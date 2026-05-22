Μαρόκο: Τουλάχιστον 15 οι νεκροί από την κατάρρευση πολυκατοικίας

Σύμφωνα με την εισαγγελία, άλλοι πέντε νεκροί εντοπίστηκαν στα χαλάσματα

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

Μαρόκο: Τουλάχιστον 15 οι νεκροί από την κατάρρευση πολυκατοικίας

Διασώστες αναζητούν επιζώντες ανάμεσα στα ερείπια δύο κτιρίων που κατέρρευσαν, στη πόλη Φεζ του Μαρόκου, την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025. 

AP
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τουλάχιστον 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους δύο κοριτσάκια, όταν τετραώροφη πολυκατοικία κατέρρευσε τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη στην πόλη Φες, στο βορειανατολικό τμήμα του Μαρόκου, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των αρχών.

Ο προηγούμενος απολογισμός έκανε λόγο για εννέα θανάτους. Σύμφωνα με την εισαγγελία, άλλοι πέντε νεκροί εντοπίστηκαν στα χαλάσματα, ενώ ένας άνθρωπος υπέκυψε στα τραύματά του παρά τις προσπάθειες των γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή. Πέντε τραυματίες εξακολουθούν να νοσηλεύονται.

Σωστικά συνεργεία αναζητούν επιζώντες στα χαλάσματα, ενώ ένοικοι γειτονικών κτιρίων κλήθηκαν να τα εγκαταλείψουν για προληπτικούς λόγους, υπό τον φόβο νέας κατάρρευσης σε αυτήν την πυκνοκατοικημένη συνοικία της πόλης.

Στην Φες, πρώην πρωτεύουσα και τρίτη πολυπληθέστερη πόλη του Μαρόκου, έχουν σημειωθεί ανάλογα δυστυχήματα τους τελευταίους μήνες. Τον Δεκέμβριο, δύο κτίρια είχαν καταρρεύσει προκαλώντας τον θάνατο 22 ανθρώπων.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΥΠΕΞ: Έφτασαν στην Αθήνα οι 19 ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα

22:34ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Τουρκία σε Βρετανία: Δεν υπάρχει κανένα σουλτανικό έγγραφο ή φιρμάνι για τα Γλυπτά του Παρθενώνα - Μην το χρησιμοποιείτε στο εξής

22:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών έως τις 29 Μαΐου

22:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Καλλιάνος: Με καταιγίδες το Σαββατοκύριακο - Πώς θα κυλήσει το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος

22:04WHAT THE FACT

8 πράγματα που δεν πρέπει να αποθηκεύετε κάτω από το κρεβάτι

21:57ΕΛΛΑΔΑ

Αλέξανδρος Γιωτόπουλος: Οι πρώτες εικόνες μετά την αποφυλάκισή του, στον Βύρωνα

21:55ΚΟΣΜΟΣ

Αυστρία: Επιτρέπονται πλέον τα μακριά μαλλιά στους στρατιώτες - Πρέπει να είναι πιασμένα σε κότσο

21:44ΚΟΣΜΟΣ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Γιατί δήλωσε πολύ περήφανος για την σύζυγο του Κέιτ Μίντλετον

21:35LIFESTYLE

Η Μπέλα Χαντίντ εντυπωσίασε φορώντας αποκαλυπτικό ολόσωμο μαγιό στη Γαλλική Ριβιέρα

21:27ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός σε χωριό της Αχαΐας: 14χρονη αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει με χάπια

21:26ΜΠΑΣΚΕΤ

Κουτλουάι: «Ο Ολυμπιακός τη μεγαλύτερη διαιτητική βοήθεια εδώ και χρόνια, δεν έχει ξαναγίνει σε F4»

21:22ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Ανακοινώθηκε το τέλος της συνεργασίας με Ράφα Μπενίτεθ

21:17ΚΟΣΜΟΣ

Μαρόκο: Τουλάχιστον 15 οι νεκροί από την κατάρρευση πολυκατοικίας

21:14ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Eurojackpot σήμερα 22/5: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 120 εκατ. ευρώ

21:09ΚΥΠΡΟΣ

Τραγωδία στη Λεμεσό: Γυναίκα έπεσε από τον 4ο όροφο - Έχασε την ισορροπία της ενώ καθάριζε

