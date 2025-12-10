Άννα Κανδαράκη: «Αξίζω άραγε τόση αγάπη;» - Το νέο μήνυμα έπειτα από την αποκάλυψη για τον καρκίνο

Σε νέα ανάρτηση προχώρησε η Άννα Κανδαράκη το βράδυ της Τετάρτης (10/12), έπειτα από την αποκάλυψη για την μάχη που δίνει για δεύτερη φορά με τον καρκίνο.

Η γνωστή ψυχολόγος αποκάλυψε ότι έπειτα από εννέα χρόνια που είχε διαγνωστεί με καρκίνο στο αίμα, δοκιμάζεται για δεύτερη φορά με την επάρατη νόσο στέλνοντας ένα μήνυμα δύναμης και στήριξης σε όσους βιώνουν την δική τους περιπέτεια.

Προχωρώντας σε μια νέα δημοσίευση, με αφορμή την ονομαστική της γιορτή, η Άννα Κανδαράκη ευχαρίστησε τον κόσμο για τις ευχές που της έστειλε και αναρωτήθηκε αν αξίζει την αγάπη που δέχεται. Παράλληλα, έκανε λόγο για μια διαφορετική γιορτή και τόνισε ότι παρά τις δυσκολίες κάθε άνθρωπος πρέπει να στρέφει το βλέμμα του στο μέλλον.

Όπως έγραψε στην ανάρτησή της: «Μια διαφορετική γιορτή. Πλημμυρισμένη με αγάπη και αγκαλιές, αλλιώτικες αυτή τη φορά.Μητρικές. Με κουβέντες καρδιάς: ''Τόσα χρόνια μας φροντίζετε εσείς τώρα είναι η σειρά μας''… Με προσευχές και συγκίνηση. Σα να μαζεύεστε όλοι μια αγκαλιά μόνο για μένα. Ξέρω σα να ζηλεύετε λίγο… ποιος άλλωστε είχε τόση αγάπη μαζεμένη μόνο για κεινον; Και γω μια κοιτώ ψηλά με ευγνωμοσύνη και μια χαμηλά.. Με ντροπή, με ταπεινότητα να αξίζω άραγε τόση αγάπη;».

«Πάντα όμως με το βλέμμα μπροστά. Για το σήμερα και το αύριο που υπόσχομαι σε σας, μα και σε μένα αυτή τη φορά, ότι θα ναι καλύτερο. Με την αγάπη μου όλη, για την καθεμία και τον καθένα, ξεχωριστά. Προχωράμε», κατέληξε στην δημοσίευσή της.

https://www.instagram.com/p/DSF94yCiIsb/

Διαβάστε επίσης