Θλίψη στης ΕΛ.ΑΣ: Πέθανε 40χρονος εν ενεργεία αξιωματικός
Ο 40χρονος αστυνομικός έφυγε από τη ζωή από παθολογικά αίτια
Έφυγε από τη ζωή, λόγω παθολογικών αιτιών, ο αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας, Αστυνόμος Α’ Δημήτριος Χριστοδούλου.
Ο εκλιπών υπηρέτησε με συνέπεια και αφοσίωση το Σώμα, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στην υπηρεσία και στους συναδέλφους του.
Η απώλειά του έχει σκορπίσει θλίψη στην οικογένειά του, στους οικείους του, αλλά και στην αστυνομική κοινότητα.
