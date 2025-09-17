Όταν ο Bασίλης Παπακωνσταντίνου τραγούδησε για την ζωή του Γιάννη Αντετοκούνμπο στην λαϊκή αγορά

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο εκπλήρωσε ένα από τα μεγάλα όνειρά του με την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο πρόσφατο Eurobasket.

Όπως αποκάλυψε ο «Greek Freak» δεν έχει αναμνήσεις από το προηγούμενο μετάλλιο της Εθνικής Ομάδας σε Eurobasket, καθώς όπως αποκάλυψε στη Συνέντευξη Τύπου μετά τον αγώνα με την Φινλανδία, το 2009 βρισκόταν με τη μητέρα του στη λαϊκή αγορά της Θήβας και πωλούσε πράγματα για να ζήσει.

«Ήμουν σε μια πόλη, μία ώρα μακριά από την Αθήνα, την Θήβα. Ήμουν με τη μαμά μου και πουλούσαμε στη λαϊκή. Γι' αυτό, το 2009, η προσοχή μου δεν ήταν στο μπάσκετ», είπε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στη συνέντευξη μετά το χάλκινο μετάλλιο, εξηγώντας γιατί δεν θυμόταν το προηγούμενο χάλκινο της Εθνικής. Μάλιστα, συνέχισε, λέγοντας πως αμέσως μετά από εκείνη την επιτυχία, ο προπονητής του τον έπεισε να ασχοληθεί με το μπάσκετ και να κερδίζει χρήματα από αυτό. Για να διευκολυνθεί η οικογένεια, προσέφερε θέση εργασίας και στη μητέρα του Βερόνικα.

Την ζωή του Γιάννη Αντετοκούνμπο περιέγραψε το τραγούδι που ερμήνευσε ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου το 2020 με τίτλο «Μαύρο αστέρι» σε στίχους Γιώργου Κλεφτογιώργου και μουσική Μανώλη Ανδρουλιδάκη.







Οι στίχοι του τραγουδιού:

Μαύρο αστέρι φωτεινό απ’ τα Σεπόλια

Που δεν του δίναμε την άδεια για χαρές

Ρίχναμε πάνω του τα μάτια μας σαν βόλια

Και τον πληγώσαμε αμέτρητες φορές

Από παιδί έπαιζε μονάχα με τον τρόμο

Μα δεν τον νίκησε ποτέ η ενοχή

Είχε απλώσει τα τραγούδια μας στον δρόμο

Και τα πουλούσε να αγοράσει αντοχή

Δίχως αιτία του φορτώναμε τα λάθη

Μα εκείνος ψήλωνε μες στον αποκλεισμό

Με το ένα χέρι τώρα βάζει στο καλάθι

Όλης της Γης τον άρρωστο εγωισμό

Φτιάχνει Ελλάδες που γεμίζουν τις κερκίδες

Έγινε ο κόσμος γειτονιά του τώρα πια

Έχει στις φλέβες του κρυμμένες καταιγίδες

Και ρίχνει πάνω μας την άσπρη του σκιά...

