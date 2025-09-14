Ελλάδα – Φινλανδία: Χόρεψαν συρτάκι και φόρεσαν τα μετάλλια τους οι διεθνείς!
Η Ελλάδα πήρε το θρίλερ του μικρού τελικού κόντρα στη Φινλανδία και κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Eurobasket 2025.
16 χρόνια ήταν πολλά! Η Ελλάδα επέστρεψε στο βάθρο μεγάλης διοργάνωσης, πανηγυρίζοντας το έκτο μετάλλιο της σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.
Οι παίκτες του Βασίλη Σπανούλη «έθαψαν» τη μεγάλη απογοήτευση που έφερε η «βαριά» ήττα από την Τουρκία στον ημιτελικό και για 38 λεπτά είχαν τον πλήρη έλεγχο του μικρού τελικού.
Στο τέλος, όμως, χρειάστηκε να μας... βγει η ψυχή, ώστε να μην πετύχουν οι Φινλανδοί μια από τις μεγαλύτερες ανατροπές στην ιστορία της διοργάνωσης.
Μετά το φινάλε του «θρίλερ» οι διεθνείς πανηγύρισαν στο κέντρο του γηπέδου, χορεύοντας συρτάκι, ενώ στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε κι η απονομή, με τους παίκτες του Βασίλη Σπανούλη να βάζουν στο στήθος τους τα μετάλλια, έχοντας ένα τεράστιο χαμόγελο «ζωγραφισμένο» στο πρόσωπο τους. Το άξιζαν και το πήραν!
Ο Κώστας Παπανικολάου ήταν από τους παίκτες που έζησαν έντονα τις τελευταίες στιγμές του μικρού τελικού και με τη λήξη του αγώνα βούρκωσε μέσα στο -παρκέ.