Στενά του Ορμούζ: Οι 10 άμεσες κρίσεις παγκοσμίως που θα προκύψουν αν κλείσουν
Η αποκάλυψη ολόκληρου του παγκόσμιου συστήματος ως μια ιεραρχία εύθραυστων αλληλεξαρτήσεων.
Με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και στον Κόλπο να βρίσκεται σε εξέλιξη παραμένει αδιευκρίνιστο τι θα γίνει με τα Στενά του Ορμούζ.
Σε προηγούμενο άρθρο το Newsbomb ανέλυσε πώς ο πρώτος που θα επηρεαζόταν από ένα ενδεχόμενο κλείσιμο θα ήταν το ίδιο το Ιράν. Ωστόσο η απελπισία είναι κακός σύμβουλος.
Αυτό που αρχικά φαίνεται ως ένας πιθανός ναυτικός αποκλεισμός είναι στην πραγματικότητα η αποκάλυψη ολόκληρου του παγκόσμιου συστήματος ως μια ιεραρχία εύθραυστων αλληλεξαρτήσεων.
Τι θα γινόταν λοιπόν; Το πετρέλαιο και το υγροποιημένο φυσικό αέριο αποτυγχάνουν ως εισροές στην ηλεκτρική ενέργεια, τα λιπάσματα, τη ναυτιλία, τα χημικά, την εξόρυξη, τη μεταποίηση και τα δημόσια οικονομικά.
Για παράδειγμα, η παγκόσμια αλυσίδα πολυεστέρα ξεκινά από τα πετροχημικά. Μια σοβαρή διαταραχή στις πρώτες ύλες υδρογονανθράκων και πετροχημικών έχει αλυσιδωτές επιπτώσεις στην παραγωγή PTA, MEG, ρητίνης πολυεστέρα, νημάτων και υφασμάτων, προκαλώντας σοβαρή έλλειψη, απότομη αύξηση των τιμών και διακοπή της λειτουργίας των εργοστασίων σε όλους τους τομείς της ένδυσης που βασίζονται σε συνθετικά υλικά. Η βιομηχανία δεν εξαφανίζεται από τη μια μέρα στην άλλη, αλλά το μοντέλο ένδυσης χαμηλού κόστους και μεγάλου όγκου αρχίζει να καταρρέει.
Ακολουθούν 10 πιθανές και άμεσες κρίσεις
- Πολυεστέρας -> ένδυμα Η παγκόσμια αλυσίδα πολυεστέρα ξεκινά από τις πετροχημικές πρώτες ύλες. Εάν διακοπεί η παραγωγή νάφθας, παραξυλενίου, PTA ή MEG, η παραγωγή ινών, νημάτων και υφασμάτων από πολυεστέρα μειώνεται απότομα και η παραγωγή ενδυμάτων με υψηλή περιεκτικότητα σε συνθετικά υλικά αρχίζει να σταματά. Αλυσίδα: Πετροχημικά -> PTA/MEG -> πολυεστέρας -> εργοστάσια υφασμάτων -> εργοστάσια ενδυμάτων
- Φυσικό αέριο -> λιπάσματα -> τρόφιμα Η παγκόσμια αλυσίδα αζωτούχων λιπασμάτων ξεκινά από το φυσικό αέριο. Εάν διακοπεί η προμήθεια αερίου, η παραγωγή αμμωνίας και ουρίας μειώνεται, το κόστος των αγροτικών εισροών αυξάνεται και τα συστήματα τροφίμων υφίστανται πίεση μέσα σε έναν μόνο κύκλο καλλιέργειας. Αλυσίδα: Φυσικό αέριο -> αμμωνία -> ουρία -> αποδόσεις καλλιεργειών -> τιμές τροφίμων
- Όξινο αργό πετρέλαιο/θείο -> θειικό οξύ -> χαλκός Η αλυσίδα εξόρυξης χαλκού και κοβαλτίου εξαρτάται από το θειικό οξύ, το οποίο με τη σειρά του εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το θείο που ανακτάται από όξινα υδρογονάνθρακες και τήξη. Εάν διακοπεί η προμήθεια θείου ή οξέος, οι εργασίες έκπλυσης σταματούν και οι εισροές ηλεκτροδότησης μειώνονται γρήγορα. Αλυσίδα: Όξινο αργό πετρέλαιο/θείο -> θειικό οξύ -> SX-EW/HPAL -> χαλκός/κοβάλτιο -> δίκτυα και ηλεκτρικά οχήματα
- Προπυλένιο -> πολυπροπυλένιο -> ιατρικά και συσκευασίες Η αλυσίδα του πολυπροπυλενίου ξεκινά από τα πετροχημικά. Εάν διακοπεί η προμήθεια προπυλενίου, θα υπάρξει έλλειψη συσκευασιών, ιατρικών αναλώσιμων και εξοπλισμό (πλαστικά) αυτοκινήτων, αναγκάζοντας τους κατασκευαστές να περιορίσουν την παραγωγή ή να επανασχεδιάσουν τα προϊόντα τους. Αλυσίδα: Προπυλένιο -> ρητίνη πολυπροπυλενίου -> χυτά εξαρτήματα/μεμβράνες -> νοσοκομεία, συσκευασίες τροφίμων, αυτοκίνητα
