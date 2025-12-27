Το συγκινητικό μήνυμα της Άννας Κανδαράκη: «Φέτος είναι μια χρονιά που ήρθα κοντά στο θάνατο»

Η Άννα Κανδαράκη θέλησε να στείλει ένα σημαντικό μήνυμα, με αφορμή την γιορτή των Χριστουγέννων, λίγο καιρό μετά από την αποκάλυψη για την μάχη που δίνει για δεύτερη φορά με τον καρκίνο.

Η γνωστή ψυχολόγος και ψυχοθεραπεύτρια, μέσω ενός συγκινητικού βίντεο στο Instagram, εξομολογήθηκε ότι φέτος ήρθε πολύ κοντά στον θάνατο και συμβούλεψε τον κόσμο να μην ζει με τα «πρέπει» αλλά με τα «θέλω».

«Φέτος μια χρονιά που ήρθα αρκετά κοντά στο θάνατο... Και ήθελα να μοιραστώ μαζί σας αυτή τη σκέψη, που θα ήθελα να την ήξερα νωρίτερα. Πόσα "πρέπει", πρέπει να σηκώσουμε ακόμα; Και μήπως ήρθε η ώρα να πετάξουμε μερικά; Σκεφτείτε το. Καλή γιορτινή μέρα (δε ξέρω αν θα τα πούμε πριν την αλλαγή του χρόνου. Έτσι κι αλλιώς,.. είπα θα ανεβάσω βίντεο όταν θέλω και όχι επειδή "πρέπει να ανεβάσω") Την αγάπη μου», έγραψε στη λεζάντα, η γνωστή ψυχολόγος.

Δείτε το βίντεο: