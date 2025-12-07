Ο Αλέξης Παπαχελάς εξομολογείται: «Ο καρκίνος δεν είναι μυστικό»

Ο πολύπειρος δημοσιογράφος και διευθυντής της εφημερίδας «Καθημερινή», Αλέξης Παπαχελάς, αποκάλυψε ότι δίνει τη δική του «μάχη» με τον καρκίνο του προστάτη, σε άρθρο που δημοσιεύτηκε στην «Καθημερινή της Κυριακής».

Στο κομμάτι με τίτλο «Ο καρκίνος δεν είναι μυστικό», σημειώνει ότι «Το μήνυμα ήταν αναπάντεχο, όσο και “οικείο”: “Με διέγνωσαν και εμένα με καρκίνο του προστάτη. Αγχώθηκα”. Η συζήτηση που ακολούθησε, επικεντρώθηκε στις καθησυχαστικές στατιστικές, στο παραδοσιακό “δεν μασάμε” και σε διάφορες πρακτικές συμβουλές.

Είναι όμως, κάπως σοκαριστικό να μαθαίνεις τα ίδια νέα από έναν ακόμη δικό σου άνθρωπο σε έναν κύκλο φίλων».

Στη συνέχεια, ο δημοσιογράφος σημειώνει ότι «είναι φυσικό από μία άποψη γιατί έχουμε όλοι πατήσει τα 60 για τα καλά, έστω και αν δεν το νιώθουμε ή δεν έχουμε μπει στην καταραμένη κατηγορία των αποκαλούμενων “κοτσονάτων”. Κάνουμε όλοι δουλειές που προκαλούν πολύ άγχος, μερικές φορές περισσότερο από όσο αντέχεται από έναν άνθρωπο.

Οι γιατροί επιμένουν βέβαια από την πλευρά τους ότι δεν πρόκειται για μία καινούργια επιδημία και ότι οι στατιστικές δεν έχουν αλλάξει θεαματικά τα τελευταία χρόνια. Ό,τι και να λένε, όμως, μία ασθένεια που σε περικυκλώνει από παντού και σε τακτά χρονικά διαστήματα φαντάζει σαν επιδημία, τη νιώθουμε σαν επιδημία».

Ακόμη, αναφέρει: «Γράφω σπάνια για προσωπικά ζητήματα, γιατί συνήθως δεν αφορούν κανέναν άλλον. Αλλά και γιατί εύκολα ό,τι γράφεις για ένα τέτοιο θέμα γίνεται βρώσιμο υλικό για την κρεατομηχανή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και σου εξασφαλίζει και μερικά “δεν ψοφάτε να τελειώνουμε;”.

Το έκανα μία φορά, στον κορονοϊό, γιατί ένιωθα ότι η προσωπική μου περιπέτεια μπορούσε να τρομάξει όσους τον αντιμετώπιζαν αψήφιστα σαν μία υπερβολή των Μέσων ενημέρωσης και αρνούνταν να πάρουν τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης.

Τώρα το κάνω γιατί είναι καλό να σπάσει ένα ταμπού που κάνει εκείνους που ακούν τη διάγνωση για πρώτη φορά να νιώθουν πολύ μόνοι και πολύ τρομαγμένοι. Ούτε μόνοι είναι, κάθε άλλο, ούτε και τρομαγμένοι πρέπει να αισθάνονται σε μία εποχή που η ιατρική κερδίζει συνέχεια έδαφος στη μάχη με τον καρκίνο.

Η ενημέρωση για όλα τα δεδομένα είναι το καλύτερο αντίδοτο για τον φόβο, όπως λέει ο σοφός καθηγητής, Χριστόφορος Λογοθέτης. Υπάρχει όμως ένας ακόμη λόγος. Όπως έγραψε ο λόρδος Κάμερον όταν δημοσιοποίησε τη δική του ασθένεια: “Ας είμαστε ειλικρινείς, στους άνδεες δεν αρέσει πολύ να μιλούν για την υγεία τους και μας αρέσει να αναβάλλουμε όσα πρέπει να κάνουμε”. Ακριβώς αυτό.

Ο ανδρικός εγωισμός σπανίως μας επιτρέπει να μιλάμε ανοιχτά για αυτά τα ζητήματα γιατί φοβόμαστε μήπως ακούγεται απελπιστικά γέρικη η κουβέντα. Παγιδευμένοι στον ασφαλή ναρκισσισμό μας και σε μία αυτοκαταστροφική αναβλητικότητα, είναι πολύ εύκολο να αφήσουμε κάτι σχετικά περιορισμένο και απλό να εξελιχθεί σε κάτι περίπλοκο και πολύ επικίνδυνο».

Ο κ. Παπαχελάς ολοκληρώνει το άρθρο του γράφοντας πως «όσες δουλειές και υποχρεώσεις κι αν έχετε, όσο ανίκητοι και αν νιώθετε, να έχετε τον νου σας και να μην ξεχνάτε να κάνετε το τεστ PSA σε τακτά χρονικά διαστήματα και ό,τι άλλο σας συστήνει ο γιατρός σας.

Και αν παρ’ ελπίδα οι στατιστικές σάς συμπεριλάβουν, μιλήστε για αυτό, είναι σημαντικό. Τώρα, αν ο γιατρός σας ανάμεσα στα άλλα σας συστήσει να μειώσετε το άγχος σας, μην τον βρίσετε και ακολουθήστε τη συμβουλή μου· του υποσχέθηκα ότι κάποια στιγμή στο άμεσο μέλλον θα ξεκινήσω σαν χόμπι την παρατήρηση πουλιών και τη γιόγκα στην ύπαιθρο. Αυτό υποσχέθηκα, αλλά, συγγνώμη, θα προτιμήσω για τώρα τα τσίπουρα με φίλους».