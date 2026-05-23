Θρίλερ στην Κίνα: Τέσσερις ανθρακωρύχοι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 90 παγιδεύτηκαν κάτω από τη γη

Από τους 90 ανθρώπους που παγιδεύτηκαν στα έγκατα της γης, 16 βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Ένα παλιό μηχάνημα εξόρυξης εκτίθεται στο Εθνικό Πάρκο Ορυχείων Jinhuagong, ένα μουσείο που δημιουργήθηκε από ένα πρώην τμήμα του ορυχείου Νο 9, στο Ντατόνγκ της Κίνας, την Παρασκευή 13 Μαρτίου 2026. (AP Photo/Ng Han Guan)

  • Τέσσερις ανθρακωρύχοι έχασαν τη ζωή τους και 90 παγιδεύτηκαν σε ορυχείο στη βορειοανατολική Κίνα λόγω υπερβολικών επιπέδων μονοξειδίου του άνθρακα.
  • Από τους 90 παγιδευμένους, 16 βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.
  • Το δυστύχημα συνέβη στο ορυχείο Λιουσενγιού, στην επαρχία Σανσί, όπου εργάζονταν συνολικά 247 εργαζόμενοι.
  • Η Κίνα είναι η πρώτη παγκοσμίως σε εκπομπές CO2 και κατανάλωση άνθρακα, που παραμένει βασική πηγή ενέργειας παρά τους κινδύνους.
Τέσσερις ανθρακωρύχοι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 90 παγιδεύτηκαν κάτω από τη γη σε ορυχείο στη βορειοανατολική Κίνα, όπου το επίπεδο μονοξειδίου του άνθρακα ξεπέρασε το επιτρεπόμενο όριο, μετέδωσε σήμερα το επίσημο κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων.

Συνολικά, 247 εργαζόμενοι βρίσκονταν στο ορυχείο, στη Λιουσενγιού, όταν ενέσκηψε το δυστύχημα το βράδυ της Παρασκευής (τοπική ώρα), διευκρίνισε το Νέα Κίνα.

Οι τέσσερις αποβιώσαντες ήταν ανάμεσα στους 157 εργαζόμενους που βγήκαν στην επιφάνεια.

Από τους 90 ανθρώπους που παγιδεύτηκαν στα έγκατα της γης, 16 βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Το ορυχείο αυτό βρίσκεται κάπου 500 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Πεκίνου, στην επαρχία Σανσί, επίκεντρο της εκμετάλλευσης κοιτασμάτων άνθρακα στην Κίνα.

Η ασιατική δύναμη κατατάσσεται πρώτη παγκοσμίως στις εκλύσεις CO2, όπως και στην κατανάλωση άνθρακα, πρώτης ύλης που θεωρείται πιο αξιόπιστη λύση σε σύγκριση με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας λόγω των διαλείψεων στην παροχή.

Η εργασιακή ασφάλεια στα κινεζικά ορυχεία θεωρείται πως έχει βελτιωθεί τις τελευταίες δεκαετίες, χάρη σε σειρά μέτρων των αρχών. Μολαταύτα, τα δυστυχήματα παραμένουν συχνά στον τομέα αυτόν δραστηριότητας, καθώς η εφαρμογή των πρωτοκόλλων ασφαλείας συχνά χαρακτηρίζεται χαλαρή.

