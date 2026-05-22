Γερμανία: Γνωστή συγγραφέας καταγγέλλει ότι ο πρώην της, την νάρκωνε και τη βίαζε επί χρόνια

Snapshot Μια Γερμανίδα κατήγγειλε ότι ο πρώην σύντροφός της την νάρκωνε, τη βίαζε και κατέγραφε τις πράξεις του σε βίντεο που βρέθηκαν μετά από 16 χρόνια.

Η εισαγγελία του Αμβούργου επανεξετάζει τον φάκελο για να δει αν υπάρχουν νομικές δυνατότητες για διώξεις.

Η υπόθεση έχει αναζωπυρώσει τη συζήτηση για την παράταση του χρόνου παραγραφής των σεξουαλικών εγκλημάτων στη Γερμανία.

Το ομοσπονδιακό υπουργείο Δικαιοσύνης και η υπουργός Δικαιοσύνης του Αμβούργου εξετάζουν αλλαγές στη νομοθεσία για την παραγραφή αυτών των αδικημάτων.

Μια Γερμανίδα υποστηρίζει ότι ο πρώην σύντροφός της την νάρκωνε, τη βίαζε και κατέγραφε τις πράξεις του, αφού πέρυσι εντόπισε 67 ιδιαίτερα σκληρά βίντεο με την ίδια. Ωστόσο, οι Αρχές δεν μπορούν να διερευνήσουν πλήρως την υπόθεση, καθώς πολλά από τα πιθανά αδικήματα έχουν ήδη παραγραφεί.

Οι δικαστικές Αρχές έχουν τη δυνατότητα να εξετάσουν μόνο δύο περιστατικά, αφού για τα υπόλοιπα έχει λήξει το χρονικό όριο δίωξης, όπως αποκαλύπτει το περιοδικό Der Spiegel, το οποίο έφερε στο φως την ιστορία της 59χρονης συγγραφέα Κλαούντια Βούτκε.

Η εισαγγελία του Αμβούργου ανακοίνωσε ότι επανεξετάζει τον φάκελο των 65 υποθέσεων, προκειμένου να διαπιστώσει αν υπάρχει νομική δυνατότητα να ασκηθούν διώξεις. Στη Γερμανία, ο βιασμός παραγράφεται συνήθως μετά από πέντε χρόνια, με ορισμένες εξαιρέσεις.

Όπως σημείωσε εκπρόσωπος των αρχών, το αν υπάρχει διαδικαστικό εμπόδιο λόγω παραγραφής εξαρτάται από τον νομικό χαρακτηρισμό κάθε υπόθεσης.

Η γερμανική αστυνομία ενημέρωσε τον Ιούνιο του 2025 την Κλαούντια Βούτκε ότι εμφανίζεται σε πλήθος βίντεο, που φέρεται να έχουν τραβηχτεί μέσα σε διάστημα 16 ετών, στα οποία ο πρώην σύντροφός της την κακοποιεί ενώ είναι αναίσθητη. Η ίδια περιγράφει αυτή τη στιγμή ως «τον πρώτο σεισμό», δηλώνοντας ότι δεν γνώριζε τίποτα και πιστεύει πως ήταν ναρκωμένη, χωρίς όμως να μπορεί να το αποδείξει, καθώς τα πιθανά ίχνη ουσιών έχουν πλέον χαθεί.

Τον Νοέμβριο του 2025, όπως αναφέρει, βίωσε τον «δεύτερο σεισμό», όταν ενημερώθηκε ότι η έρευνα για 65 από τις 67 υποθέσεις σταματά λόγω παραγραφής.

Μέχρι σήμερα, δίωξη έχει ασκηθεί μόνο για δύο περιπτώσεις: η μία επειδή το σχετικό βίντεο είναι του 2021 και δεν έχει παρέλθει η πενταετία, ενώ η άλλη αφορά περιστατικό όπου ο πρώην σύντροφος φέρεται να χρησιμοποίησε «επικίνδυνο αντικείμενο», ένα μπαστούνι του μπέιζμπολ, κάτι που επεκτείνει τον χρόνο παραγραφής.

Σύμφωνα με το Der Spiegel, τα δικαστήρια αναμένεται να εξετάσουν σύντομα τις δύο αυτές υποθέσεις.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει αντιδράσεις σχετικά με το ζήτημα της παραγραφής. Η ίδια η Βούτκε δήλωσε ότι δεν είναι δυνατόν οι περισσότερες πράξεις να μείνουν ατιμώρητες, τονίζοντας ότι τα θύματα δεν γνώριζαν την ύπαρξη των εγκλημάτων ούτε των βίντεο για να μπορέσουν να τα καταγγείλουν.

Από την πλευρά των δικαστικών αρχών επισημαίνεται ότι ο χρόνος παραγραφής ξεκινά από τη στιγμή τέλεσης του αδικήματος και δεν επηρεάζεται από το αν το θύμα αντιλήφθηκε αργότερα τι συνέβη.

Η υπόθεση επαναφέρει στο προσκήνιο τη μεταρρύθμιση του 2016 στη Γερμανία, όταν αυστηροποιήθηκαν οι ποινές για σεξουαλικά εγκλήματα, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις μειώθηκαν οι χρόνοι παραγραφής.

Η υπουργός Δικαιοσύνης του Αμβούργου, Άννα Γκαλίνα, δήλωσε ότι πρέπει να εξεταστεί η αλλαγή του πλαισίου, υποστηρίζοντας πως το διάστημα των πέντε ετών είναι σύντομο, ειδικά σε υποθέσεις όπου τα θύματα δεν μπορούν να αντιδράσουν.

Το ομοσπονδιακό υπουργείο Δικαιοσύνης, σύμφωνα με το Der Spiegel, εξετάζει επίσης πιθανές αλλαγές στη νομοθεσία για την παραγραφή των σεξουαλικών αδικημάτων.