Μπέλα Χαντίντ: Το μήνυμα για τη μάχη με τη νόσο Lyme λίγους μήνες μετά τη νοσηλεία της

Η Μπέλα Χαντίντ έχει μιλήσει ανοιχτά για τη μάχη της με τη νόσο Lyme, με την οποία διαγνώστηκε το 2013.

Την Παρασκευή (14/11) το 28χρονο super model αναδημοσίευσε στο Instagram σκέψεις και μηνύματα χρηστών στα social media, όπως ένα που έγραφε: «Όταν η χρόνια ασθένεια σου… ασθενεί χρόνια και κάποιος λέει ‘πάντα κάτι συμβαίνει με εσένα… ναι… θα μπορούσε κανείς να πει ότι η ασθένεια είναι… χρόνια».

Επίσης, μοιράστηκε δημοσίευση της influencer Alexandra Wildeson με τίτλο «Η Διπλή Φύση της ζωής με χρόνια ασθένεια». Στην ανάρτηση έγραψε: «Το ιατρικό άγχος είναι τόσο πραγματικό. Ευχαριστώ που έβαλες κάθε μία από τις σκέψεις μου και τις καθημερινές καταστάσεις μου σε ένα slide. Η αλήθεια!»

Τον Σεπτέμβριο η Μπέλα Χαντίντ μοιράστηκε συγκλονιστικές φωτογραφίες από το νοσοκομείο, με την ίδια να εμφανίζεται ταλαιπωρημένη, φορώντας ορό και έχοντας το κεφάλι της καλυμμένο με επίδεσμο.

Μια άλλη φωτογραφία την έδειχνε στη γωνία ενός ανελκυστήρα κρατώντας ένα ποτό, με την λεζάντα να γράφει: «Συγγνώμη που πάντα εξαφανίζομαι, σας αγαπώ παιδιά».

Η μητέρα της, Yolanda Hadid μοιράστηκε επίσης φωτογραφίες από το νοσοκομείο, όπου φαίνεται να κρατά την Μπέλα έχοντας ορό στο χέρι, τυλιγμένη σε βρεγμένες πετσέτες και με μηχανή οξυγόνου, ενώ σε μια άλλη φωτογραφία φαίνεται ένα τραπέζι γεμάτο φάρμακα και προμήθειες.

Η μητέρα της είχε γράψει: «Η αόρατη αναπηρία της χρόνιας νευρολογικής νόσου Lyme είναι δύσκολο να εξηγηθεί ή να κατανοηθεί. Αλλά ο δικός μου πόνος δεν συγκρίνεται με το να βλέπω το παιδί μου να υποφέρει». Τόνισε τη «γενναιότητα» της Μπέλα, προσθέτοντας ότι η κόρη της έχει «μάθει πώς να υπάρχει μέσα στη φυλακή του δικού της παραλυμένου εγκεφάλου».

Η Yolanda κατέληξε λέγοντας ότι η Μπέλα είναι «επιζήσασα» και θα συνεχίσει να «αγωνίζεται για καλύτερες μέρες», παρά τα «αμέτρητα εμπόδια».

