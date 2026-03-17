Βασίλης Παπακωνσταντίνου - Σάββατο 20 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων «Μελίνα Μερκούρη»

Το Σάββατο 20 Ιουνίου ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου ανεβαίνει στη σκηνή του Θεάτρου Βράχων «Μελίνα Μερκούρη» για τη μεγάλη καθιερωμένη καλοκαιρινή του συναυλία. Μια συναυλία με τραγούδια – σταθμούς για ένα κοινό που τον κουβαλά μέσα του, από γενιά σε γενιά.

Με το ανεξίτηλο αποτύπωμα του Βασίλη στο ελληνικό τραγούδι και έναν κατάλογο που συνεχίζει να ακούγεται σαν να γράφτηκε «ώρα», ο ακέραιος και ακούραστος «αιώνιος έφηβος» συνεχίζει – με την ίδια ορμή, την ίδια αλήθεια, την ίδια βαθιά ανθρώπινη ένταση – να ενώνει γενιές και ξέρει –όσο λίγοι - να μετατρέπει κάθε βραδιά σε μια ορμητική γιορτή: λυρική και ροκ, τρυφερή και εκρηκτική, προσωπική και συλλογική μαζί.



Στο Θέατρο Βράχων «Μελίνα Μερκούρη» το Σάββατο 20 Ιουνίου, η ιστορία του γίνεται ξανά παρόν: από τα τραγούδια που μας ένωσαν και μας ξεσήκωσαν μέχρι εκείνα που μας κράτησαν όρθιους — οι μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, οι μπαλάντες, οι πιο ηλεκτρικές στιγμές του.

Γιατί τα τραγούδια του δεν ανήκουν σε εποχές, αλλά στους ανθρώπους, στις παρέες, στις στιγμές, στις αναμνήσεις. Με τον Βασίλη στη σκηνή, το παρασκήνιο σωπαίνει … και ο κόσμος πάντα εκεί ομορφαίνει την κάθε στιγμή, σε μια συναυλία διαδρομή που θα χωρέσει όλες τις μεγάλες και τις μικρές μας στιγμές.



Μαζί του οι:

Πιάνο - keyboards: Ανδρέας Αποστόλου

Βιολί: Μαίρη Μπρόζη

Ηλεκτρική κιθάρα: Γιάννης Αυγέρης

Ακουστική κιθάρα: Απόστολος Μόσιος

Τύμπανα: Γιώργος Κατσίκας

Ηλεκτρικό Μπάσο: Πέτρος Βαρθακούρης

Επιμέλεια ήχου: Γιώργος Καραγιαννίδης, Λυσιέν Κλήμης

Επιμέλεια φώτων: Γιάννης Δίπλας

Ενορχηστρώσεις: Ανδρέας Αποστόλου



Σάββατο 20 Ιουνίου

Θέατρο Βράχων «Μελίνα Μερκούρη»

Ώρα έναρξης: 21:00

Οι πόρτες ανοίγουν στις 19:30



Τιμή εισιτηρίου:

Προπώληση: 17€

Ταμείο: 20€



Link προπώλησης:

https://www.more.com/gr-el/tickets/music/basilis-papakonstantinou-kalokairi-2026/

Σημεία Προπώλησης:

Σε όλα τα καταστήματα Public, NOVA, Ευριπίδης και σε όλα τα φυσικά σημεία προπώλησης more.com

Ηλεκτρονικά στο www.viva.gr

Τηλεφωνικά στο 11876

Πληροφορίες: 210 9024100

Οργάνωση παραγωγής: STRAY MUSIC, staymusic12@gmail.com

