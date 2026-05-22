Γερμανία: Γνωστή συγγραφέας καταγγέλλει ότι ο πρώην της, την νάρκωνε και τη βίαζε επί χρόνια

Μια 59χρονη συγγραφέας λέει ότι ο πρώην σύντροφός της την νάρκωνε και τη βίαζε επί χρόνια αλλά θα δικαστεί μόνο για δύο αδικήματα, επειδή τα άλλα έχουν παραγραφεί

Γερμανία: Γνωστή συγγραφέας καταγγέλλει ότι ο πρώην της, την νάρκωνε και τη βίαζε επί χρόνια
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Μια Γερμανίδα κατήγγειλε ότι ο πρώην σύντροφός της την νάρκωνε, τη βίαζε και κατέγραφε τις πράξεις του σε βίντεο που βρέθηκαν μετά από 16 χρόνια.
  • Η εισαγγελία του Αμβούργου επανεξετάζει τον φάκελο για να δει αν υπάρχουν νομικές δυνατότητες για διώξεις.
  • Η υπόθεση έχει αναζωπυρώσει τη συζήτηση για την παράταση του χρόνου παραγραφής των σεξουαλικών εγκλημάτων στη Γερμανία.
  • Το ομοσπονδιακό υπουργείο Δικαιοσύνης και η υπουργός Δικαιοσύνης του Αμβούργου εξετάζουν αλλαγές στη νομοθεσία για την παραγραφή αυτών των αδικημάτων.
Snapshot powered by AI

Μια Γερμανίδα υποστηρίζει ότι ο πρώην σύντροφός της την νάρκωνε, τη βίαζε και κατέγραφε τις πράξεις του, αφού πέρυσι εντόπισε 67 ιδιαίτερα σκληρά βίντεο με την ίδια. Ωστόσο, οι Αρχές δεν μπορούν να διερευνήσουν πλήρως την υπόθεση, καθώς πολλά από τα πιθανά αδικήματα έχουν ήδη παραγραφεί.

Οι δικαστικές Αρχές έχουν τη δυνατότητα να εξετάσουν μόνο δύο περιστατικά, αφού για τα υπόλοιπα έχει λήξει το χρονικό όριο δίωξης, όπως αποκαλύπτει το περιοδικό Der Spiegel, το οποίο έφερε στο φως την ιστορία της 59χρονης συγγραφέα Κλαούντια Βούτκε.

Η εισαγγελία του Αμβούργου ανακοίνωσε ότι επανεξετάζει τον φάκελο των 65 υποθέσεων, προκειμένου να διαπιστώσει αν υπάρχει νομική δυνατότητα να ασκηθούν διώξεις. Στη Γερμανία, ο βιασμός παραγράφεται συνήθως μετά από πέντε χρόνια, με ορισμένες εξαιρέσεις.

Όπως σημείωσε εκπρόσωπος των αρχών, το αν υπάρχει διαδικαστικό εμπόδιο λόγω παραγραφής εξαρτάται από τον νομικό χαρακτηρισμό κάθε υπόθεσης.

Η γερμανική αστυνομία ενημέρωσε τον Ιούνιο του 2025 την Κλαούντια Βούτκε ότι εμφανίζεται σε πλήθος βίντεο, που φέρεται να έχουν τραβηχτεί μέσα σε διάστημα 16 ετών, στα οποία ο πρώην σύντροφός της την κακοποιεί ενώ είναι αναίσθητη. Η ίδια περιγράφει αυτή τη στιγμή ως «τον πρώτο σεισμό», δηλώνοντας ότι δεν γνώριζε τίποτα και πιστεύει πως ήταν ναρκωμένη, χωρίς όμως να μπορεί να το αποδείξει, καθώς τα πιθανά ίχνη ουσιών έχουν πλέον χαθεί.

Τον Νοέμβριο του 2025, όπως αναφέρει, βίωσε τον «δεύτερο σεισμό», όταν ενημερώθηκε ότι η έρευνα για 65 από τις 67 υποθέσεις σταματά λόγω παραγραφής.

Μέχρι σήμερα, δίωξη έχει ασκηθεί μόνο για δύο περιπτώσεις: η μία επειδή το σχετικό βίντεο είναι του 2021 και δεν έχει παρέλθει η πενταετία, ενώ η άλλη αφορά περιστατικό όπου ο πρώην σύντροφος φέρεται να χρησιμοποίησε «επικίνδυνο αντικείμενο», ένα μπαστούνι του μπέιζμπολ, κάτι που επεκτείνει τον χρόνο παραγραφής.

