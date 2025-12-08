Άννα Κανδαράκη: Ποια είναι η ψυχολόγος που συγκλόνισε για τη μάχη της με τον καρκίνο

Η Άννα Κανδαράκη εξομολογήθηκε ότι δίνει για δεύτερη φορά μάχη με τον καρκίνο έπειτα από εννέα χρόνια

Άννα Κανδαράκη: Ποια είναι η ψυχολόγος που συγκλόνισε για τη μάχη της με τον καρκίνο
Συγκινεί η εξομολόγηση της Άννας Κανδαράκη για την μάχη της με τον καρκίνο.

Το βράδυ της Κυριακής (7/12) η γνωστή ψυχολόγος προχώρησε σε μία κατάθεση ψυχής για την μάχη που δίνει με τον καρκίνο για δεύτερη φορά, μέσω βίντεο που ανήρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Όπως αποκάλυψε, πριν εννέα χρόνια διαγνώστηκε για πρώτη φορά με καρκίνο στο αίμα και σήμερα παλεύει ξανά με τη νόσο.

«Αυτό το βίντεο έπρεπε να γίνει, ήθελα να βγάλω την περούκα από το κεφάλι μου» και συμπληρώνει: «θέλω να δώσω και δύναμη σε όσους το περνούν τώρα, να καθησυχάσω για τον φόβο που έχετε όσοι τρέμετε μια τέτοια διάγνωση».

https://www.instagram.com/reel/DR-FIVFCDuB/

Η κ. Κανδαράκη παραδέχεται ότι πέρασε μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο, σημειώνοντας πως στο μέλλον θα μιλήσει πιο αναλυτικά για τη δοκιμασία.

Στην ανάρτησή της γράφει:

«Σήμερα θέλω να μιλήσω σε σας, ίσως πρώτη φορά, για μένα. Ένα βίντεο που έχει πένθος αλλά και απελευθέρωση. Κλείνει ένας δύσκολος κύκλος για μένα, μετά από ένα χρόνο μάχης, για δεύτερη φορά, με τον καρκίνο στο αίμα».

Η ψυχολόγος εξηγεί ότι δεν ήθελε να κρύψει την αλήθεια πίσω από μια απλή αλλαγή μαλλιών:

«Κάποιοι πρότειναν να πω απλά ότι άλλαξα τα μαλλιά μου, αλλά δεν θα ήταν η δική μου αλήθεια».

Με συγκίνηση ευχαριστεί όσους στάθηκαν δίπλα της:

«Ένα βίντεο όμως για να πει και ένα βαθύ, “ευχαριστώ”… σε όλους εσάς που χωρίς να το ξέρετε μέσα από τα λόγια σας, τα μηνύματα σας, τα σχόλια και την αγκαλιά σας, όλο αυτό το διάστημα μου δώσατε απλόχερα δύναμη και κύματα αγάπης».

Κλείνοντας, η Άννα Κανδαράκη σημειώνει:

«Δεν είμαι έτοιμη και δε θα ήθελα στην παρούσα φάση να πω περισσότερα. Όταν θα έρθει η ώρα, θα πούμε πολλά. Σας αγκαλιάζω. Ευχαριστώ είπα ε; Να πω άλλη μια;».

https://www.instagram.com/reel/DQPGGxLCOUd/

«Κύμα» αγάπης στα social media

Η συγκλονιστική εξομολόγηση της Άννας Κανδαράκη άγγιξε πολλούς χρήστες στα social media, οι οποίοι έσπευσαν να εκφράσουν την αγάπη και την συμπαράστασή τους στην γνωστή ψυχολόγο για την δοκιμασία που βιώνει με την υγεία της, ανάμεσα στους οποίους και πολλοί διάσημοι Έλληνες όπως η Τζένη Μπαλατσινού, η Ζέτα Δούκα, η Ιωάννα Παλιοσπύρου και η Ράνια Θρασκιά.

Δείτε κάποια από τα σχόλια:

thraskia.png
douka.png
mpalatsinou.png
paliospyrou.png

Ποια είναι η Άννα Κανδαράκη

Η Άννα Κανδαράκη, γεννήθηκε στο Μιλγουώκι της Αμερικής, είναι κλινική ψυχολόγος – ψυχοθεραπεύτρια, αριστούχος του πανεπιστημίου Paris V της Σορβόνης και διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Το πρώτο της πτυχίο ήταν στον τμήμα Αρχαιολογίας του πανεπιστημίου Αθηνών και ολοκλήρωσε μεταπτυχιακές σπουδές στην Ιστορία της Τέχνης στο πανεπιστήμιο του Λούβρου και στην πολιτισμική διαχείρηση στο πανεπιστήμιο του Μοντρεάλ στον Καναδά.

Μελετώντας τις τεχνοτροπίες των καλλιτεχνών κατάλαβε ότι έψαχνε πίσω από κάθε χρώμα και κάθε πινελιά να καταλάβει τι κουβαλούσε ο καθένας στη ψυχή του όταν γέμιζε το χαρτί γκρί, ροζ και κόκκινο.

https://www.instagram.com/reel/DMvd7swobLQ/

Η αναζήτησή αυτή την οδήγησε να αφοσιωθεί στις σπουδές της κλινικής Ψυχολογίας. Πήρε το πτυχίο και το μεταπτυχιακό της απο το πανεπιστήμιο Paris V της Σορβόνης με ειδίκευση στην ψυχοπαθολογία παιδιού εφήβου και ενήλικα και ολοκλήρωσε τις σπουδές της ως διδάκτωρ της Ιατρικής σχολή του πανεπιστημίου Αθηνών.

Σημερα διδάσκει σε μεταπτυχιακά τμήματα της Ιατρικής Σχολής και είναι μέλος του European Family Therapy Association (EFTA) και της Ελληνικής Εταιρείας
Συστημικής Θεραπείας (ΕΛΕΣΥΘ). Έχει εργαστεί ως Επικεφαλής Ψυχολογικού Τμήματος σε γενικά νοσοκομεία, ιδρύματα και ψυχιατρικές κλινικές.

Στο ενεργητικό της συμπεριλαμβάνεται πλούσια αρθρογραφία σε εγχώριο και διεθνή τύπο καθώς και συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια ως καλεσμένη ομιλήτρια.Το 2018 εμπνεύστηκε και ίδρυσε το θεραπευτικό κέντρο Therapy Nest, όπου μαζί με
τους συνεργάτες της αναλαμβάνει άτομα, ομάδες και ζευγάρια ενώ πραγματοποιεί επιστημονικά σεμινάρια τόσο για ειδικούς όσο και για το ευρύ κοινό.

Το 2023 εκδόθηκε το πρώτο της βιβλίο με τίτλο, «Τα χρώματα που εσείς μου μάθατε..» από τις εκδόσεις ψυχογιός, το οποίο έχει ήδη πουλήσει πάνω από 30.000 αντίτυπα.

