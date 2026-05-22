LIVE Βαλένθια - Ρεάλ Μαδρίτης: Ο δεύτερος ημιτελικός του Euroleague Final Four 2026

Έντονο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο δεύτερος, χρονικά, ημιτελικός στο «Telekom Center Athens» μεταξύ της Βαλένθια και της Ρεάλ Μαδρίτης. Οι δύο ισπανικές ομάδες θα… λύσουν τις διαφορές τους, με… φόντο την παρουσία στον τελικό της διοργάνωσης και τη διεκδίκηση του βαρύτιμου τροπαίου.

Οι «νυχτερίδες» έκλεισαν… θέση στην τελική φάση της διοργάνωσης αφήνοντας εκτός τον Παναθηναϊκό AKTOR. Μάλιστα, το «συγκρότημα» του Ντιέγκο Μαρτίνεθ επιβίωσε στην σειρά μετά τα δύο σερί breaks των «πράσινων» στην Ισπανία και… απάντησε με τον ίδιο τρόπο στην Αθήνα, παίρνοντας το «εισιτήριο» στο Game 5.

Από την άλλη, η «Βασίλισσα» είχε λίγο πιο… εύκολο έργο κόντρα στην Χάποελ Τελ Αβίβ και με συνολικό 3-1 στην σειρά «σφράγισε» την παρουσία της σε μία ακόμα τελική φάση της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης. Μάλιστα, στο «Telekom Center Athens» θα διεκδικήσει το 12ο τρόπαιο στην ιστορία της, ούσα η πολυνίκης του θεσμού.

Παρακολουθήστε και σχολιάστε τον δεύτερο ημιτελικό, Βαλένθια - Ρεάλ Μαδρίτης: