8 πράγματα που δεν πρέπει να αποθηκεύετε κάτω από το κρεβάτι

Πολλοί θεωρούν τον χώρο κάτω από το κρεβάτι ένα πραγματικό καταφύγιο αποθήκευσης.

Κουτιά, εποχιακά ρούχα, βαλίτσες, παλιές κουβέρτες και οτιδήποτε άλλο «μπορεί να είναι χρήσιμο» είναι κρυμμένα εκεί. Με την πρώτη ματιά, φαίνεται βολικό και πρακτικό. Αλλά με την πάροδο του χρόνου, αυτός ο χώρος γίνεται μια κρυφή πηγή σκόνης, ακαταστασίας και δυσάρεστων συνεπειών τόσο για το σπίτι σας όσο και για την υγεία σας.

Οι ειδικοί σε θέματα οργάνωσης προειδοποιούν: δεν μπορούν να φυλάσσονται όλα τα πράγματα κάτω από το κρεβάτι. Ορισμένα αντικείμενα συσσωρεύουν υγρασία, συλλέγουν τεράστιες ποσότητες σκόνης και μπορούν ακόμη και να επηρεάσουν τον ύπνο και τη συναισθηματική κατάσταση ενός ατόμου. Ενώ μπορεί να φαίνεται ότι «τίποτα δεν φαίνεται» κάτω από το κρεβάτι, μπορεί σταδιακά να γίνει ένα πραγματικό χάος.

Το να αποθηκεύετε εκεί πράγματα που δεν έχετε χρησιμοποιήσει εδώ και καιρό είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο. Όχι μόνο καταλαμβάνουν χώρο, αλλά δημιουργούν και μια αίσθηση ακαταστασίας, ακόμα κι αν δεν το προσέχετε. Οι ψυχολόγοι σημειώνουν ότι η ακαταστασία στον χώρο χαλάρωσης μπορεί να αυξήσει το άγχος, την ευερεθιστότητα και την κόπωση.

Επιπλέον, η κυκλοφορία του αέρα κάτω από το κρεβάτι συχνά επηρεάζεται. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα υφάσματα, τα χαρτιά και άλλα αντικείμενα να απορροφούν την υγρασία και τις οσμές πιο γρήγορα, καθιστώντας το ιδανικό έδαφος αναπαραγωγής για τα ακάρεα της σκόνης.

Γι' αυτό το λόγο, οι ειδικοί συνιστούν να ελέγχετε τακτικά αυτόν τον χώρο και να αποθηκεύετε εκεί μόνο τα πραγματικά κατάλληλα αντικείμενα, κατά προτίμηση σε κλειστά δοχεία/κουτιά. Ορισμένα αντικείμενα θα πρέπει να αφαιρούνται μόνιμα από κάτω από το κρεβάτι, όσο βολική κι αν φαίνεται μια τέτοια αποθήκευση.

1. Χαρτί και χαρτόνι

Τα παλιά κουτιά, τα έγγραφα, τα βιβλία και τα άλμπουμ φωτογραφιών μαζεύουν γρήγορα σκόνη και υγρασία. Επιπλέον, το χαρτί και το χαρτόνι προσελκύουν έντομα.

Η αποθήκευση σημαντικών εγγράφων ή οικογενειακών φωτογραφιών κάτω από το κρεβάτι είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη: με την πάροδο του χρόνου, μπορεί να αλλοιωθούν, να κιτρινίσουν ή να απορροφήσουν υγρασία.

2. Κλινοσκεπάσματα και υφάσματα

Η σκόνη συσσωρεύεται ιδιαίτερα γρήγορα κάτω από το κρεβάτι και τα υφάσματα την απορροφούν απόλυτα.

Οι κουβέρτες, τα μαξιλάρια, τα παπλώματα και τα σεντόνια μπορούν να γίνουν μια πραγματική «αποθήκη» αλλεργιογόνων. Αυτό είναι ιδιαίτερα προβληματικό για άτομα με άσθμα ή ευαισθησία στη σκόνη. Εάν δεν υπάρχει άλλο μέρος, είναι καλύτερο να αποθηκεύετε τα υφάσματα σε αεροστεγή δοχεία ή ειδικές σακούλες κενού αέρος.