Σύμφωνα με το Der Spiegel, τα δικαστήρια αναμένεται να εξετάσουν σύντομα τις δύο αυτές υποθέσεις.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει αντιδράσεις σχετικά με το ζήτημα της παραγραφής. Η ίδια η Βούτκε δήλωσε ότι δεν είναι δυνατόν οι περισσότερες πράξεις να μείνουν ατιμώρητες, τονίζοντας ότι τα θύματα δεν γνώριζαν την ύπαρξη των εγκλημάτων ούτε των βίντεο για να μπορέσουν να τα καταγγείλουν.

Από την πλευρά των δικαστικών αρχών επισημαίνεται ότι ο χρόνος παραγραφής ξεκινά από τη στιγμή τέλεσης του αδικήματος και δεν επηρεάζεται από το αν το θύμα αντιλήφθηκε αργότερα τι συνέβη.

Η υπόθεση επαναφέρει στο προσκήνιο τη μεταρρύθμιση του 2016 στη Γερμανία, όταν αυστηροποιήθηκαν οι ποινές για σεξουαλικά εγκλήματα, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις μειώθηκαν οι χρόνοι παραγραφής.

Η υπουργός Δικαιοσύνης του Αμβούργου, Άννα Γκαλίνα, δήλωσε ότι πρέπει να εξεταστεί η αλλαγή του πλαισίου, υποστηρίζοντας πως το διάστημα των πέντε ετών είναι σύντομο, ειδικά σε υποθέσεις όπου τα θύματα δεν μπορούν να αντιδράσουν.

Το ομοσπονδιακό υπουργείο Δικαιοσύνης, σύμφωνα με το Der Spiegel, εξετάζει επίσης πιθανές αλλαγές στη νομοθεσία για την παραγραφή των σεξουαλικών αδικημάτων.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:09ΚΥΠΡΟΣ

Τραγωδία στη Λεμεσό: Γυναίκα έπεσε από τον 4ο όροφο - Έχασε την ισορροπία της ενώ καθάριζε

20:54ΚΟΣΜΟΣ

Bloomberg: Ο Πούτιν θέλει να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία μέχρι τέλος του έτους με όρους

20:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επιστολή Κοβέσι στην Κομισιόν για την τροπολογία Φλωρίδη: «Σοβαρές αμφιβολίες για την ειλικρινή συνεργασία των ελληνικών αρχών»

20:52LIFESTYLE

Η Αν Χάθαγουεϊ αποκαλύπτει το μυστικό πίσω από τη «μόνιμη νεότητά» της

20:50ΚΟΣΜΟΣ

Al Arabiya: Προσχέδιο συμφωνίας Ιράν-ΗΠΑ ενδέχεται να ανακοινωθεί τις επόμενες ώρες

20:45ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE Βαλένθια - Ρεάλ Μαδρίτης: Ο δεύτερος ημιτελικός του Euroleague Final Four 2026

20:33ΚΟΣΜΟΣ

Νέες δηλώσεις Τραμπ: Το Ιράν ανυπομονεί να κλείσει συμφωνία

20:28ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Παραιτήθηκε η Τούλσι Γκάμπαρντ από την ηγεσία της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών

20:28ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Γνωστή συγγραφέας καταγγέλλει ότι ο πρώην της, την νάρκωνε και τη βίαζε επί χρόνια

20:24LIFESTYLE

Θλίψη για τον θάνατο του 14χρονου γιου του παρουσιαστή Daniel Coleman από επιθετική μορφή καρκίνου

20:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βασιλιάς Κάρολος: Η ανάρτηση για την επίσκεψη της αδελφή του, πριγκίπισσας Άννας στην Αθήνα

20:15ΚΟΣΜΟΣ

Ρούμπιο: «Απαράδεκτη» η επιβολή διοδίων από το Ιράν στα Στενά του Ορμούζ

20:09ΕΛΛΑΔΑ

Στύρα Εύβοιας: Αλιευτικό με επτά επιβαίνοντες πήρε νερά και προσάραξε

20:03ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε 79-61: Το πρώτο δεκάλεπτο τον έστειλε στον τελικό του Final Four

20:02ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Βαρύτατες διώξεις σε βάρος βασικών κατηγορουμένων για τα ναρκωτικά

