday night, state media reported. pic.twitter.com/57otj01zkt — AZ Intel (@AZ_Intel_) May 22, 2026

Οι τέσσερις αποβιώσαντες ήταν ανάμεσα στους 157 εργαζόμενους που βγήκαν στην επιφάνεια.

Από τους 90 ανθρώπους που παγιδεύτηκαν στα έγκατα της γης, 16 βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Το ορυχείο αυτό βρίσκεται κάπου 500 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Πεκίνου, στην επαρχία Σανσί, επίκεντρο της εκμετάλλευσης κοιτασμάτων άνθρακα στην Κίνα.

? At least four miners are dead and 90 remain trapped underground after dangerous carbon monoxide levels reportedly exceeded safety limits at a coal mine in northern China.



The incident happened at the Liushenyu coal mine in Shanxi province, with 247 workers underground at the… pic.twitter.com/iPhXCxepyL — xNOW (@TheXHappening) May 22, 2026

Η ασιατική δύναμη κατατάσσεται πρώτη παγκοσμίως στις εκλύσεις CO2, όπως και στην κατανάλωση άνθρακα, πρώτης ύλης που θεωρείται πιο αξιόπιστη λύση σε σύγκριση με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας λόγω των διαλείψεων στην παροχή.

Η εργασιακή ασφάλεια στα κινεζικά ορυχεία θεωρείται πως έχει βελτιωθεί τις τελευταίες δεκαετίες, χάρη σε σειρά μέτρων των αρχών. Μολαταύτα, τα δυστυχήματα παραμένουν συχνά στον τομέα αυτόν δραστηριότητας, καθώς η εφαρμογή των πρωτοκόλλων ασφαλείας συχνά χαρακτηρίζεται χαλαρή.

