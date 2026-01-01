Η Ουκρανία έχει πλέον τον μεγαλύτερο στρατό της Ευρώπης. Τι θα συμβεί όταν τελειώσει ο πόλεμος;

Αν και όταν τελειώσει ο πόλεμος με τη Ρωσία, η Ουκρανία θα έχει έναν στρατό μεγαλύτερο και με πιο πρόσφατη εμπειρία από οποιονδήποτε άλλον Ευρωπαίο υποστηρικτή της με τη Γηραιά ήπειρο να θεωρεί τη χώρα ως προπύργιο ενάντια στις όποιες φιλοδοξίες της Μόσχας.

Απο τα δυσκολότερα καθήκοντα που θα έχει να αντιμεωτπίσει η ουκρανική κυβέρνηση, αμέσως μετά τον πόλεμο είναι η εξεύρεση χρημάτων και προσωπικού για τη συντήρηση 800.000 στρατιωτών και σωρών εξοπλισμού, αναφέρει η Wall Street Journal σε άρθρο της για το πιθανό μέλλον του ουκρανικού στρατού. Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δήλωσαν πρόσφατα ότι θα δανείσουν στην Ουκρανία 90 δισεκατομμύρια ευρώ, για να αντιμετωπίσουν μια επικείμενη οικονομική κρίση στο Κίεβο και να βοηθήσουν τον ουκρανικό στρατό να συνεχίσει να μάχεται.

Εάν επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία, οι στρατιώτες που έχουν στρατολογηθεί για να πολεμήσουν στην πρώτη γραμμή πιθανότατα θα θελήσουν να αποστρατευτούν, ενώ η έλλειψη κεφαλαίων υποδηλώνει ότι η Ουκρανία θα δυσκολευτεί ούτως ή άλλως να τους πληρώσει. Η χώρα πιθανότατα θα βασιστεί περισσότερο σε εφεδρικές δυνάμεις και φθηνότερο εξοπλισμό όπως μη επανδρωμένα αεροσκάφη, λένε πολλοί αμυντικοί αναλυτές.

Θα έπρεπε να ληφθούν άλλες, μακροπρόθεσμες, αποφάσεις.

Η προτεραιότητα της Ουκρανίας θα πρέπει να είναι η δαπάνη των χρημάτων που διαθέτει σε ακριβή αεράμυνα και πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς, αλλά θα πρέπει να αποφεύγει ακριβά είδη όπως τα μαχητικά αεροσκάφη, λένε κάποιοι.

Το Κίεβο θέλει επίσης να γίνει πιο αυτοδύναμο μέσω εγχώριας παραγωγής όπλων, τα οποία θα βοηθήσουν επίσης στην ορθολογικοποίηση του συνονθυλεύματος του δωρεάς δυτικού εξοπλισμού που χρησιμοποιεί επί του παρόντος.

«Ο στρατός της Ουκρανίας θα πρέπει να βασίζεται σε δυνατότητες που είναι πιο οικονομικά αποδοτικές, όπως μη επανδρωμένα αεροσκάφη, όπως νάρκες, και η κινητοποίηση θα βασίζεται σε εφεδρείες», δήλωσε ο Μάικλ Κόφμαν, στρατιωτικός εμπειρογνώμονας στο Carnegie Endowment for International Peace, ένα think tank με έδρα την Ουάσινγκτον.

«Ακριβότερες κατασκευές όπως τα αεροσκάφη μπορούν εύκολα να καταναλώσουν μεγάλο μέρος του αμυντικού προϋπολογισμού της Ουκρανίας», είπε.

Ενώ ο στρατός της Ουκρανίας έχει αποδειχθεί κυρίως επιτυχημένος στο να συγκρατεί τους πολύ καλύτερα εξοπλισμένους Ρώσους, μπορεί να μην είναι αυτό που θέλει να αναπαράγει το Κίεβο όταν τελειώσει ο πόλεμος.

