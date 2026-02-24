Σεισμός 4,2 Ρίχτερ στην Αλβανία - Αισθητός στην Ελλάδα
Η σεισμική δόνηση σημειώθηκε στην κεντρική Αλβανία, 22 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Ελμπασάν
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Σεισμική δόνηση 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στην κεντρική Αλβανία, με τον σεισμό να γίνεται αισθητός και σε περιοχές της βορειοδυτικής Ελλάδας.
Ο σεισμός σημειώθηκε στις 8 μ.μ. (9 μ.μ. ώρα Ελλάδος), με το επίκεντρο να εντοπίζεται 22 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Ελμπασάν.
Το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε 15 χιλιόμετρα, σύμφωνα με το ευρωμεσογειακό σεισμολογικό ινστιτούτο.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:53 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Θλίψη στης ΕΛ.ΑΣ: Πέθανε 40χρονος εν ενεργεία αξιωματικός
21:50 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΗΠΑ: Συμφωνία συνεργασίας ΟΝΕΧ – Hanwha Power Systems
21:33 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Γαλλία: Δύο γυναίκες νεκρές από χιονοστιβάδα στις Άλπεις
19:04 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Άγριος καβγάς μεταξύ οδηγών στην Αχαρνών - Βγήκαν μαχαίρια
15:58 ∙ LIFESTYLE