20:54ΚΟΣΜΟΣ

Bloomberg: Ο Πούτιν θέλει να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία μέχρι τέλος του έτους με όρους

20:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επιστολή Κοβέσι στην Κομισιόν για την τροπολογία Φλωρίδη: «Σοβαρές αμφιβολίες για την ειλικρινή συνεργασία των ελληνικών αρχών»

20:52LIFESTYLE

Η Αν Χάθαγουεϊ αποκαλύπτει το μυστικό πίσω από τη «μόνιμη νεότητά» της

20:50ΚΟΣΜΟΣ

Al Arabiya: Προσχέδιο συμφωνίας ΗΠΑ - Ιράν ενδέχεται να ανακοινωθεί τις επόμενες ώρες

20:45ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE Βαλένθια - Ρεάλ Μαδρίτης: Ο δεύτερος ημιτελικός του Euroleague Final Four 2026

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:45ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE Βαλένθια - Ρεάλ Μαδρίτης: Ο δεύτερος ημιτελικός του Euroleague Final Four 2026

21:27ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός σε χωριό της Αχαΐας: 14χρονη αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει με χάπια

10:10LIFESTYLE

Βασίλης Τσιάρτας: Στον πλειστηριασμό το σπίτι του πρώην ποδοσφαιριστή - Το αστρονομικό ποσό πώλησης

18:50ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Σε αυτοκτονία καταλήγουν τα ευρήματα για τον 33χρονο γιατρό - Χρησιμοποίησε καλώδιο ως θηλιά

19:52ΕΘΝΙΚΑ

Απάντηση αρχηγού ΓΕΑ για την τουρκική φωτογραφία που στοχοποιεί τη Λήμνο: Απαράδεκτο, εγώ δεν θα κάνω το ίδιο

13:02WHAT THE FACT

Ψεκάζοντας ξίδι γύρω από τη λεκάνη: Γιατί το προτείνουν οι ειδικοί και σε τι βοηθά

21:57ΕΛΛΑΔΑ

Αλέξανδρος Γιωτόπουλος: Οι πρώτες εικόνες μετά την αποφυλάκισή του, στον Βύρωνα

07:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δύσκολο το επόμενο 48ώρο - Σε ποιες περιοχές θα σημειωθούν καταιγίδες

10:28ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Τα χειρότερα έρχονται τις επόμενες ώρες» - Προειδοποίηση Μαρουσάκη για 6 περιοχές

21:14ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Eurojackpot σήμερα 22/5: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 120 εκατ. ευρώ

22:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Καλλιάνος: Με καταιγίδες το Σαββατοκύριακο - Πώς θα κυλήσει το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος

21:35LIFESTYLE

Η Μπέλα Χαντίντ εντυπωσίασε φορώντας αποκαλυπτικό ολόσωμο μαγιό στη Γαλλική Ριβιέρα

21:22ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Ανακοινώθηκε το τέλος της συνεργασίας με Ράφα Μπενίτεθ

21:26ΜΠΑΣΚΕΤ

Κουτλουάι: «Ο Ολυμπιακός τη μεγαλύτερη διαιτητική βοήθεια εδώ και χρόνια, δεν έχει ξαναγίνει σε F4»

16:55ΕΘΝΙΚΑ

Η Λήμνος στο στόχαστρο της τουρκικής αποβατικής άσκησης Efes: Φωτογραφία ντοκουμέντο του Anadolu

22:04WHAT THE FACT

8 πράγματα που δεν πρέπει να αποθηκεύετε κάτω από το κρεβάτι

16:27ΚΟΣΜΟΣ

Νέα βίντεο με UFO από το αμερικανικό υπουργείο Πολέμου - Από το Ιράν μέχρι τη Συρία και το Αφγανιστάν: Τα ανώμαλα φαινόμενα με 1 δισ.views

07:22ΚΟΣΜΟΣ

Η Ρωσία ανακάλυψε 511 δισεκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου στην Ανταρκτική - Πώς αλλάζει η παγωμένη ήπειρος

18:54ΚΟΣΜΟΣ

Αμερικανικό F-16 κατέρριψε UFO; Τι συνέβη τον Φεβρουάριο του 2023 πάνω από τη λίμνη Χιούρον

21:25LIFESTYLE

Ελένη Ράντου για το μπούλινγκ που βίωσε ως παιδί: «Πήγαιναν στο μπαλκόνι και φώναζαν "γυαλάκια"»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