- Αλάτι + ηλεκτρική ενέργεια -> χλώριο/καυστική σόδα -> επεξεργασία νερού Η αλυσίδα χλωρίου-αλκαλίων ξεκινά με αλάτι και ηλεκτρική ενέργεια. Εάν διακοπεί η λειτουργία αυτού του συστήματος, η παραγωγή χλωρίου και καυστικής σόδας μειώνεται, με άμεσο αποτέλεσμα την πίεση στην επεξεργασία νερού, την αποχέτευση, το PVC και την επεξεργασία χαρτοπολτού. Αλυσίδα: Αλάτι + ηλεκτρική ενέργεια -> χλώριο/καυστική σόδα -> επεξεργασία νερού/PVC/χαρτί
- Φυσικό καουτσούκ + συνθετικό καουτσούκ -> ελαστικά -> μεταφορές Η βιομηχανία ελαστικών ξεκινά με το φυσικό και το συνθετικό καουτσούκ. Εάν κάποιο από τα δύο διαταραχθεί σοβαρά, η παραγωγή ελαστικών συρρικνώνεται, οι κύκλοι αντικατάστασης επιμηκύνονται και οι στόλοι φορτηγών αρχίζουν να λειτουργούν υπό περιορισμούς συντήρησης και logistics. Αλυσίδα: Πρώτες ύλες καουτσούκ -> ελαστικά -> στόλοι φορτηγών -> μεταφορές -> εφοδιασμός λιανικής
- Σιδηρομετάλλευμα + μεταλλουργικός άνθρακας -> χάλυβας -> κατασκευές και μηχανήματα Η αλυσίδα του χάλυβα ξεκινά με το σιδηρομετάλλευμα και τον μεταλλουργικό άνθρακα. Εάν οποιαδήποτε από τις δύο πρώτες ύλες περιοριστεί, τα χαλυβουργεία μειώνουν την παραγωγή και οι κατασκευές, η αυτοκινητοβιομηχανία, η ναυπηγική και τα βαριά μηχανήματα αρχίζουν να απορροφούν καθυστερήσεις και κλυδωνισμούς στο κόστος. Αλυσίδα: Σιδηρομετάλλευμα + μεταλλουργικός άνθρακας -> χάλυβας -> δοκοί, λαμαρίνες, μηχανήματα -> κατασκευές/αυτοκίνητα/βιομηχανία
- Βωξίτης + αλουμίνα + φθηνή ενέργεια -> αλουμίνιο -> μεταφορές και συσκευασία Η αλυσίδα του αλουμινίου ξεκινά με τον βωξίτη, την εξευγενισμό της αλουμίνας και πολύ μεγάλες ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας. Εάν οποιοδήποτε από αυτά διαταραχθεί, η ικανότητα τήξης μειώνεται και η συσκευασία, η αεροδιαστημική, οι μεταφορές και η μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας πλήττονται. Αλυσίδα: Βωξίτης -> αλουμίνα -> τήξη αλουμινίου -> δοχεία, αεροσκάφη, καλώδια, ανταλλακτικά οχημάτων
- Σόδα + φυσικό αέριο -> γυαλί -> κτίρια, αυτοκίνητα, ηλιακή ενέργεια Η αλυσίδα του επίπεδου γυαλιού εξαρτάται από τη σόδα, το διοξείδιο του πυριτίου και τους φούρνους συνεχούς λειτουργίας υψηλής θερμοκρασίας που τροφοδοτούνται από σταθερή ενέργεια. Εάν διακοπεί η παροχή αυτών των εισροών, η παραγωγή γυαλιού δεν μπορεί να διακοπεί και να ξαναρχίσει εύκολα, με αποτέλεσμα να επηρεαστούν αρνητικά οι κατασκευές, τα αυτοκίνητα και η παραγωγή ηλιακής ενέργειας. Αλυσίδα: Σόδα + διοξείδιο του πυριτίου + αέριο -> γυαλί float -> παράθυρα, παρμπρίζ, ηλιακοί συλλέκτες
- Αέρια και χημικά υψηλής καθαρότητας -> ημιαγωγοί -> ηλεκτρονικά και αυτοκίνητα Η αλυσίδα των ημιαγωγών ξεκινά με αέρια εξαιρετικής καθαρότητας, φωτοανθεκτικά, ειδικά χημικά και σταθερή τροφοδοσία. Εάν διακοπεί η παροχή αυτών των εισροών, η απόδοση των τσιπ καταρρέει, οι χρόνοι παράδοσης επιμηκύνονται και η παραγωγή ηλεκτρονικών, αυτοκινήτων, τηλεπικοινωνιών και αμυντικών προϊόντων αρχίζει να ασφυκτιά από την έλλειψη. Αλυσίδα: Νέον/φωτοανθεκτικά/χημικά εξαιρετικής καθαρότητας + σταθερή τροφοδοσία -> πλακίδια -> τσιπ -> κατάντη παραγωγή (downstream production)