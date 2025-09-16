Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Σέβομαι την Τουρκία, συγγνώμη» - Η απάντηση του για τα απρεπή σχόλια

Τι απαντά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μετά την έκταση που πήρε το θέμα με τα σχόλια του που έγιναν κατά τη διάρκεια live που έκανε μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου

Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Σέβομαι την Τουρκία, συγγνώμη» - Η απάντηση του για τα απρεπή σχόλια
Nα αποφορτίσει το κλίμα που δημιουργήθηκε τις προηγούμενες ώρες έσπευσε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Ο Greek Freak μέσα από τα social media έσπευσε να ζητήσει συγγνώμη για τα σχόλια που έκανε για την τουρκική σημαία και λίγο μετά ανήρτησε και μία φωτογραφία στην οποία απεικονίζεται αγκαλιά με τον μπασκετμπολίστα της Τουρκίας Αλπερέν Σενγκούν.

Η ανάρτηση του Γιάννη Αντετοκουνμπο

«Κατά τη διάρκεια της ζωντανής μου μετάδοσης, έκανα ένα ακατάλληλο σχόλιο απαντώντας σε κάποιον που έκανε ασεβείς παρατηρήσεις. Δεν ήταν ποτέ πρόθεσή μου να προσβάλλω κανέναν και λυπάμαι βαθιά. Δεν έχω τίποτα άλλο παρά αγάπη και σεβασμό για την Τουρκία και τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Έτσι μας μεγάλωσαν οι γονείς μας, με αγάπη και σεβασμό», έγραψε στην ανάρτησή του ο Greek Freak.

Λίγα λεπτά αργότερα σε συνέχεια της συγγνώμης του ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ανέβασε μία φωτογραφία από αγώνα του NBA στον οποίο είχαν συναντηθεί ως αντίπαλοι με τον Αλπερέν Σενγκούν.

H φωτογραφία αγκαλιά με τον Αλπερέν Σενγκούν

Σημειώνεται ότι ο Τούρκος σταρ μετά τη νίκη της ομάδας του, προέβη σε αμφιλεγόμενη δήλωση για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, όπου τον χαρακτήρισε, όχι και τόσο καλό πασέρ.

Η δήλωση του Σενγκούν έφερε την αντίδραση τόσο του Greek Freak όσο και του Σπανούλη που «απάντησαν» στον Τούρκο κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου μετά την ήττα της Εθνικής από την Τουρκία.

Ο Σπανούλης χαρακτήρισε πολύ μικρό παιδί τον Σενγκούν για να μιλάει για το Γιάννη, ενώ ο «Greek Freak» τον παρέπεμψε να παρακολουθήσει τα στιγμιότυπά του στο Youtube.

Το σχόλιό του για τις τουρκικές σημαίες στο live του - «Φύγετε από εδώ τώρα»

Υπενθυμίζεται ότι όλα ξεκίνησαν όταν ο Greek Freak πανηγύριζε στα αποδυτήρια και μοιράστηκε μέσω ενός LIVE στο Instagram στιγμές πανηγυρισμών και την εύθυμη διάθεση που υπήρχε από τους Έλληνες διεθνείς.

Το κέφι του σούπερ σταρ των Μιλγουόκι Μπακς προσπάθησε να χαλάσει ένας Τούρκος οπαδός ο οποίος πόσταρε τουρκικές σημαίες με αποτέλεσμα να προκαλέσει την οργή του Έλληνα άσου.

«Πάρε τη σημαία σου από εδώ, φύγε», φώναζε εμφανώς εκνευρισμένος ο Γιάννης ενώ την ίδια ώρα οι Έλληνες φίλαθλοι «πυροβολούσαν» στα σχόλια με παρόμοια διάθεση.

Δείτε την αντίδραση του Γιάννη Αντετοκούνμπο:

