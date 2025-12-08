Ματίνα Παγώνη για Άννα Κανδαράκη: «Δίνει δύναμη σε ανθρώπους που περνούν τη νόσο αυτή τη στιγμή»

Για τη μάχη της Άννας Κανδαράκη με τον καρκίνο και τη δύναμη που προσφέρει, μέσα από την εξομολόγησή της σε ασθενείς που αντιμετωπίζουν αυτή τη νόσο, μίλησε η Ματίνα Παγώνη στον ΣΚΑΪ.

Όπως σημείωσε η κα. Παγώνη, γνώριζε για την περιπέτεια της ψυχολόγου χαρακτηριζόντάς την πολύ «δυνατό άνθρωπο».

«Είναι πολύ δυνατός άνθρωπος η Άννα. Γνώριζα την ιστορία της. Πάλευε και συγχρόνως δούλευε. Είναι πολύ δύσκολο να συνδυάσεις τις θεραπείες για αυτή τη νόσο με την εργασία. Το ότι βγήκε να κάνει αυτή την εξομλόγηση θέλει δύναμη. Δεν είναι εύκολο», ανέφερε αρχικά η γνωστή γιατρός στον ΣΚΑΪ

«Δίνει πολύ μεγάλη δύναμη σε ασθενείς που βιώνουν αυτή τη νόσο τώρα να ακούν από ανθρώπους που το έχουν περάσει ότι το ξεπέρασαν. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι δύναμη παίρνουν», πρόσθεσε η κυρία Παγώνη.

