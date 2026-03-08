Κουβέιτ: Στις φλόγες κρατικό κτίριο μετά από επίθεση ιρανικών drones
Παρόμοιες επιθέσεις εξαπέλυσε το Ιράν και κατά της Σαουδικής Αραβίας το βράδυ του Σαββάτου
Το κτίριο της έδρας του Δημόσιου Ιδρύματος Κοινωνικής Ασφάλισης του Κουβέιτ έχει γίνει στόχος επιθέσεων, από το Ιράν, με αποτέλεσμα να προκληθούν υλικές ζημιές, όπως ανακοίνωσε το ίδρυμα την Κυριακή.
