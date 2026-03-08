Κρήτη: Λέμβο με 35 παράνομους μετανάστες εντόπισε το λιμενικό
Στην επιχείρηση συμμετείχαν δύο σκάφη του Λιμενικού, ένα εναέριο μέσο της Frontex και ένα φορτηγό πλοίο με σημαί νήσων Μάρσαλ.
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Το Λιμενικό εντόπισε και προχώρησε στη διάσωση περίπου 35 αλλοδαπών που επέβαιναν σε λέμβο, 33 μίλια νότια από τους Καλούς Λιμένες στην Κρήτη.
Στην επιχείρηση συμμετείχαν δύο σκάφη του Λιμενικού, ένα εναέριο μέσο της Frontex και ένα φορτηγό πλοίο με σημαί νήσων Μάρσαλ.
Οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν στους Καλούς Λιμένες.
Στην περιοχή οι καιρικές συνθήκες είναι καλές, με βόρειους ανέμους με ένταση 4 μποφόρ.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
02:56 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
ΗΠΑ: Ψέμα ότι υπάρχουν αιχμάλωτοι Αμερικανοί
01:55 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Μελόνι: Η Ιταλία δεν σκοπεύει να γίνει μέρος του πολέμου
01:09 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Τραμπ: Το Ιράν ευθύνεται για τον βομβαρδισμό του σχολείου
00:51 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Ιράν: Έχουμε αιχμαλώτους αμερικανούς
23:37 ∙ ΑΘΛΗΜΑΤΑ
Μαρία Σάκκαρη: Με το… δεξί στο Indian Wells και περιμένει Σβιόντεκ
23:28 ∙ ΑΘΛΗΜΑΤΑ