3. Δερμάτινα είδη

Οι δερμάτινες τσάντες, ζώνες και παπούτσια δεν αντέχουν τη σκόνη και την ξηρότητα. Με την πάροδο του χρόνου, το υλικό χάνει τη λάμψη του, σκληραίνει και μπορεί να ραγίσει.

Αν πρέπει να αποθηκεύσετε τέτοια πράγματα κάτω από το κρεβάτι, θα πρέπει να τα φυλάξετε σε κλειστά πλαστικά δοχεία.

4. Βαριά αντικείμενα

Οι μεγάλες βαλίτσες, τα εφεδρικά στρώματα ή τα ογκώδη κουτιά δεν είναι η καλύτερη ιδέα για αποθήκευση κάτω από το κρεβάτι.

Όταν πρέπει να σηκώνετε βαριά αντικείμενα από άβολες θέσεις, ο κίνδυνος τραυματισμού στην πλάτη αυξάνεται. Επιπλέον, τα ίδια τα αντικείμενα μπορεί να υποστούν ζημιά.

5. Φαγητό

Ακούγεται προφανές, αλλά οι ειδικοί λένε ότι οι άνθρωποι όντως μερικές φορές κρύβουν σνακ, γλυκά, ακόμη και τρόφιμα κάτω από τα κρεβάτια τους.

Αυτό προσελκύει έντομα και τρωκτικά, και η αποθήκευση τροφίμων σε ένα σκονισμένο μέρος δύσκολα μπορεί να χαρακτηριστεί υγιεινή.

6. Ηλεκτρονικά

Παλιά τηλέφωνα, καλώδια, μπαταρίες, συσκευές αναπαραγωγής DVD και άλλος εξοπλισμός κάτω από το κρεβάτι σταδιακά καλύπτονται από σκόνη και μπορεί να υποστούν ζημιά.

Οι παλιές μπαταρίες και συσσωρευτές είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες – με την πάροδο του χρόνου, μπορεί να αρχίσουν να παρουσιάζουν διαρροές ή να υπερθερμαίνονται.

7. Πράγματα που προκαλούν δυσάρεστα συναισθήματα

Ίσως το πιο απροσδόκητο στοιχείο της λίστας. Οι ψυχολόγοι συμβουλεύουν να μην κρατάμε κάτω από το κρεβάτι πράγματα που σχετίζονται με οδυνηρές αναμνήσεις: δώρα από πρώην συντρόφους, ρούχα «σε περίπτωση που χάσω βάρος» ή αντικείμενα που προκαλούν συναισθήματα ενοχής ή άγχους.

Η κρεβατοκάμαρα θα πρέπει να συνδέεται με την ξεκούραση και την ασφάλεια, όχι με το συναισθηματικό βάρος του παρελθόντος.

8. Ή ακόμα καλύτερα, απολύτως τίποτα.

Αυτό είναι το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγουν ολοένα και περισσότερο οι ειδικοί στην οργάνωση σπιτιού.

Σκόνη, αλλεργιογόνα και ξεχασμένα αντικείμενα συσσωρεύονται γρήγορα κάτω από το κρεβάτι, καθιστώντας το καθάρισμα πιο δύσκολο. Επομένως, ιδανικά, είναι καλύτερο να αφήνετε αυτόν τον χώρο κενό.

Αν πρέπει να το χρησιμοποιήσετε, οι ειδικοί συνιστούν να επιλέγετε διαφανή, σφραγισμένα δοχεία με ρόδες—αυτό θα διευκολύνει την ανάκτηση αντικειμένων, τον έλεγχο και τον τακτικό καθαρισμό τους.

Μερικές φορές ο ελεύθερος χώρος κάτω από το κρεβάτι δίνει μεγαλύτερη αίσθηση τάξης και ηρεμίας από δεκάδες κρυμμένα κουτιά.

