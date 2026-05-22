Μαρόκο: Τουλάχιστον 15 οι νεκροί από την κατάρρευση πολυκατοικίας

Διασώστες αναζητούν επιζώντες ανάμεσα στα ερείπια δύο κτιρίων που κατέρρευσαν, στη πόλη Φεζ του Μαρόκου, την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025.

Τουλάχιστον 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους δύο κοριτσάκια, όταν τετραώροφη πολυκατοικία κατέρρευσε τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη στην πόλη Φες, στο βορειανατολικό τμήμα του Μαρόκου, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των αρχών.

Ο προηγούμενος απολογισμός έκανε λόγο για εννέα θανάτους. Σύμφωνα με την εισαγγελία, άλλοι πέντε νεκροί εντοπίστηκαν στα χαλάσματα, ενώ ένας άνθρωπος υπέκυψε στα τραύματά του παρά τις προσπάθειες των γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή. Πέντε τραυματίες εξακολουθούν να νοσηλεύονται.

Σωστικά συνεργεία αναζητούν επιζώντες στα χαλάσματα, ενώ ένοικοι γειτονικών κτιρίων κλήθηκαν να τα εγκαταλείψουν για προληπτικούς λόγους, υπό τον φόβο νέας κατάρρευσης σε αυτήν την πυκνοκατοικημένη συνοικία της πόλης.

Στην Φες, πρώην πρωτεύουσα και τρίτη πολυπληθέστερη πόλη του Μαρόκου, έχουν σημειωθεί ανάλογα δυστυχήματα τους τελευταίους μήνες. Τον Δεκέμβριο, δύο κτίρια είχαν καταρρεύσει προκαλώντας τον θάνατο 22 ανθρώπων.