20:00ΕΥ ΖΗΝ

Burnout: Πώς να θέσετε όρια για να προστατεύσετε την ενέργεια και την ψυχική σας υγεία

19:57ΚΟΣΜΟΣ

FT: Η Γαλλία θέλει να ενταχθεί στο βρετανο-γερμανικό σχέδιο για πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς

19:54ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στο Έβερεστ: Νεκροί δύο Ινδοί ορειβάτες -«Καμπανάκι» ειδικών για επικίνδυνο υπερσυνωστισμό

19:52ΕΘΝΙΚΑ

Απάντηση αρχηγού ΓΕΑ για την τουρκική φωτογραφία που στοχοποιεί τη Λήμνο: Απαράδεκτο, εγώ δεν θα κάνω το ίδιο

19:22LIFESTYLE

Euroleague 2026: Λάνθιμος, Οικονομόπουλος, Πετρούνιας στο Final Four - Ποιοι άλλοι έδωσαν το παρών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:10LIFESTYLE

Βασίλης Τσιάρτας: Στον πλειστηριασμό το σπίτι του πρώην ποδοσφαιριστή - Το αστρονομικό ποσό πώλησης

19:52ΕΘΝΙΚΑ

Απάντηση αρχηγού ΓΕΑ για την τουρκική φωτογραφία που στοχοποιεί τη Λήμνο: Απαράδεκτο, εγώ δεν θα κάνω το ίδιο

13:02WHAT THE FACT

Ψεκάζοντας ξίδι γύρω από τη λεκάνη: Γιατί το προτείνουν οι ειδικοί και σε τι βοηθά

07:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δύσκολο το επόμενο 48ώρο - Σε ποιες περιοχές θα σημειωθούν καταιγίδες

10:28ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Τα χειρότερα έρχονται τις επόμενες ώρες» - Προειδοποίηση Μαρουσάκη για 6 περιοχές

18:50ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Σε αυτοκτονία καταλήγουν τα ευρήματα για τον 33χρονο γιατρό - Χρησιμοποίησε καλώδιο ως θηλιά

20:45ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE Βαλένθια - Ρεάλ Μαδρίτης: Ο δεύτερος ημιτελικός του Euroleague Final Four 2026

17:37ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε: Ο πρώτος ημιτελικός του Euroleague Final Four 2026

16:55ΕΘΝΙΚΑ

Η Λήμνος στο στόχαστρο της τουρκικής αποβατικής άσκησης Efes: Φωτογραφία ντοκουμέντο του Anadolu

20:09ΕΛΛΑΔΑ

Στύρα Εύβοιας: Αλιευτικό με επτά επιβαίνοντες πήρε νερά και προσάραξε

20:03ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε 79-61: Το πρώτο δεκάλεπτο τον έστειλε στον τελικό του Final Four

20:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βασιλιάς Κάρολος: Η ανάρτηση για την επίσκεψη της αδελφή του, πριγκίπισσας Άννας στην Αθήνα

18:54ΚΟΣΜΟΣ

Αμερικανικό F-16 κατέρριψε UFO; Τι συνέβη τον Φεβρουάριο του 2023 πάνω από τη λίμνη Χιούρον

07:22ΚΟΣΜΟΣ

Η Ρωσία ανακάλυψε 511 δισεκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου στην Ανταρκτική - Πώς αλλάζει η παγωμένη ήπειρος

20:50ΚΟΣΜΟΣ

Al Arabiya: Προσχέδιο συμφωνίας Ιράν-ΗΠΑ ενδέχεται να ανακοινωθεί τις επόμενες ώρες

18:21ΕΛΛΑΔΑ

Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Αναρτήθηκαν οι οριστικοί πίνακες - 300.000 τα vouchers

20:28ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Γνωστή συγγραφέας καταγγέλλει ότι ο πρώην της, την νάρκωνε και τη βίαζε επί χρόνια

16:46ΕΘΝΙΚΑ

Αγία Σοφία: Ποινή φυλάκισης με αναστολή για τους Έλληνες που άνοιξαν ελληνική σημαία

20:24LIFESTYLE

Θλίψη για τον θάνατο του 14χρονου γιου του παρουσιαστή Daniel Coleman από επιθετική μορφή καρκίνου

16:27ΚΟΣΜΟΣ

Νέα βίντεο με UFO από το αμερικανικό υπουργείο Πολέμου - Από το Ιράν μέχρι τη Συρία και το Αφγανιστάν: Τα ανώμαλα φαινόμενα με 1 δισ.views

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