«Πολλά από αυτά που κάνει η Ουκρανία τώρα δεν είναι βιώσιμα μακροπρόθεσμα, είναι αυτά που μπορούν να δημιουργήσουν γρήγορα υπό τη συνεχή πίεση της συνεχιζόμενης σύγκρουσης», δήλωσε ο Φρανκ Κένταλ , ο οποίος διετέλεσε γραμματέας της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης Μπάιντεν.

Για να δημιουργηθεί μια αεροπορία, για παράδειγμα, θα χρειαζόταν πολύς χρόνος για την εκπαίδευση πιλότων, την απόκτηση αεροσκαφών και την κατασκευή βάσεων, είπε.

Ο Ζελένσκι έχει δηλώσει ότι η Ουκρανία πρέπει να διατηρήσει 800.000 ενεργούς στρατιωτικούς, απορρίπτοντας τα ρωσικά αιτήματα για περιορισμό του αριθμού των ενόπλων δυνάμεων στις 600.000 στο πλαίσιο των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες συμφώνησαν πρόσφατα στον αριθμό του Ζελένσκι και δήλωσαν ότι θα πληρώσουν γι' αυτόν.

Αλλά η χρηματοδότηση ενός μεγάλου στρατού είναι ιδιαίτερα δαπανηρή. Η Ουκρανία δαπανά περίπου το 30% του ΑΕΠ της για την άμυνα, ακόμη και με τους συμμάχους να πληρώνουν τον λογαριασμό αλλού. Το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας είναι υπεύθυνο για το 7,3% του ΑΕΠ της χώρας.

Η Ευρώπη, οι ΗΠΑ και άλλοι έχουν δαπανήσει περίπου 350 δισεκατομμύρια δολάρια για τις στρατιωτικές και δημόσιες υπηρεσίες της Ουκρανίας, σύμφωνα με το Ινστιτούτο Κιέλου για την Παγκόσμια Οικονομία, μια ερευνητική ομάδα στη Γερμανία. Οι ΗΠΑ έχουν ήδη σταματήσει τη χρηματοδότησή τους και τα ευρωπαϊκά έθνη με περιορισμένα οικονομικά διαθέσιμα ενδέχεται να είναι λιγότερο πρόθυμα να χρηματοδοτήσουν το Κίεβο μετά το τέλος του πολέμου.

Με 105 δισεκατομμύρια δολάρια, το νέο δάνειο της ΕΕ θα αποτελέσει βραχυπρόθεσμη ώθηση, περίπου το ισοδύναμο των αναμενόμενων στρατιωτικών δαπανών της Γερμανίας για το επόμενο έτος. Ενώ οι μισθοί και άλλα έξοδα είναι υψηλότερα στη Γερμανία, διαθέτει περίπου το ένα τέταρτο του τρέχοντος προσωπικού της Ουκρανίας.

Το Ηνωμένο Βασίλειο, που συχνά θεωρείται ο ισχυρότερος στρατός της Δυτικής Ευρώπης, έχει μόνο 147.000 ενεργά μέλη και 32.000 εφέδρους. Οι ΗΠΑ, η μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο, έχουν 1,3 εκατομμύρια ενεργό προσωπικό.

Με κόστος συντήρησης, μια μεγάλη δύναμη θα απελευθέρωνε επίσης 800.000 ανθρώπους από την οικονομία της Ουκρανίας, η οποία παρουσιάζει ραγδαία μείωση του πληθυσμού της.

Πέρα από τον αριθμό των στρατευμάτων, η Ουκρανία έχει δώσει λίγες δημόσιες νύξεις για το πώς θα διαμορφώσει τον μεταπολεμικό στρατό της.

Οι Ουκρανοί αξιωματικοί και οι εξωτερικοί αναλυτές άμυνας συμφωνούν σχεδόν στο να πουν ότι η αεράμυνα και οι πύραυλοι μεγάλου βεληνεκούς θα πρέπει να αποτελούν τις κορυφαίες προτεραιότητες της Ουκρανίας.

