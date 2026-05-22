Η Μπέλα Χαντίντ εντυπωσίασε φορώντας αποκαλυπτικό ολόσωμο μαγιό στη Γαλλική Ριβιέρα

Η Μπέλα Χαντίντ εντυπωσίασε φορώντας ένα αποκαλυπτικό ολόσωμο μαγιό με βαθύ ντεκολτέ που αναδείκνυε τη γυμνασμένη σιλουέτα της, κατά τη διάρκεια μίνι κρουαζιέρας στη Γαλλική Ριβιέρα.

Η 29χρονη σταρ έδειχνε χαλαρή και ευδιάθετη, απολαμβάνοντας τον ήλιο και τη θάλασσα μαζί με φίλους και συνεργάτες, λίγες ώρες μετά τις εντυπωσιακές εμφανίσεις της στις επίσημες εκδηλώσεις του Φεστιβάλ των Καννών.

Bella Hadid shows off her incredible physique in a plunging swimsuit as she trades the red carpet for a Riviera cruise at the 79th Cannes Film Festival https://t.co/7gQW4gOqlL

— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) May 22, 2026



Οι φωτογραφίες από τη μίνι απόδρασή της στη Γαλλική Ριβιέρα έκαναν γρήγορα τον γύρο των social media και των διεθνών tabloids, με πολλούς να σχολιάζουν το εντυπωσιακό look και τη φυσική της κατάσταση.

Το Φεστιβάλ των Καννών συνεχίζει να συγκεντρώνει μεγάλα ονόματα από τον χώρο του κινηματογράφου, της μόδας και της showbiz, με τις εμφανίσεις των celebrities να μονοπωλούν καθημερινά το ενδιαφέρον.

Η Μπέλα Χαντίντ στο Φεστιβάλ των Καννών / AP

Το super model έχει τραβήξει πάνω του τα βλέμματα από τη στιγμή που έφτασε στη θρυλική «La Croisette» των Καννών, προκαλώντας αίσθηση με τις εμφανίσεις του στο γαλλικό θέρετρο — ιδιαίτερα κατά την προβολή της ταινίας «La Bataille De Gaulle» την Τρίτη με ένα φόρεμα εμπνευσμένο από την Jane Birkin.

bella hadid at the 79th cannes film festival pic.twitter.com/gdvHHUWX7E

— ˖᯽ ݁˖ pop backup ˖᯽ ݁˖ (@bestofcarpet) May 17, 2026



Η Μπέλα Χαντίντ ανέδειξε τη λεπτή και καλλίγραμμη σιλουέτα της καθώς απολάμβανε τη θέα από το επάνω κατάστρωμα ενός πολυτελούς γιοτ, κατά τη διάρκεια μιας χαλαρής εξόρμησης στη νότια Γαλλία.

Με τις θερμοκρασίες να θυμίζουν ήδη καλοκαίρι, το διάσημο μοντέλο ολοκλήρωσε την εμφάνισή του με ένα ζευγάρι σκούρα oversized γυαλιά ηλίου, ενώ θαύμαζε τη μαγευτική ακτογραμμή των Καννών.

Η Μπέλα Χαντίντ έδειχνε να απολαμβάνει ένα μικρό διάλειμμα μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, έπειτα από τις συνεχείς εμφανίσεις της στο κόκκινο χαλί του φετινού Φεστιβάλ των Καννών.

Παρότι δεν συμμετέχει σε κάποια από τις ταινίες που διαγωνίζονται επίσημα στο φεστιβάλ, η παρουσία της έχει κυριαρχήσει στις συζητήσεις γύρω από τη διοργάνωση, με κάθε της εμφάνιση να συγκεντρώνει τεράστιο ενδιαφέρον από φωτογράφους, μέσα ενημέρωσης και social media.

Διαβάστε επίσης