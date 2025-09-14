Ξέσπασε σε λυγμούς ο Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Το μεγαλύτερο επίτευγμα της ζωής μου, τους αγαπώ όλους»

16 χρόνια ήταν πολλά! Η Ελλάδα επέστρεψε στο βάθρο μεγάλης διοργάνωσης, πανηγυρίζοντας το έκτο μετάλλιο της σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.

"I don't like being famous, I just like basketball."



Giannis with a GOAT post-game speech. ?❤️#EuroBasket | #MakeYourMark pic.twitter.com/cks33sArN4 — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 14, 2025

Ο «Greek Freak» ήταν ο μπροστάρης της ελληνικής ομάδας στο «θρίλερ» με τη Φινλανδία και μετά το τέλος του μικρού τελικού λύγισε. Σε δηλώσεις που έκανε στη FIBA, με αφορμή την ανάδειξη του σε MVP του αγώνα, ο Αντετοκούνμπο δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυα του, υπογραμμίζοντας ότι αυτό είναι το μεγαλύτερο επίτευγμα της καριέρας του.

Όσα είπε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο

«Έχω αγωνιστεί σε εννέα διοργανώσεις με την Εθνική Ομάδα.Ήμουν εκεί από την πρώτη μέρα, είχαμε τα πάνω και τα κάτω μας. Σήμερα ήταν η μέρα! Τους αγαπάω όλους, τους ευχαριστώ όλους για την στήριξη, γιατί χωρίς αυτήν δεν θα ήταν τίποτα δυνατό. Είναι το μεγαλύτερο επίτευγμά μου, να εκπροσωπείς την Εθνική Ομάδα, την χώρα σου, 12 εκατομμύρια ανθρώπους και να φτάνει σε μια επιτυχία, σε ένα μετάλλιο.

Έχω ζήσει τα πάντα στη ζωή μου, δεν μιλάω πολύ μου αρέσει να μιλούν οι πράξεις μου. Δεν είμαι ψεύτικος, δεν μου αρέσει να είμαι διάσημος, μου αρέσει το μπάσκετ και ο κόσμος Για μένα είναι μια ανακούφιση γιατί για μένα ήταν για τη χώρα μου, την ομάδα και επιτέλους τα κατάφερα».

The Greek Freak (30 PTS, 17 REB, 6 AST) leads Greece to their first medal in 16 years! ??#EuroBasket pic.twitter.com/zMvwqnlsGH — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 14, 2025