Ο Αντρίι Ζαγκοροντνιούκ, πρώην υπουργός Άμυνας, δήλωσε ότι ο πολλαπλασιασμός των μη επανδρωμένων αεροσκαφών και των πυραύλων σημαίνει ότι οι άνθρωποι θα απομακρυνθούν σταδιακά από το πεδίο της μάχης και ότι τα μη επανδρωμένα οχήματα θα αναλάβουν τον έλεγχο. Είπε ότι οι περισσότεροι Ουκρανοί στρατιωτικοί εμπειρογνώμονες και αξιωματικοί πρώτης γραμμής με τους οποίους συνομιλεί συμφωνούν.

Σε έναν τέτοιο κόσμο, η Ουκρανία είναι απίθανο να εφοδιαστεί με ακριβά άρματα μάχης και άλλα τεθωρακισμένα οχήματα που συνεχίζουν να αγοράζουν οι δυτικές χώρες, λένε οι αναλυτές. Το Κίεβο φαίνεται ήδη να έχει υποχωρήσει από ένα προηγούμενο σχέδιο για την κατασκευή 200 γερμανικών αρμάτων μάχης Panther στην Ουκρανία.

Η Ουκρανία έχει καταστήσει σαφές ότι θέλει να είναι πιο αυτάρκης σε όπλα, μειώνοντας την έκθεσή της στις ιδιοτροπίες ξένων προμηθευτών όπως οι ΗΠΑ. Τον Οκτώβριο, η κυβέρνηση δήλωσε ότι πάνω από το 40% των όπλων που χρησιμοποιούνται στην πρώτη γραμμή ήταν ουκρανικής κατασκευής και έθεσε στόχο το μισό μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους.

Μια μεγάλη συζήτηση περιβάλλει τα μαχητικά αεροσκάφη.

Ο Ζελένσκι υπέγραψε πρόσφατα μνημόνια συνεργασίας με τη Σουηδία και τη Γαλλία για την αγορά έως και 250 μαχητικών Gripen και Rafale. Αυτό θα της έδινε έναν στόλο μαχητικών αεροσκαφών περίπου στο μέγεθος του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γαλλίας μαζί, δεδομένου ότι η Ουκρανία διαθέτει ήδη 66 αεροσκάφη ικανά για μάχη, συμπεριλαμβανομένων δωρεών F-16 και αεροσκαφών της σοβιετικής εποχής, σύμφωνα με το think tank του Διεθνούς Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών.

Τα μαχητικά αεροσκάφη είναι γνωστά για το υψηλό κόστος τόσο στην αγορά όσο και στη συντήρηση, καθώς κοστίζουν εκατομμύρια δολάρια ετησίως για τη λειτουργία τους, γι' αυτό και ορισμένοι αναλυτές υποστηρίζουν ότι μπορεί να μην είναι ο καλύτερος τρόπος για να ξοδέψει η Ουκρανία τα περιορισμένα της κεφάλαια. Η Κολομβία, για παράδειγμα, δήλωσε πρόσφατα ότι θα δαπανήσει το ισοδύναμο των 3,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων για μόλις 17 Gripen.

Ο Ζαγκοροντνιούκ, ο οποίος είναι επίσης πρόεδρος του think tank του Ουκρανικού Κέντρου Αμυντικών Στρατηγικών, δήλωσε ότι τα αεροσκάφη δεν πρέπει να υποτιμώνται, δεδομένου ότι αποτελούν πλατφόρμα τόσο για την εκτόξευση πυραύλων όσο και για την άμυνα εναντίον τους.

«Αν δεν το έχετε αυτό, διατρέχετε τον κίνδυνο ο εχθρός σας να καταλάβει τον ουρανό και να δημιουργήσει παράθυρα αεροπορικής υπεροχής», είπε.