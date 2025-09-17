Η «δεύτερη μαμά» των Αντετοκούνμπο μιλά στο Newsbomb - Όσα θυμάται η Μαριέττα Σγουρδαίου

Η Μαριέττα Σγουρδαίου, η «δεύτερη μητέρα» των αδελφών Αντετοκούνμπο μιλά στο Newsbomb για τον Γιάννη, τον Θανάση και τον Κώστα - Αποκαλύπτει άγνωστες στιγμές από τη ζωή τους και μιλά για τον «Greek Freak» με τον πιο γλυκό τρόπο

Η «δεύτερη μαμά» των Αντετοκούνμπο μιλά στο Newsbomb - Όσα θυμάται η Μαριέττα Σγουρδαίου

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και η Μαριέττα Σγουρδαίου 

Ρεπορτάζ: Αναστασία Γκολέμη, Βάσω Ασμανίδου

Λίγες μόλις ημέρες μετά το φινάλε του Eurobasket 2025, όπου η Γερμανία στέφθηκε πρωταθλήτρια και η Ελλάδα κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο, η Μαριέττα Σγουρδαίου μιλά στο Newsbomb για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και την οικογένειά του.

Η 82χρονη σήμερα Μαριέττα Σγουρδαίου για τον Θανάση Αντετοκούνμπο και τον Γιάννη δεν ήταν απλώς μια φιλόλογος στο Αρσάκειο ή μια ηθοποιός. Ήταν ο άνθρωπος που τους στήριξε στα δύσκολα, όταν εκείνοι έμεναν σε ένα διαμέρισμα ούτε 50 τ.μ. στα Σεπόλια.

Ένα βράδυ στις αρχές της δεκαετίας του '90, σε μια πολυκατοικία επί της οδού Αγαθουπόλεως, όπου έμενε η μητέρα της 82χρονης σήμερα Μαριέττας Σγουρδαίου, η ίδια έτυχε να μείνει στο σπίτι της, όταν ξαφνικά άκουσε κλάματα από το υπόγειο. Κατέβηκε και βρήκα δύο μικρά παιδιά μόνα: Ήταν ο Θανάσης, 2,5 ετών τότε και ο Γιάννης, μόλις 8 μηνών. Οι γονείς τους, ο Τσαρλς και η Βερόνικα - είχαν αναγκαστεί να φύγουν από το διαμέρισμα εκτάκτως.

Τα χρόνια πέρασαν... Τα αδέλφια Αντετοκούνμπο όχι μόνο διέπρεψαν, αλλά έκαναν τον πλανήτη να παραμιλά στο όνομά τους και ο Γιάννης, εκείνο το ψηλό αγόρι που λατρεύει μόνο να παίζει μπάσκετ, έγινε ο κορυφαίος στον κόσμο. Ο κορυφαίος στον κόσμο, που δακρύζει για την Εθνική, που αγωνίζεται για τη γαλανόλευκη και θεωρεί το μεγαλύτερο επίτευγμα στην καριέρα του την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Eurobasket.

«Ο Γιάννης είναι ένα υπέροχο παιδί, δημιουργικός, πολύ καλός οικογενειάρχης και με τεράστια αγάπη για τη μητέρα του», λέει σήμερα συγκινημένη στο Newsbomb.gr. «Αυτό με συγκινεί περισσότερο, ο ρόλος του στην οικογένειά του».

Μαριέττα Σγουρδαίου

Η Μαριέττα Σγουρδαίου

Η ίδια θυμάται ότι ο Γιάννης ερχόταν κατά διαστήματα στο σπίτι της ενώ ο αδερφός του Θανάσης έμενε συχνά στο διαμέρισμά της. Όπως μάλιστα αναφέρει, έχει παρακολουθήσει αγώνες του Γιάννη Αντετοκούνμπο από κοντά. «Πήγα στους φιλικούς αγώνες με την Ιταλία και τη Γαλλία. Μου έστειλε σοφέρ. Έχουμε πολύ καλή σχέση. Μου είπε να πάω και στην Αμερική, αλλά δεν μπόρεσα να πάω».

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Ο Γιάννη Αντετοκούνμπο

Για τη σύζυγο του Γιάννη, τη Μαράια, η Μαριέττα Σγουρδαίου έχει μόνο λόγια θαυμασμού: «Είναι μια εξαιρετική μητέρα, με σωστή αγωγή στα παιδιά της. Ως φιλόλογος και πρώην διευθύντρια στο Αρσάκειο μπορώ να κάνω τέτοιες αξιολογήσεις».

H ίδια μάλιστα αναφέρθηκε και στις απειλές κατά της ζωής της οικογένειάς της που κατήγγειλε η Μαράια Ριντλσπρίγκερ. «Είμαι πολύ στεναχωρημένη με όσα ακούστηκαν στις ειδήσεις, ότι την απείλησαν με μηνύματα από την Τουρκία».

Γιάννης Αντετοκούνμπο

O Γιάννης Αντετοκούνμπο

Οι δεσμοί αγάπης που δεν «σβήνουν»

Ανατρέχει και στα πρώτα χρόνια του Γιάννη και των αδερφών του: «Τα παιδιά αυτά ήταν συνέχεια μαζί μου από τότε που ο Γιαννάκης ήταν μηνών. Από τότε είμαι στο περιβάλλον τους, χωρίς να είμαι τυπικά μέλος της οικογένειας. Με πήραν και στον γάμο του Γιάννη και της Μαράια στο Costa Navarino, έμεινα μαζί τους στο σπίτι τους».

Η σχέση της Μαριέττας Σγουρδαίου με την οικογένεια Αντετοκούνμπο παραμένει στενή μέχρι σήμερα. «Στη βάπτιση του παιδιού του καθίσαμε όλοι μαζί στο ίδιο τραπέζι. Είμαι σαν μέλος της οικογένειάς τους. Τα παιδιά με φωνάζουν με το μικρό μου όνομα. Δεν με έχουν ξεχάσει και δεν τους έχω ξεχάσει κι εγώ».

Ακόμα και τώρα, στα 82 της, συνεχίζει να βρίσκεται κοντά τους: «Το Σάββατο έχουν μια συνάντηση και με κάλεσαν να πάω», λέει με χαμόγελο. Ένα χαμόγελο για εκείνα τα παιδιά από τα Σεπόλια που την ημέρα της επιτυχίας της Εθνικής στο Eurobasket δεν ξέχασαν από που ξεκίνησαν... Δεν ξέχασαν τον πατέρα τους, Τσαρλς, που έφυγε από τη ζωή. Δεν ξέχασαν πως όταν πρέπει να αγωνιστούν για την Ελλάδα, είναι πάντα στο πλευρό των διεθνών μας, έτοιμοι να δώσουν τον καλύτερο τους εαυτό...

Μαριέττα Σγουρδαίου

H Μαριέττα Σγουρδαίου

