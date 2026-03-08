Στενά του Ορμούζ: Οι 10 άμεσες κρίσεις παγκοσμίως που θα προκύψουν αν κλείσουν

Με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και στον Κόλπο να βρίσκεται σε εξέλιξη παραμένει αδιευκρίνιστο τι θα γίνει με τα Στενά του Ορμούζ.

Σε προηγούμενο άρθρο το Newsbomb ανέλυσε πώς ο πρώτος που θα επηρεαζόταν από ένα ενδεχόμενο κλείσιμο θα ήταν το ίδιο το Ιράν. Ωστόσο η απελπισία είναι κακός σύμβουλος.

Αυτό που αρχικά φαίνεται ως ένας πιθανός ναυτικός αποκλεισμός είναι στην πραγματικότητα η αποκάλυψη ολόκληρου του παγκόσμιου συστήματος ως μια ιεραρχία εύθραυστων αλληλεξαρτήσεων.

Τι θα γινόταν λοιπόν; Το πετρέλαιο και το υγροποιημένο φυσικό αέριο αποτυγχάνουν ως εισροές στην ηλεκτρική ενέργεια, τα λιπάσματα, τη ναυτιλία, τα χημικά, την εξόρυξη, τη μεταποίηση και τα δημόσια οικονομικά.

Για παράδειγμα, η παγκόσμια αλυσίδα πολυεστέρα ξεκινά από τα πετροχημικά. Μια σοβαρή διαταραχή στις πρώτες ύλες υδρογονανθράκων και πετροχημικών έχει αλυσιδωτές επιπτώσεις στην παραγωγή PTA, MEG, ρητίνης πολυεστέρα, νημάτων και υφασμάτων, προκαλώντας σοβαρή έλλειψη, απότομη αύξηση των τιμών και διακοπή της λειτουργίας των εργοστασίων σε όλους τους τομείς της ένδυσης που βασίζονται σε συνθετικά υλικά. Η βιομηχανία δεν εξαφανίζεται από τη μια μέρα στην άλλη, αλλά το μοντέλο ένδυσης χαμηλού κόστους και μεγάλου όγκου αρχίζει να καταρρέει.

Ακολουθούν 10 πιθανές και άμεσες κρίσεις

Πολυεστέρας -> ένδυμα Η παγκόσμια αλυσίδα πολυεστέρα ξεκινά από τις πετροχημικές πρώτες ύλες. Εάν διακοπεί η παραγωγή νάφθας, παραξυλενίου, PTA ή MEG, η παραγωγή ινών, νημάτων και υφασμάτων από πολυεστέρα μειώνεται απότομα και η παραγωγή ενδυμάτων με υψηλή περιεκτικότητα σε συνθετικά υλικά αρχίζει να σταματά. Αλυσίδα: Πετροχημικά -> PTA/MEG -> πολυεστέρας -> εργοστάσια υφασμάτων -> εργοστάσια ενδυμάτων

Η παγκόσμια αλυσίδα αζωτούχων λιπασμάτων ξεκινά από το φυσικό αέριο. Εάν διακοπεί η προμήθεια αερίου, η παραγωγή αμμωνίας και ουρίας μειώνεται, το κόστος των αγροτικών εισροών αυξάνεται και τα συστήματα τροφίμων υφίστανται πίεση μέσα σε έναν μόνο κύκλο καλλιέργειας. Φυσικό αέριο -> αμμωνία -> ουρία -> αποδόσεις καλλιεργειών -> τιμές τροφίμων

Η αλυσίδα εξόρυξης χαλκού και κοβαλτίου εξαρτάται από το θειικό οξύ, το οποίο με τη σειρά του εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το θείο που ανακτάται από όξινα υδρογονάνθρακες και τήξη. Εάν διακοπεί η προμήθεια θείου ή οξέος, οι εργασίες έκπλυσης σταματούν και οι εισροές ηλεκτροδότησης μειώνονται γρήγορα. Όξινο αργό πετρέλαιο/θείο -> θειικό οξύ -> SX-EW/HPAL -> χαλκός/κοβάλτιο -> δίκτυα και ηλεκτρικά οχήματα